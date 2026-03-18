Vigo prende la Reconquista 2026: programa completo de la gran fiesta del Casco Vello

La multitudinaria y esperada Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 se pone en marcha. El sábado 21 y domingo 22 dde marzo comienza la celebración. Las tropas de Napoleón tomarán la ciudad, que quedará bajo el control francés hasta el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, cuando el Casco Vello se llenará de música, comida y fiesta. ¡Mucha fiesta! Antes, el lunes 23, será el turno de los más pequeños de la casa con «A Reconquistiña».

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A continuación puedes consultar una guía completa de la Reconquista de Vigo 2026 para no perderte nada de la gran celebración olívica que culminará con la multitudinaria expulsión de los franceses el domingo 29 de marzo.