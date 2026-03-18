Faro de Vigo

Vigo prende la Reconquista 2026: programa completo de la gran fiesta del Casco Vello

Vigo está en guerra: comienza la Fiesta de la Reconquista 2026. Aunque el fin de semana grandes será el del 27, 28 y 29 de marzo, el programa de festejos en el Casco Vello comenzará el sábado y el domingo 21 y 22 de marzo. Al día siguiente, el lunes, llegará «A Reconquistiña». Te dejamos una guía completa de la fiesta para no perderte nada y expulsar a los franceses

Alberto Blanco

La multitudinaria y esperada Fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 se pone en marcha. El sábado 21 y domingo 22 dde marzo comienza la celebración. Las tropas de Napoleón tomarán la ciudad, que quedará bajo el control francés hasta el fin de semana del 27, 28 y 29 de marzo, cuando el Casco Vello se llenará de música, comida y fiesta. ¡Mucha fiesta! Antes, el lunes 23, será el turno de los más pequeños de la casa con «A Reconquistiña».

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A continuación puedes consultar una guía completa de la Reconquista de Vigo 2026 para no perderte nada de la gran celebración olívica que culminará con la multitudinaria expulsión de los franceses el domingo 29 de marzo.

Sábado 21 de marzo

El programa de la Festa da Reconquista de Vigo 2026 arranca el sábado 21 de marzo en la Plaza de O Berbés. La celebración comenzará por la tarde y habrá talleres, mucha música y la representación teatral de la «Destitución de la corporación afrancesada».

17:00 horas: Taller de danzas tradicionales portuguesas

19:00 horas: Actuación del grupo «Estántighas do Berbés»

20:00 horas: Destitución de la corporación por afrancesada

La invasión francesa de Vigo marca el inicio de la Reconquista 2025

La invasión francesa de Vigo marca el inicio de la Reconquista 2026

20:45 horas: Actuación GEFAC de la Academia de Coímbra

21.00 horas: Búsqueda del tesoro para los pequeños

21:45 horas: Actuación del Grupo Os Melidaos

Domingo 22 de marzo

La Fiesta de la Reconquista de Vigo continurá, también en la Plaza de O Berbés, el domingo 22 de marzo con actividades para todos los públicos durante todo el día.

Cartel de la Reconquista 2026

Cartel de la Reconquista 2026

11:00 horas: Demostraciones de oficios tradicionales

11:30 horas: Taller de baile tradicional a cargo de André Adrio

12:00 horas: Búsqueda del tesoro

13:30 horas: Actuación de gaiteiros «Os Tolleitos»

14:30 horas: Comida popular

17:00 horas: Foliada Popular

17:30 horas: Búsqueda del tesoro

Lunes, 23: «Reconquistiña»

Pedro Fernández

El lunes 23 de marzo será el turno de la multitudinaria Reconquista infantil: A Reconquistiña. En torno a 2.000 escolares saldrána a las 10.00 horas desde diferentes zonas de la ciudad (Venezuela, Paseo de Alfonso, Laxe y Praza de Compostela) en dirección a Porta do Sol.

A las 11.00 horas, en Porta do Sol, intervendrá el alcalde, Abel Caballero, y habrá una actuación musical.

El desfile de «A Reconquistiña» comenzará las 11.30 horas e irá por: Praza da Constitución, Triunfo, Palma, Praza da Igrexa, Praza de Almeida, Real y fin en Praza do Berbés con chocolatada y actuaciones musicales.

Martes, 24 de marzo

La Asociación Vecinal e Cultural do Casco Vello, organizadora de la Fiesta de la Reconquista de Vigo, ha organizado para el miércoles 24 de marzho una charla didáctica sobre la Reconquista en la Casa Galega da Cultura. Puedes consultar más información en la página oficial de la fiesta (en este enlace).

Viernes 27 de marzo

Tras el ensayo general de la Fiesta de la Reconquista (el miércoles 25 de marzo en Porta do Sol), el viernes 27 de marzo abrirá por primera vez el mercado en el Casco Vello, que vivirá tres días de fiesta mayor hasta el domingo por la tarde, cuando la celebración culminará con la tradicional expulsión de los franceses.

Apertura del mercado de la Reconquista

17.00 horas

Mercado de la Reconquista en O Berbés

Mercado de la Reconquista en O Berbés

17:10 h: Apertura de la zona infantil en O Berbés

17:30 h: Apertura dos Torreiros

17:30 h: Ruada del Trebón del Berbés

18:00 - 19.00 h: Ruadas de gaiteiros

19:30 h: Actuación de «Pandereteiras da Buxaina» (Torreiro Estrella Galicia)

20:00 h: Ruada de gaiteiros

Un momento durante la fiesta de la Reconquista 2025 / Marta G. Brea

Un momento durante la fiesta de la Reconquista 2025 / Marta G. Brea

20:30 h: Actuación de «Ce Orquesta Fantasma» (Torreiro Praza dos Ratos)

21.00 h: Actuación de «O Son do Río» (Torreiro Central)

21.30 h: Actuación de «Acordeireta» (Torreiro Estrella Galicia)

21.30 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)

23:30 h: Cierre del mercado de A Reconquista

Plano turísitco do concello de A Estrada

Oficial

Sábado 28 de marzo

Apertura del mercado de la Reconquista

11.00 horas

11:15 h: Apertura de la zona infantil (Praza de O Berbes)

11:30 h: Foliada infantil en el Paseo de Alfonso (O Fiadeiro)

12:00 h: Charla histórica «O Vigo que viron os franceses durante a Reconquista» de Jorge Lamas Dono (Instituto de Estudios Vigueses) en el Cuartel Generál Francés (Centro Cívico do Casco Vello)

Asalto al carro (O Berbés)

12.00 horas

Un momento durante una de las representaciones de la Reconquista de Vigo 2025.

Un momento durante una de las representaciones de la Reconquista de Vigo 2025.

12:00 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos

12:30 h: Actuación Escola Baile Tradicional de la AVC Casco Vello (Torreiro de O Berbés)

12:30 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)

13.00 h: Obradoiro de baile de A Buxaina (Torreiro de Eduardo Chao)

13:00 h: Ruada de gaiteiros

13.30 h: Actuación de «Arghalleiros» (Torreiro Estrella Galicia)

15:30 h: Ruada de gaiteiros

16.00 h: Chara histórica «Introducción as armas e uniformes da época Napoleónica» por el Club Deportivo de Esgrima Histórica Falcata-Hema en el Cuartel General Francés (Centro Cívico del Casco Vello).

16:00 h: Obradoiro de Danzas del Mundo (Torreiro de O Berbés)

16:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)

17.00 h: Actuación de «Ferreñas da Oliveira» (Torreiro Estrella Galicia)

17.30 h: Actuación de títeres (Torreiro Central)

Emboscada a la patrulla Napoleónica en el Paseo de Alfonso

18.00

Un momento durante una representación de la fiesta de la Reconquista de Vigo.

Un momento durante una representación de la fiesta de la Reconquista de Vigo.

18:15 h: Actuación infantil de «Peter Punk» en el Torreiro da Praza dos Ratos

18:30 h: Ruada de gaiteiros

19.00 h: Actuación de la Banda de Zanfonas de la ETRAD (Torreiro Central)

19.30 h: Regueifas no Torreiro Praza dos Ratos

20:00 h: Ruada de gaiteiros

20:30 h: Actuación «Mago Kali» (Torreiro Praza dos Ratos)

21:00 h: Actuación de Pandereteiras Ferreñas da Oliveira da AVC Casco Vello (Torreiro Praza dos Ratos)

21:00 h: Actuación de «Tarambainas» (Torreiro do Berbés)

21:00 h: Actuación de «Mari Carmen» (Torreio Estrella Galicia)

21:30 h: Actuación del «Orfeón Mariñeiro do Berbés + Ardentía» (Torreiro Central)

23:30 h: Cierre del mercado

FDV

Domingo 29 de marzo

El día grande la fiesta de la Reconquista de Vigo 2026 será el domingo 29 de marzo. En esta jornada, además de la fiesta, se llevará la icónica representación teatral de la expulsión de los franceses. El programa para esta última jornada de fiesta será:

Apertura del mercado de la Reconquista

11.00 horas

11:15 h: Apertura zona infantil (Praza do Berbés)

Zona infantil / Marta G. Brea

Zona infantil / Marta G. Brea

11:30 h: Salida de «peixeiras» desde el Torreiro da Pedra

11:30 h: Salida de «verduleiras» y «rosquilleiras» desde el Torreiro de Praza dos Ratos

11:30 h: Ruada da Treboada Baixo Miño desde la Praza do Berbés

12:00 h: Ruada de gaiteiros.

12:00 h: Actuación de «Os Tolleitos» (Torreiro Praza dos Ratos)

12:30 h: Actuación infantil en Praza dos Ratos

12:00 - 15.30 h: Ruada de gaiteiros

16:30 h: Salida de la Banda de Gaitas del Casco Vello desde la Praza dos Ratos

17:00 h: Salida de la Milicia y Alarmas desde la Praza do Berbés.

17:00 h: Salida del Ejército Napoleónico desde el Cuartel General Francés (Centro Cívico Casco Vello)

Inicio de la representación de la Reconquista de Vigo en Porta do Sol

18.00 horas

Momento de la representación de la expulsión de los franceses en la porta de Gamboa

Momento de la representación de la expulsión de los franceses en la porta de Gamboa

20:00 h: Actuación de «Maghua» (Torreiro Estrella Galicia)

21:00 h: Fin de fiesta



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