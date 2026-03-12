El fenómeno de la naturaleza que solo puedes ver en Galicia: miles de años manteniendo el equilibrio

El litoral gallego, y en particular la popular Costa da Morte, alberga alguno de los paisajes más sorprendentes de la Península Ibérica. Por lo general, lo más sorprendente de esta zona lo encontramos a nivel del mar, pero existe un fenómeno geológico único en esta zona a nada menos que 339 metros de altitud.

Cerca de la última etapa del Camino de Santiago que une la ciudad apostólica con Fisterra, encontramos una formación que parece imposible: dos gigantescas piedras de granito colocadas una sobre otra en un equilibrio perfecto desde hace miles de años. Hablamos de la Pena do Brazal o Pedra Cabalgada de Dumbría (A Coruña).

Miles de años de equilibrio imposible

La Pena do Brazal es una de las escenas más singulares de la provincia de A Coruña. Un elemento extraño en medio del paisaje que lleva siglos sorprendiendo a los peregrinos con su milenario equilibrio imposible.

Ubicada a casi 340 metros de altura en el Monte Castelo, la silueta de esta formación explica su nombre: una gran roca cabalgando sobre otra. El azar y años de procesos naturales han hecho que la piedra superior, de más de 150 toneladas, tenga su centro de gravedad en el punto justo en el que contacta con la piedra inferior, confiriendo a la estructura la estabilidad necesaria para resistir los temporales propios de la Costa da Morte.

Con una superficie de apoyo de menos de medio metro de radio, los extremos de la roca proporcionan el empuje perfecto para que la estructura no se caiga por ninguno de los dos lados. La propia roca en su superficie da una buena muestra de los procesos de erosión que la llevaron hasta su posición, mostrando hendiduras y formas moldeadas por siglos de viento y lluvias.

Además de la curiosidad de la formación, la Pedra Cabalgada es una oportunidad perfecta para planear una ruta de senderismo sencilla. Localizada cerca de la aldea de O Brazal y el lugar de Logoso, quienes se acercan a visitarla suelen dejar el coche en uno de estos núcleos y seguir un tramo del camino de Santiago que discurre por la zona. En esa misma zona encontramos el Castro do Logoso y otros restos megalíticos, lo que convierte el camino en una ruta muy completa para pasar el día.