Vigo prende la Reconquista 2026: programa completo de la gran fiesta del Casco Vello
Vigo está en guerra: comienza la Fiesta de la Reconquista 2026. Aunque el fin de semana grandes será el del 27, 28 y 29 de marzo, el programa de festejos en el Casco Vello comenzará el sábado y el domingo 21 y 22 de marzo. Al día siguiente, el lunes, llegará «A Reconquistiña». Te dejamos una guía completa de la fiesta para no perderte nada y expulsar a los franceses
La multitudinaria y esperada Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 se pone en marcha. El sábado 21 y domingo 22 dde marzo comienza la celebración. Las tropas de Napoleón tomarán la ciudad, que quedará bajo el control francés hasta el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, cuando el Casco Vello se llenará de música, comida y fiesta. ¡Mucha fiesta! Antes, el lunes 23, será el turno de los más pequeños de la casa con «A Reconquistiña».
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A continuación puedes consultar una guía completa de la Reconquista de Vigo 2026 para no perderte nada de la gran celebración olívica que culminará con la multitudinaria expulsión de los franceses el domingo 29 de marzo.
Sábado 21 de marzo
El programa de la Festa da Reconquista de Vigo 2026 arranca el sábado 21 de marzo en la Plaza de O Berbés. La celebración comenzará por la tarde y habrá talleres, mucha música y la representación teatral de la «Destitución de la corporación afrancesada».
17:00 horas: Taller de danzas tradicionales portuguesas
19:00 horas: Actuación del grupo «Estántighas do Berbés»
20:00 horas: Destitución de la corporación por afrancesada
20:45 horas: Actuación GEFAC de la Academia de Coímbra
21.00 horas: Búsqueda del tesoro para los pequeños
21:45 horas: Actuación del Grupo Os Melidaos
Domingo 22 de marzo
La Fiesta de la Reconquista de Vigo continurá, también en la Plaza de O Berbés, el domingo 22 de marzo con actividades para todos los públicos durante todo el día.
11:00 horas: Demostraciones de oficios tradicionales
11:30 horas: Taller de baile tradicional a cargo de André Adrio
12:00 horas: Búsqueda del tesoro
13:30 horas: Actuación de gaiteiros «Os Tolleitos»
14:30 horas: Comida popular
17:00 horas: Foliada Popular
17:30 horas: Búsqueda del tesoro
Lunes, 23: «Reconquistiña»
El lunes 23 de marzo será el turno de la multitudinaria Reconquista infantil: A Reconquistiña. En torno a 2.000 escolares saldrána a las 10.00 horas desde diferentes zonas de la ciudad (Venezuela, Paseo de Alfonso, Laxe y Praza de Compostela) en dirección a Porta do Sol.
A las 11.00 horas, en Porta do Sol, intervendrá el alcalde, Abel Caballero, y habrá una actuación musical.
El desfile de «A Reconquistiña» comenzará las 11.30 horas e irá por: Praza da Constitución, Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza de Almeida, Real y fin en Praza do Berbés con chocolatada y actuaciones musicales.
Martes, 24 de marzo
La Asociación Vecinal e Cultural do Casco Vello, organizadora de la Fiesta de la Reconquista de Vigo, ha organizado para el miércoles 24 de marzho una charla didáctica sobre la Reconquista en la Casa Galega da Cultura. Puedes consultar más información en la página oficial de la fiesta (en este enlace).
Viernes 27 de marzo
Tras el ensayo general de la Fiesta de la Reconquista (el miércoles 25 de marzo en Porta do Sol), el viernes 27 de marzo abrirá por primera vez el mercado en el Casco Vello, que vivirá tres días de fiesta mayor hasta el domingo por la tarde, cuando la celebración culminará con la tradicional expulsión de los franceses.
Apertura del mercado de la Reconquista
17.00 horas
17:10 h: Apertura de la zona infantil en O Berbés
17:30 h: Apertura dos Torreiros
17:30 h: Ruada del Trebón del Berbés
18:00 - 19.00 h: Ruadas de gaiteiros
19:30 h: Actuación de «Pandereteiras da Buxaina» (Torreiro Estrella Galicia)
20:00 h: Ruada de gaiteiros
20:30 h: Actuación de «Ce Orquesta Fantasma» (Torreiro Praza dos Ratos)
21.00 h: Actuación de «O Son do Río» (Torreiro Central)
21.30 h: Actuación de «Acordeireta» (Torreiro Estrella Galicia)
21.30 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)
23:30 h: Cierre del mercado de A Reconquista
Sábado 28 de marzo
Apertura del mercado de la Reconquista
11.00 horas
11:15 h: Apertura de la zona infantil (Praza de O Berbes)
11:30 h: Foliada infantil en el Paseo de Alfonso (O Fiadeiro)
12:00 h: Charla histórica «O Vigo que viron os franceses durante a Reconquista» de Jorge Lamas Dono (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel Generál Francés (Centro Cívico do Casco Vello)
Asalto al carro (O Berbés)
12.00 horas
12:00 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos
12:30 h: Actuación Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro de O Berbés)
12:30 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
13.00 h: Obradoiro de baile de A Buxaina (Torreiro de Eduardo Chao)
13:00 h: Ruada de gaiteiros
13.30 h: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)
15:30 h: Ruada de gaiteiros
16.00 h: Chara histórica «Introducción as armas e uniformes da época Napoleónica» por el Club Deportivo de Esgrima Histórica Falcata-Hema en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello).
16:00 h: Obradoiro de Danzas del Mundo (Torreiro de O Berbés)
16:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
17.00 h: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)
17.30 h: Actuación de títeres (Torreiro Central)
Emboscada a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso
18.00
18:15 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos
18:30 h: Ruada de gaiteiros
19.00 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)
19.30 h: Regueifas no Torreiro Praza dos Ratos
20:00 h: Ruada de gaiteiros
20:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)
21:00 h: Actuación de Pandereteiras Ferreñas da Oliveira da AVC Casco Vello (Torreiro Praza dos Ratos)
21:00 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)
21:00 h: Actuación de «Mari Carmen» (Torreio Estrella Galicia)
21:30 h: Actuación del «Orfeón Mariñeiro do Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)
23:30 h: Cierre del mercado
Domingo 29 de marzo
El día grande la fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 será el domingo 29 de marzo. En esta jornada, además de la fiesta, se llevará la icónica representación teatral de la expulsión de los franceses. El programa para esta última jornada de fiesta será:
Apertura del mercado de la Reconquista
11.00 horas
11:15 h: Apertura zona infantil (Praza do Berbés)
11:30 h: Salida de «peixeiras» desde el Torreiro da Pedra
11:30 h: Salida de «verduleiras» y «rosquilleiras» desde el Torreiro de Praza dos Ratos
11:30 h: Ruada da Treboada Baixo Miño desde la Praza do Berbés
12:00 h: Ruada de gaiteiros.
12:00 h: Actuación de «Os Tolleitos» (Torreiro Praza dos Ratos)
12:30 h: Actuación infantil en Praza dos Ratos
12:00 - 15.30 h: Ruada de gaiteiros
16:30 h: Salida de la Banda de Gaitas del Casco Vello desde la Praza dos Ratos
17:00 h: Salida de la Milicia y Alarmas desde la Praza do Berbés.
17:00 h: Salida del Ejército Napoleónico desde el Cuartel General Francés (Centro Cívico Casco Vello)
Inicio de la representación de la Reconquista de Vigo en Porta do Sol
18.00 horas
20:00 h: Actuación de «Maghua» (Torreiro Estrella Galicia)
21:00 h: Fin de fiesta