El pueblo gallego que no te puedes perder este mes de marzo: playas idílicas, esencia marinera y la fiesta gastronómica más sorprendente

Playas de arena blanca, acantilados imponentes, una gastronomía única... estos son algunos de los atractivos del litoral gallego menos conocido por los visitantes. Hablamos de A Mariña, la costa del norte de Lugo bañada por el Cantábrico.

Si bien en esta zona encontramos uno de los lugares más conocidos de Galicia como es la Playa de las Catedrales, el resto de la región reúne todo lo necesario para ser ideal para una escapada. En particular, el pueblo de Cervo es el destino que no te puedes perder este mes de marzo.

Este municipio de las Rías Altas cuenta con un paisaje marítimo espectacular, la cuna de una industria muy conocida dentro y fuera de Galicia; y durante estas semanas se convierte en la capital gallega de un plato único: el erizo.

Estampas marineras, playas y patrimonio industrial

En cervo no nos faltarán las cosas que ver: San Cibrao —el núcleo más conocido de la zona—, la Península da Paz y sus preciosas playas de arena blanca; o la cuna de la popular Cerámica de Sargadelos, todo un icono de Galicia.

Los caminos empedrados que recorren la costa parecen nacer en la playa e hilvanar nuestro paseo con el mar mientras descubrimos estampas como el icónico faro de Punta Atalaia, las islas de Os Farallóns —donde nace la leyenda de A Maruxaina— de fondo, el precioso arenal de Rueta o las casas de tradición pesquera que se pueden ver por todo el pueblo.

Faro de Punta Atalaia en San Cibrao. / amarinalucense.gal

Cervo es lugar de gente trabajadora y su arquitectura lo refleja. La esencia marinera marca el estilo del pueblo, a su puerto llegaba el pescado para conserva de su fábrica de salazón y ya en el siglo XIV era un lugar conocido por la fabricación de Carabelas. Sin embargo, si hay una industria que ha marcado la vida del lugar esa es la cerámica de Sargadelos.

En el lugar del mismo nombre encontramos un conjunto histórico-artístico formado por la Real Fábrica de Cerámica, el Pazo de Ibáñez, la Casa da Administración y el Paseo dos Namorados. En el siglo XVIII, el Marqués de Sargadelos impulsó una fundición de hierro en la zona que terminaría derivando —con unos años de cierre por el medio— en la producción de la loza más popular de Galicia.

La Real Fábrica de Sargadelos. / amarinalucense.gal

La fiesta gastronómica más sorprendente de Galicia

Si hay un plato que destaca en Cervo ese es el erizo de mar. La calidad de las materias primas, la maestría en la elaboración y la posibilidad de disfrutarlo mientras miras al Cantábrico lo convierten en toda una joya de la gastronomía gallega.

Mañana, sábado 7 de marzo, Cervo celebra su popular Festa do Ourizo, declarada de Interés Turístico de Galicia y en la que podrás probar este manjar de la cocina gallega. La abundancia de este animal marino en las costas del pueblo lo han convertido en la capital gallega del ourizo y desde 1992 se celebra esta fiesta en San Cibrao para conmemorarlo.

En particular el sábado, pero durante todo el fin de semana podrás disfrutar de las distintas versiones que ofrecen los bares y restaurantes del lugar, ya sea con recetas clásicas o sorprendiendo en croquetas y tortillas. Este año el evento celebra su trigésima tercera edición y pretende encandilar a vecinos y visitantes con showcookings, degustaciones, concursos y —como no puede ser de otra forma en Galicia— una verbena por la noche con la que bajar los excesos del día a base de baile.

Más allá de la gastronomía, marzo es el momento perfecto para descubrir Cervo. Aquí encontrarás una escapada diferente en un lugar lleno de carácter, naturaleza y gente amable con el Cantábrico como telón de fondo.