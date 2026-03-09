La isla gallega dónde Luis Zahera planea su jubilación: un paraíso de playas de arena blanca en el corazón de las Rías Baixas

Luis Zahera es el actor gallego más de moda en este momento. El compostelano saltó a la fama gracias a la serie Mareas Vivas y su carrera profesional ha estado plagada de éxitos desde entonces, incluyendo dos Goya a mejor actor de reparto por las películas El Reino y As Bestas.

Su característica forma de hablar y el tono 'chulesco' de los personajes que interpreta a menudo lo han convertido en una de las personalidades más reconocibles del mundillo cinematográfico. Y si algo lo define casi tanto como eso es su defensa de Galicia.

El actor es un gran defensor de su tierra, como demostró con la participación en la viral campaña de Greenpeace, y aunque gran parte de su trabajo se desarrolla en Madrid, no duda en viajar a Galicia en cuanto puede. Más allá de las escapadas que le permite su apretada agenda, Zahera tiene claro que se quiere jubilar en la comunidad e incluso tiene decidido el sitio: una pequeña propiedad que posee en A Illa de Arousa (Pontevedra).

El refugio paradisíaco de Luis Zahera en Galicia

La elección de este lugar por parte del actor está lejos de ser azarosa. En esta isla de 7 kilómetros de superficie y menos de cinco mil habitantes pasó los veranos de su infancia y, ahora de adulto, es su refugio donde desconectar del ritmo frenético que impone su profesión y disfrutar en paz de la naturaleza gallega.

Aunque pueda parecer una isla pequeña, dispone de 36 kilómetros de costa de los cuales 11 kilómetros son playas y calas en estado puro, un verdadero refugio natural. Como si esto no fuese suficiente motivo para que el actor se comprase una casa en este lugar, la isla forma parte de la ría más grande de España y es el lugar ideal desde el que disfrutar de todo lo que ofrecen las Rías Baixas.

Playa de Area de Secada. / Turismo de Galicia

Playas como la Area da Secada, Cabodeiro o Espiños, en el Parque Natural de Carreirón; ofrecen experiencias distintas tanto en verano como en invierno. Desde calas más ocultas en las que disfrutar sin aglomeraciones hasta arenales más animados. Otro imprescindible del lugar es el Mirador de O Con do Forno, ubicado en el punto más alto de la isla (69m) y desde el que disfrutar de una perspectiva privilegiada del entorno que la rodea.

El antes mencionado Parque Natural do Carreirón también ofrece una alternativa ideal para quien busca una desconexión más activa. Se trata de uno de los espacios protegidos más importantes de la zona y todo un paraíso para la observación de aves. A mayores, si lo tuyo es el senderismo, A Illa cuenta con recorridos como la Ruta do Faro o la Senda Perimetral Bao-Xastelas para descubrir la zona mientras se hace deporte.

Con todo lo que tiene para ofrecer esta isla, Luis Zahera no será el único enamorado de este lugar y que sueñe con retirarse aquí.