Ni Santiago ni A Coruña: así es la plaza gallega más elegante de España

La arquitectura urbana es una forma muy interesante de descubrir la historia de los lugares que visitamos, aprender cómo configura nuestra forma de entender las ciudades y ahondar en su función como escenario de eventos que explican lo que hay detrás de la personalidad de los vecinos de una localidad. Entre todos los espacios que componen un pueblo, las plazas han sido siempre su centro neurálgico y el punto de convergencia arquitectónico y social de cada villa.

El Obradoiro en Santiago de Compostela, María Pita en A Coruña o (desde su peatonalización) A Porta do Sol de Vigo; las localidades gallegas destacan por la riqueza arquitectónica de sus plazas. Sin embargo, ninguna de las anteriores ostenta el título de 'Plaza más elegante de España', el cual le corresponde a la Plaza de España de Ribadeo (Lugo).

Jardines de cuento en una plaza con historia

Ribadeo se ha convertido en uno de los destinos turísticos más populares de Galicia. Limitando con Asturias en A Mariña Oriental lucense, sus casas coloridas, la gastronomía local y su riqueza paisajística ameritan la creciente popularidad del municipio.

Se trata de un sitio con mucho que ofrecer a sus visitantes, pero sin duda uno los puntos de interés que no te puedes perder es esta Plaza de España. El espacio reúne jardines de cuento, un pazo espectacular y uno de los mejores ejemplos de arquitectura indiana gallega: la Torre de los Morenos, diseñada por el discípulo de Gaudí, García Núñez.

La Torre de los Moreno es uno de los mejores ejemplos de la arquitectura indiana en Galicia. / Deputación de Lugo

Este edificio destaca sobre el resto como uno de los ejemplos de arquitectura indiana más populares de Galicia y está considerado como Bien de Interés Cultural (BIC). Tres plantas, tejas de porcelana, vidrieras de colores y una torre ricamente adornada y coronada por una cúpula que sostienen cuatro cariátides.

Conocida en el pasado como 'Plaza do Campo da Vila', este lugar servía en el pasado como un espacio de entrenamiento militar que, con el crecimiento de la villa, pasó a convertirse en el centro de la vida, las fiestas y las ferias de Ribadeo.

Más allá del edificio indiano, en esta plaza encontramos otros edificios destacables como el Pazo Ibáñez o Pazo de Sargadelos, del siglo XVIII, construido en estilo neoclásico y actual concello; o la iglesia de Santa María do Campo, que formaba parte de un convento franciscano cuyo origen se puede rastrear hasta el siglo XI.

Qué ver en Ribadeo

Desde la plaza es fácil llegar a pie al puerto deportivo o al mirador de la Atalaya, desde donde se puede contemplar la ría que separa Galicia de Asturias, otra joya natural que define la identidad de Ribadeo. En este punto confluyen dos culturas hermanas, y eso se nota tanto en el habla como en la gastronomía y la forma de vida.

A diferencia de las costas saturadas del Mediterráneo, Ribadeo mantiene una atmósfera tranquila incluso en temporada alta. Aquí, el turismo es mayoritariamente nacional, y muchos visitantes optan por casas rurales, apartamentos o pequeños hoteles familiares que conservan el carácter del lugar.

La Playa de Las Catedrales en Ribadeo / iStock. Eloi Omella

Para los amantes del turismo activo, este municipio gallego también ofrece rutas de senderismo, paseos en kayak por la ría y excursiones en barco. La cercanía del Camino de Santiago del Norte añade otro aliciente para quienes buscan una experiencia más espiritual o cultural.

Además, el clima atlántico ofrece una ventaja indiscutible: temperaturas suaves que permiten disfrutar del verano sin sufrir olas de calor extremas. Las noches frescas, los cielos limpios y la brisa marina hacen que dormir en Ribadeo sea un placer para los sentidos. Desde la Playa de Esteiro hasta la de Os Castros, pasando por Illa Pancha —con su icónico faro sobre una isla rocosa— y la imprescindible Playa de las Catedrales, cada rincón ofrece una postal única.