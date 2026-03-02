La noche «despierta» en las Islas Cíes: el camping abre las reservas para Semana Santa, primavera y verano

La noche despierta en las Islas Cíes. Hoy abre el periodo de reservas para todos aquellas personas que quieran pernoctar este año en el paraíos gallego. Podrán hacerlo en Semana Santa, del 27 de marzo al 4 de abril o en primavera y verano, del 15 de mayo al 14 de septiembre.

Hoy lunes 2 de marzo, desde las 09.00 horas, es posible reservar plaza para poder disfrutar de uno de sus mayores atractivos de las Islas Cíes: domir en su camping. Una experiencia que permite descubrir muchos de los secretos que esconde este paraíso gallego y que solo pueden catar aquellos visitantes que pasan al menos una noche en el archipiélago que defiende la boca de la Ría de Vigo.

Al igual que en años anteriores, el camping de las Islas Cíes abrirá por primera vez en 2026 coincidiendo con la Semana Santa. Luego volverá a bajar la cremallera de sus tiendas hasta mayo, cuando reabrirá de forma diaria hasta mediados de septiembre.

Semana Santa 2026: del viernes 27 de marzo al sábado 4 de abril. Para estas fechas, desde el camping advierten que «no están abiertos el supermercado ni el salón social. Tampoco se realizan las actividades de rutas starlight, snorkeling, kayak. Las tiendas de alquiler no están disponibles».

Precios del camping de las islas Cíes

Durante los días que abrirá el camping de Cíes en la Semana Santa 2026 (considerada temporada baja) los precios por pernoctar en la isla son:

Si llevas tu tienda de campaña: 10,90 euros/noche cada adulto // 7,90 euros/noche cada niño (3-10 años) + 10,90 euros/noche por cada tienda que lleves (esta tarifa se incrementa en 1 euros respecto al año pasado).

Si alquilas alguna de las tiendas del camping: Sencilla (dos personas): 69 euros/día // Doble (hasta cuatro personas): 99 euros/día (según informa el camping en su web oficial, esta opción no estará disponible en Semana Santa de 2026).

Puedes consultar el resto de tarifas, servicios y suplementos del camping para el año 2026 en este enlace.

Autorización Islas Cíes

Vista del camping de las Islas Cíes. / Alberto Blanco

Las personas que estén interesas en viajar a las Islas Cíes en la Semana Santa de 2026 pueden reservar ya también sus billetes de barco. Para viajar a Cíes en Semana Santa, al igual que en la temporada alta de verano, es preciso solicitar antes autorización si el viaje es de ida y vuelta en el mismo día (se puede tramitar en este enlace).

Por el contrario, las personas que vayan a pernoctar en el camping no necesitan solicitar autorización, ya que es el propio camping el encargado de gestionar el citado permiso una vez que se hace la reserva de tienda.

Secretos nocturnos

Puesta de sol sobre las Islas Cíes. / Cameselle

Una de las mejores decisiones para disfrutar de las islas Cíes al cien por cien es quedarse al menos una noche en el camping. Implica que el precio del viaje se incremente, pero también habrá cosas que solo podrás hacer durmiendo una noche, como disfrutar de las estrellas, ver la puesta y la salida del sol desde las islas, experimentar la tranquilidad y el silencio que reina en Cíes de madrugada o hacer de noche alguna de sus rutas, entre otras muchas cosas.