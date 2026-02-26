Así es la iglesia de Galicia que National Geographic recomienda por sus piedras milagrosas: un santuario frente al mar en el fin del mundo

Pocas zonas de Galicia son tan espectaculares como la Costa da Morte. Sus kilómetros de playas y acantilados nos dejan algunas de las imágenes más impresionantes de la península, con el Atlántico batiendo contra las rocas y una naturaleza que parece desbordarse por momentos.

En el corazón de esta zona, cerca de donde los romanos creían que se terminaba el mundo, encontramos Muxía (A Coruña), un pueblo rodeado de naturaleza y cargado de historia, la escapada perfecta para un fin de semana y en el que National Geographic recomienda una iglesia muy especial.

Según la leyenda local que recoge la revista, este templo está relacionado con la historia del Camino de Santiago. La tradición cuenta que el apóstol, cansado de predicar con poco éxito, llegó hasta el fin del mundo conocido —o Finisterre— y allí, decepcionado, pensó en abandonar su tarea evangelizadora. En ese momento, la Virgen María llegó navegando en una barca de piedra, y le dijo que su tarea tendría frutos en el futuro. «Los que creen en esta historia señalan que esas gigantescas piedras que parecen moldeadas por gigantes, cerca del pueblo coruñés de Muxía, son los restos de la embarcación pétrea que trajo a la madre de Jesucristo», señalan.

El santuario sobre el mar y sus piedras milagrosas

Hablamos del Santuario da Barca, un edificio del siglo XII se levanta sobre el Atlántico dejándonos una de las escenas más especiales de toda la Costa da Morte. Esta escena atrae a miles de peregrinos que cada año deciden seguir 70 km más su camino desde Santiago de Compostela para contemplar esta escena.

Aunque su existencia se remonta al siglo XII, el aspecto que hoy conocemos se debe a los supuestos milagros del siglo XVII. Con su popularización «se incrementaron las donaciones y se fue ampliando su estructura. Los duques de Maceda, fieles religiosos, decidieron dar un gesto de devoción y financiaron la construcción del actual edificio entre 1716 y 1719», apunta la revista.

Como recuerda National Geographic, durante la Navidad de 2013 «el santuario vivió uno de sus momentos más trágicos». Un incendio provocado por un rayo destruyó parte de la estructura y varias piezas de su decoración, como la figura de la Virgen (por suerte, se trataba de una copia) y el valioso retablo barroco creado por Miguel de Romay en 1717.

La pedra dos Cadrís es una de las conocidas como «piedras milagrosas». / Concello de Muxía

Este santuario uno de los lugares de peregrinación más antiguos de Galicia por su relación con el apóstol, pero también es popular por estar rodeado por tres piedras muy especiales. Las conocidas como «piedras milagrosas»: la de Abalar, la dos Cadrís y la del Timón; tres rocas que otorgan distintos beneficios a los visitantes según la leyenda.

Como apunta la revista, «la Pedra dos Cadrís sería la barca (en la que la virgen se apareció al apóstol), la de Abalar la vela, y la del Timón, como su nombre indica, el timón». En cuanto a los poderes, la forma de riñón de la de Cadrís ha hecho que la creencia popular sea que puede curar dolencias renales y reumáticas. Por su parte, el equilibrio imposible de la de Abalar hacía creer que su balanceo podría predecir tormentas y catástrofes antes que llegasen al pueblo.

Pero este no es el único santuario de la zona. En Muxía podremos encontrar capillas e iglesias en ubicaciones privilegiadas como la de San Martiño de Ozón o el Santuario de San Xiao de Moraime, también del siglo XII como el de la Barca.

El último atardecer de Europa

En Galicia los atardeceres parecen detener el tiempo, bañando con una luz dorada las calas y acantilados de su particular litoral. Desde este pueblo podrás disfrutar durante dos tramos del año del último rayo de sol de la Europa continental.

Durante el principio de la primavera y en el final del verano, el Cabo Touriñán se convierte en el finis solis. Quienes se acerquen hasta este litoral salvaje podrán disfrutar de las mejores escenas del Atlántico mientras visitan playas de arena blanca, la ría más pequeña de Galicia o descubren las historias de naufragios que han hecho que esta costa se gane su macabro nombre.

Ubicado en el municipio de Muxía, esta punta de tierra se adentra un kilómetro en el Atlántico, lo que lo convierte en último lugar de la Europa continental bañado por el sol y el punto más occidental de España. Su faro homónimo nos sirve como balcón desde el que disfrutar del que muchos consideran como el atardecer más bonito de Galicia.