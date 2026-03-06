El árbol más antiguo de Galicia: un carballo de 2.000 años único en el mundo

Galicia es uno de los rincones de la Península Ibérica con mayor riqueza y diversidad en su patrimonio natural. Desde las Fragas do Eume hasta la Ribeira Sacra, pasando por jardines históricos y playas en las que el mar ha tallado la roca hasta crear piscinas e incluso catedrales; los paisajes gallegos son todo un tesoro para las ciencias naturales.

Aunque muchos jardines gallegos destacan por albergar especímenes muy antiguos en su interior e incluso contamos con bosques que nos muestran cómo era Galicia antes de la llegada del hombre, en una carballeira no muy conocida de Lugo se esconde el árbol más longevo de Galicia. Hablamos del Carballo grande de Cartelos, en el municipio de Carballedo.

Un árbol de tiempos de Cristo

El Carballo de Cartelos es un roble cuya edad estimada ronda los 2.000 años, lo que no solo lo convierte en el árbol más antiguo de Galicia, sino que también sería uno de los más longevos de España junto al Tejo milenario de Jaén o el 'Drago' de Tenerife.

Aunque la afirmación parezca atrevida, la edad de este gigante lucense está respaldada por la ciencia. Los técnicos del entonces Instituto de Investigaciones Forestales de Madrid realizaron una intervención en el tronco del árbol en el año 1967, extrayendo una muestra para analizar su edad y características. Este análisis permitió contabilizar unos 2.000 anillos de crecimiento anual, lo que sitúa el origen del carballo en los tiempos de Cristo.

El carballo de Cartelos podría ser uno de los árboles más longevos de España. / Concello de Carballedo

Además de la longevidad del ejemplar, los investigadores lo catalogaron como un ejemplar excepcional también por sus dimensiones. A día de hoy este árbol de la especie Quercus ruber L. tiene unos 36 metros de altura y un diámetro de 3,6 metros, así como un peso estimado de 113 toneladas. Dado su estado de conservación, su edad y sus proporciones; los investigadores creían que podría tratarse de un ejemplar único en el mundo.