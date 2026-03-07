El pueblo gallego dónde más tarde anochece de toda España: el último rayo de sol sobre Europa desde un faro histórico

En Galicia los atardeceres parecen detener el tiempo, bañando con una luz dorada las calas y acantilados de su particular litoral. Sin embargo, existe un rincón que durante dos tramos del año disfruta del el último rayo de sol de la Europa continental.

Durante el principio de la primavera y en el final del verano, el Cabo Touriñán, en Costa da Morte, se convierte en el finis solis. Quienes se acerquen hasta este litoral salvaje podrán disfrutar de las mejores escenas del Atlántico mientras visitan playas de arena blanca, la ría más pequeña de Galicia o descubren las historias de naufragios que han hecho que esta costa se gane su macabro nombre.

Ubicado en el municipio de Muxía (A Coruña), esta punta de tierra se adentra un kilómetro en el Atlántico, lo que lo convierte en último lugar de la Europa continental bañado por el sol y el punto más occidental de España. Su faro homónimo nos sirve como balcón desde el que disfrutar del que muchos consideran como el atardecer más bonito de Galicia.

Un faro cargado de historia

El faro Touriñán no destaca solo por sus vistas, desde su construcción en 1898 ha sido testigo de algunos naufragios que han marcado la historia del lugar. Entre los más destacados, está el hundimiento del vapor California, un buque hundido por el ataque de un submarino alemán en 1917 y cuyos supervivientes se refugiaron en el faro.

Otro de los incidentes más reseñables fue el choque entre el navío alemán Madeleine Reig y el pesquero gallego Oito Irmáns en 1935, donde este último se partió a la mitad y se hundió frente al faro.

Este faro, construido en 1898 ha sido testigo de multitud de naufragios. / Ricardo Grobas

Desde el 24 de marzo al 23 de abril y del 18 de agosto hasta el 19 de septiembre, en este lugar podrás disfrutar del finis solis, pero este fenómeno se desplaza por el eje inclinado de la rotación de la Tierra. Después de Galicia, este fenómeno se muda a Noruega, primero en Aglapsvik y luego en Måsøy, para pasar a Portugal en el Cabo São Vicente y volver a la Costa da Morte completando el ciclo.

Si esta ubicación te parece poco, entre Touriñán y Fisterra podrás encontrar multitud de arenales desde los que disfrutar del atardecer que parece no acabar nunca. Si no te decides entre tantas opciones, siempre puedes disfrutar de un paseo por Muxía y disfrutar de la puesta desde alguna de sus playas.

Muxía: espiritualidad y naturaleza en la Costa da Morte

Este pueblo costero, ubicado en el corazón de Costa da Morte y perteneciente a la comarca de Fisterra, aúna naturaleza y espiritualidad. En Muxía podremos encontrar playas, rutas de senderismo, santuarios en ubicaciones únicas e, incluso, piedras mágicas.

Una para imprescindible al visitar Muxía es el Santuario da Barca, un edificio del siglo XII que se levanta sobre el Atlántico y nos deja alguna de las escenas más especiales de toda la zona.

Este santuario cuenta con una vista espectacular del atlántico. / concellomuxia.com

Este santuario, uno de los lugares de peregrinación más antiguos de Galicia por su relación con el apóstol Santiago, está rodeado por tres piedras muy especiales. Las conocidas como piedras mágicas (la de Abalar, la dos Cadrís y la dos Namorados), tres rocas que darán distintos beneficios a los visitantes según la leyenda.

Pero este no es el único santuario de la zona. Muxía cuenta con capillas e iglesias en ubicaciones privilegiadas como la de San Martiño de Ozón o el Santuario de San Xiao de Moraime, también del siglo XII como el de la Barca.

Rutas y una cascada

Otro de los mayores atractivos del lugar son sus rutas por la naturaleza. La influencer de viajes, Beatriz Sotelo (petiscosgalegos), muestra en uno de sus últimos vídeos de TikTok uno de los recorridos más especiales de la zona.

Se trata de la Ruta de Caldeiras do Castro, «uno de los lugares más bonitos de Costa da Morte», según Sotelo. Y es que este camino bordea el río Castro y nos lleva hasta «una cascada preciosa».

Esta cascada tan particular «forma pozas con agua color turquesa». Es una visita obligada para quienes visitan la zona y que cuenta con un tranquilo merendero en el que pararse a descansar.