El pueblo gallego de 120 habitantes que debes visitar este mes: aquí está la iglesia más antigua del Camino de Santiago en la que se esconde el Santo Grial

Uno de los espacios más transitados y a la vez más desconocidos de Galicia lo encontramos en Os Ancares, la muralla de bosques y montañas que comparten Galicia y León. En este lugar que mezcla mito, historia y naturaleza; del lado gallego encontramos una aldea de solo 120 habitantes en la que experimentar esos tres elementos de forma plena.

Llegando por un camino moldeado por los pasos de miles y miles de peregrinos a lo largo de los siglos, subiendo una de las etapas más duras del Camino de Santiago si optamos por el Camino Francés, llegaremos hasta O Cebreiro (Lugo). Este lugar que hace de puerta de entrada a Galicia para quienes recorren el Camino, es el destino que National Geographic recomienda visitar este mes de marzo.

Además de por sus paisajes —muchas veces cubiertos de nieve durante estos meses—, esta aldea guarda la historia de la ruta jacobea y de un párroco que contribuyó a que este sea como hoy lo conocemos. Además, aquí encontramos el conjunto etnográfico de las pallozas, construcciones de planta ovalada, muros de pizarra sin argamasa y techos de paja de centeno que pueden soportar todo el peso de la nieve.

Palloza de O Cebreiro. / terrasdelugo.info

El Patrimonio de la Humanidad que guarda el Santo Grial

Como cuenta la revista, al llegar «lo primero que encontramos es el relieve del Camino de Santiago, que cartografía toda la ruta europea». Este mapa se lo debemos a Elías Valiña Sampedro, párroco de O Cebreiro entre 1959 y 1989 que dibujó los recorridos más populares del Camino Francés y que hoy en día siguen miles de personas. Este párroco está enterrado en un lugar considerado Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.

Hablamos de la iglesia de Santa María la Real, construida en el siglo IX y que se erige como «el monumento más antiguo del Camino de Santiago íntegramente conservado». Los muros gruesos de piedra, sin ventanas para no dejar entrar el frío, guardan una pieza rodeada de leyendas. «Al fondo, tras el arco románico, el altar guarda el objeto por el que los Reyes Católicos hicieron el viaje y que sirvió a Richard Wagner —según varias fuentes— para imaginar su Parsifal: el Cáliz de O Cebreiro, una pieza de orfebrería románica del siglo XII que figura hoy en el escudo de Galicia».

Cáliz de O Cebreiro y relicario donado por Isabel la Católica. / turismo.deputacionlugo.gal

Según la leyenda (la misma que llevó hasta O Cebreiro a los Reyes Católicos), «una noche de tempestad, un campesino de la aldea de Barxamaior —llamado Juan Santín en las crónicas— subió a O Cebreiro bajo la nieve para asistir a la misa. El monje que la celebraba, hombre de fe frágil según el relato, lo miró con desprecio: semejante esfuerzo para ver, pensó en voz alta, «un poco de pan y de vino». En ese momento, la hostia se tornó carne y el vino sangre. La Virgen inclinó la cabeza. El monje cayó y murió».

Existe otra teoría que explica que la creencia de que ese cáliz es el santo grial viene de una confusión fonética entre 'Sant Guiral', «nombre occitano de San Geraldo», y el término 'Sant Gral' del gallego medieval para referirse a la mítica copa de la última cena. Sea como fuere, la leyenda quedó fijada en la historia y cada año miles de personas pasan por O Cebreiro para comprobarla con sus propios ojos. De regalo, cuando salen de la iglesia se encuentran con el silencio y la naturaleza neblinosa e inmensa que rodea a la aldea.