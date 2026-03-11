Ni Madrid ni Barcelona: el primer parque temático de España está en este pueblo de Galicia a hora y media de Vigo

Las rías gallegasesconden pueblos curiosos, con un encanto único y arquitectura sorprendente. Más allá de las playas de arena blanca, los platos típicos y los atardeceres dignos de las películas más bonitas; los pueblos gallegos también son una fuente inagotable de historias que no dejan de maravillarnos.

La forma en la que construimos nuestras casas y calles habla de cómo entendemos el lugar en el que vivimos y qué queremos de él. En ocasiones, la arquitectura también habla de los sueños de quién está detrás de proyectos tan especiales como el del primer parque temático de España.

Hablamos del Parque do Pasatempo en Betanzos (A Coruña), un espacio cargado de historia y que se encuentra a solo hora y media de Vigo. Si la particularidad de este parque no fuese suficiente para atraer a los visitantes, el pueblo ofrece gastronomía, patrimonio y naturaleza para descubrir durante una escapada.

El primer parque temático de España

Aunque pasear por el pueblo ya es un plan que vale la pena, en él encontraremos muchos puntos de interés, el Parque do Pasatempo es un lugar único cargado de magia y con el espíritu místico y melancólico que guardan los lugares que hace tiempo que dejaron atrás su momento de esplendor.

Es un espacio con alma gallega, pero que alberga un cúmulo de pedacitos de otros lugares del mundo. Como explica Ana, arquitecta y divulgadora detrás de la cuenta miradenovo_: «O primeiro partque temático de España non está nin en Madrid nin en Barcelona, está en Betanzos».

Como cuenta en el vídeo, Juan García Naveira, labriego de Betanzos, hizo fortuna en Buenos Aires y, a su regreso, quiso crear un lugar en el que «visitar os rincóns máis alonxados do mundo». Construído entre 1893 y 1914, Naveira levantó 9 hectáreas de parque dividido en dos zonas. En la parte de abajo había un jardín de recreo, con avenidas, fuentes y «un zoo bastante exótico». En la parte de arriba, el proyecto llenó la ladera de la montaña de terrazas, grutas y miradores ricamente adornados.

Como señala la divulgadora: «O Pasatempo era un parque enciclopédico». Se concibió como un parque pensado para que la gente que nunca había salido de Betanzos «pudiera 'viajar' a través de él».

El conjunto se planteó como una forma de descubrir distintas partes del mundo sin salir de Betanzos. / LOC

También fue pionero del uso del cemento Portland en España, con el que diseñaron muchas de las esculturas que todavía se pueden ver y que funcionaban como museo a cielo abierto. Algunas esculturas representaban la Pirámide de Keops en Egipto, la Muralla China o el Canal de Panamá. Esta amalgama creativa terminó creando uno de los espacios más emblemáticos de la provincia.

Postal del parque de O Pasatempo de principios de siglo recogida por la Asociación de amigos do parque en su blog. / LOC

Una historia rica a través de la arquitectura

En Betanzos, los ríos y sus afluentes han marcado la historia de la villa desde que fue capital de una de las provincias del antiguo Reino de Galicia. Toda esta historia se refleja en la arquitectura y la geografía del pueblo.

La conocida como 'Ciudad de los Caballeros' ha sido un núcleo de población desde la época de los castros, pasando por las murallas de la Edad Media de las que todavía quedan restos hasta llegar a nuestros días. Uno de los ejemplos más notables del pasado histórico de la ciudad son los balcones y soportales de estilo Barroco, que se convirtieron en un elemento recurrente en los edificios construidos entre el siglo XVIII y XIX, y que se pueden apreciar en el Ayuntamiento o el Liceo.

Otra prueba del orgullo de Betanzos por su categoría de 'capital del gótico gallego' es la buena conservación de su casco histórico, uno de los mejores de toda Galicia. Edificios como la Iglesia de Santiago, la Iglesia de San Francisco o las Casas góticas de la Rúa da Cerca destacan el pasado medieval de la villa.

Casco histórico de Betanzos. / CdB

Sin embargo, la piedra no es lo único que podemos ver en esta localidad. El siglo XX trajo a los 'indianos', gallegos emigrados a América que trajeron riqueza y corrientes arquitectónicas eclécticas y modernistas que ampliaron los estilos del lugar. A pesar de la evolución, la declaración como conjunto histórico-artístico ayudó a preservar un legado urbano que se puede seguir disfrutando hoy.

Qué hacer en Betanzos y alrededores

Si hablamos de Betanzos, no podemos dejar de mencionar su famosa tortilla. Su preparación en el punto perfecto y la generosidad de sus porciones le han ganado fama en toda la comunidad. Podrás probarla en la mayoría de locales de la villa, pero si quieres ir a tiro fijo puedes probar este plato en restaurantes como O Pote o La Penela, dos de los locales más populares.

Además del pueblo en sí, la ría de Betanzos ofrece parajes naturales únicos, forjados por la entrada del Atlántico en la tierra. Si queremos una aventura con la que desconectar del entorno urbano, a solo media hora de Betanzos tienes las Fragas do Eume, uno de los espacios naturales mejor valorados de Galicia.