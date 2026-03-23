El escorial gallego: una joya del Renacimiento con obras del Greco y ubicada en el corazón de la Ribeira Sacra

En Galicia la naturaleza, la arquitectura y la historia forman una tríada en la que cada uno de los elementos ensalza a los otros dos. Algunas de las rutas de senderismos más populares de la comunidad te llevarán a descubrir preciosos paisajes, pero muchas veces también albergan vestigios arquitectónicos que te ayudarán a entender mejor el lugar que visitas y sazonarán una experiencia ya de por sí enriquecedora.

Si hay un lugar en el que esta situación se manifiesta de forma más clara ese es la Ribeira Sacra. Entre viñedos, bosques y cañones de ríos; los antiguos monasterios hoy rodeados de árboles y el casco viejo de las localidades de la región nos cuentan cómo llegó este lugar a conseguir su fama y qué es lo que le hace tan especial más allá de su evidente belleza.

Y aún con toda su popularidad, muchos visitantes desconocen que en Monforte de Lemos, una localidad bañada por el río Cabe al sur de la provincia de Lugo, se encuentra una joya de la arquitectura renacentista que se ha ganado el sobrenombre de «El Escorial gallego».

Joya del Renacimiento en Galicia

En el centro de la localidad, frente a la plaza del Campo da Compañía, encontramos la fachada del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, un edificio del siglo XVI que se ha popularizado como 'El Escorial gallego'.

Promovido por el cardenal Rodrigo de Castro, este edificio es el buque insignia del Renacimiento en Galicia. Su traza herreriana y el equilibrio arquitectónico del conjunto lo convierten en una parada obligatoria para cualquiera que visite la zona.

No solo su fachada es sorprendente. Dentro de este antiguo colegio jesuita encontramos una escalera de monumental de granito, un claustro dórico-romano y una impresionante iglesia inspirada en el Gesù de Roma. Además, la pinacoteca del colegio conserva dos obras de El Greco y un retablo de madera dedicado a la Virgen hecho por el escultor gallego Francisco Moure.

Lo que no te puedes perder de Monforte

Aunque el colegio sea uno de los enclaves más llamativos de la localidad, Monforte tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. Callejeando entre los edificios de granito de esta villa nos encontraremos con los restos de la muralla levantada entre los siglos XII y XIII —posteriormente reconstruida en el siglo XV—, una estructura que traza un perímetro de 800 metros y que nos ayuda a imaginar qué aspecto podía tener la localidad en el pasado.

En el punto más alto del lugar, dominando la vista sobre la villa, encontramos la Torre del Homenaje, un edificio medieval con 30 metros de altura. Cerca de esta podremos descubrir el resto del Conjunto Monumental de San Vicente del Pino en el que se incluye la torre, completado por el monasterio benedictino y el antiguo pazo de los Condes de Lemos.

El conjunto Monumental de San Vicente do Pino domina la vista de la localidad desde su punto más alto. / ribeirasacra.org

Desde las alturas podremos disfrutar de la vista del río Cabe antes de bajar hasta la antigua judería. Entre sus callejuelas encontraremos los restos de una comunidad clave para el desarrollo de la artesanía local. En este camino encontraremos también casas señoriales y puertas históricas como la Porta Nova o la Puerta de la Alcazaba.

Llegando hasta la orilla del Cabe, encontramos otro lugar icónico de Monforte: el Puente Viejo, de origen romano y reconstruido en el siglo XVI. En esa zona comienza un paseo que recorre las orillas del río, entretejido por los puentes desde los que podremos apreciar la belleza natural y arquitectónica del lugar.

En tu paseo por Monforte de Lemos podrás cruzar su puente romano y perderte por su casco histórico. / monfortedelemos.es

Un campamento base para descubrir la Ribeira Sacra

Monforte es el punto de partida ideal para descubrir uno de los enclaves más bonitos de Galicia. Los cañones del Sil, las piedras seculares de los monasterios o sus espectaculares paisajes en las alturas conforman una estampa que sorprende a visitantes y a vecinos por igual.

La Ribeira Sacra ofrece planes para todo tipo de visitantes. Desde rutas exigentes o sencillas, descubrir antiguos monasterios e iglesias, navegar los ríos o degustar alguno de los vinos de la zona.