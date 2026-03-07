El pequeño pueblo a dos horas de Vigo que debes visitar este invierno: rutas por la naturaleza, paisajes increíbles y una de las mejores carnes gallegas

Galicia cuenta con un sinfín de pueblos mágicos en los que disfrutar de una escapada durante este invierno y que permanecen como joyas ocultas para muchos. Esta inmensa lista de opciones hace posible el no tener que escoger siempre los sitios más visitados para quedar maravillado con lo que ofrece la comunidad.

Las rutas del Camino de Santiago, las Fragas do Eume o la Ribeira Sacra son solo algunos de los parajes más populares, pero ni mucho menos los únicos que te harán enamorarte de Galicia.

Una de estas regiones es la de Baixa Limia, popular entre los amantes del senderismo por la variedad de sus rutas y la belleza de los paisajes de la serra do Xurés. Para descubrir esta zona, el pueblo de Entrimo (Ourense) es la opción ideal para una escapada en familia este invierno.

Naturaleza y patrimonio a los pies del Xurés

Según los datos del INE, Entrimo cuenta con escasos mil habitantes. Lo que no recoge el instituto de estadística es que esta localidad al sur de Ourense, cerca de la frontera con Portugal, es que estos vecinos disfrutan de un pueblo rodeado de belleza natural y con mucho que ofrecer a sus visitantes.

La naturaleza que rodea esta localidad cuenta distintas rutas con distintas dificultades para dejarse descubrir. Una de las más populares es la ruta del Pozo Caído, una impresionante cascada en el río Pacín que se abre en medio de un bosque de cuento. Podremos llegar hasta ella dejando el coche cerca de la playa fluvial del río, a través de un sendero perfectamente acondicionado con un mirador y pasarela de madera en un recorrido sencillo de 2,2 km ida y vuelta.

La ruta del Pozo Caído es ideal para hacer con niños y disfrutar de la fuerza del río tras las lluvias. / concelloentrimo.es

Otro de los lugares que debemos visitar en Entrimo es el pantano de Olelas y los picos escarpados de fondo de la sierra de O Quinxo, una de las estampas más bellas de la sierra do Xurés. En el recorrido que lleva hasta el lugar podremos encontrarnos con vacas cachenas (raza autóctona de Entrimo), singulares por su pequeño tamaño y a su gran cornamenta.

Además de la naturaleza, esta localidad cuenta con toda una joya de la arquitectura gallega: la iglesia de Santa María a Real, uno de los mejores ejemplos de arte barroco en la comunidad y declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La iglesia de Santa María a Real es uno de los mejores ejemplos del Barroco en Galicia. / Wikipedia

Empanada típica y una de las mejores carnes de Galicia

Entrimo también se disfruta desde el estómago. No puedes visitar el pueblo sin probar su empanada de forquellas, una receta única que cuenta con este embutido local hecho con tocino, cebolla, pimiento y calabaza. Otra delicia que no podemos pasar por alto es la carne de Cachena da Serra do Quinxo, de las vacas que mencionábamos antes y que es muy apreciada por su sabor y textura.

En los alrededores de esta zona podrás descubrir otros lugares tan especiales como las termas romanas de Bande, famosas por sus aguas termales. Además, estarás a un paso de cruzar a Portugal y perderte por el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, un parque natural transfronterizo con unas vistas espectaculares. Las carreteras que cruzan el parque te llevarán de montaña en montaña disfrutando de un paisaje que se quedará grabado en la retina.