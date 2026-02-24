Tres días de gran fiesta medieval: Baiona se viste de Arribada
Baiona vive este fin de semana una de las Fiestas de la Arribada más especiales. La celebración llega a su 30 edición. Como de costumbre, las calles se llenarán de música, representaciones teatrales, exhibiciones, juegos infantiles y un largo etcétera de activiades para todos los públicos
Fin de semana de fiesta mayor en Baiona. La villa celebra la tradicional Fiesta de la Arribada. Y lo hace en un año muy especial, ya que alcanza su 30º edición. Lo hará con novedades, como la del elefante gigante animatrónico que recorrerá las calles; pero también con alguna baja importante debido a la gripe aviar: las exhibiciones de cetrería.
Baiona retrocederá ya el viernes a 1493 para celebrar el 533 aniversario de la llegada de la carabela «La Pinta». Se vestirá de época desde primera hora de la mañana. Abrirá el mercado, los puestos y talleres de artesanos y canteros, las atracciones infantiles, habrá multitud de pasacalles, exhibiciones, exposiciones y un largo etcétera de actividades hasta la noche del domingo 1 de marzo.
El Concello de Baiona ha lanzado un extenso programa a lo largo de los tres días grandes de la Fiesta de la Arribada 2026. A continuación puedes consultar todas las actividades que habrá el fin de semana.
Viernes 27 de febrero
El programa de la XXX edición de la Fiesta de la Arribada de la carabela Pinta a la Real Villa de Baiona del viernes 27 de febrero arrancará a las 10.00 horas. Será a esa hora cuando los cañones de la Fortaleza anunciarán el comienzo de la celebración. En ese momento, mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones del Reino comenzarán a vestir de época todas las calles y plazas de Baiona.
12.00 h. Iglesia Santa María de Baiona. Misa solemne cantada por la Coral Polifónica Baiona La Real y ofrenda de Coronas ante la Cruz de Evangelización de América.
13.00 h. Capitanía Marítima. Muestra «Inventio Mundi». Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV-XVIII.
Juegos Infantiles
16.00 - 20.00 h. Parque de la Palma. Animación con juegos populares gallegos, parque con castillo medieval y barco pirata con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, tiro con arco o photocall; parque aventura y atracciones medievales (el sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas).
Juegos Populares Gallegos: 32 juegos diferentes de entretenimiento, habilidad, estrategia y socialización (Xogade y Deporte Galego).
Ludopuzzle: Mesas de compecabezas de madera con más de 30 juegos tradicionales para trabajar el ingenio.
Castillo Medieval y Barco Pirata: parque de juegos con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, juegos tradicionales, tiro con arco y photocall del rey y de la reina.
Parque de Aventuras: Torre de escalada, Tren Eco Roller, Eco-Carrocel, Eco-Tronco, Eco-Rueda, Arbofun VIII+escalada, Tubbing.
Atracciones medievales: Noria ecológica, Carrusel medieval, Barca, Baqueta medieval.
17.00 h. Jardines Casa de la Navegación. Inauguración de la Placa Cristóbal García Sarmiento donada al Ayuntamiento de Baiona por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 Aniversario del Hermanamiento entre ambos municipios, acompañados por el grupo de música Gaeloc.
17.30 h. Jardines Casa de la Navegación. Teatro infantil «Las Astrolocas» a cargo de Sargantanas.
17.30 h. Parque de la Palma. Pasacalles de los «Gigantes Morunos» a cargo de de Saltinpunquis.
17.45 h. Parque de la Palma. Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante», de Toni Dimondi.
18.00 h. Hall del Ayuntamiento. Inauguración de la exposición «La gamela del mar de Baiona». Colección Anxo Rodríguez Lemos (cronista oficial de Baiona).
19.00 h. Casa de la Navegación de Baiona. Musealización de la placa de bronce del IV aniversario del lugar de reparación de la carabela La Pinta donada por Antonio González Ramos.
19.15 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles de música medieval del grupo Gaeloc y danza medieval a cargo de Las Sargantanas.
20.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles «Gigantes Morunos», a cargo de Saltinpunqui.
20.30 - 21.00 h. Playa de A Ribeira. Espectáculo mágico de fuego y pirotecnia «Fuerza Ígnea», de Asacocirco. Malabarismo, danzas y acrobacias transportarán al público al misterioso mundo del fuego.
21.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles de música medieval acargo del grupo Gaeloc.
21.45 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles «Los Monstruos» a cargo de Saltinpunqui.
22.15 - 23.00 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles batucada «Lenha Verde». Recorrerán el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañados de «Las Faunas» de Las Sargantanas.
00.00 h. Fin del Real Mercado Medieval.
Sábado 28 de febrero
10.00 h. Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino.
11.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Las Hadas» de Las Sargantanas y del grupo de música medieval Gaeloc.
11.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de los «Bufones y sus K-Charros» de la compañía El Niño Lápiz.
12.00 h. Plaza del Ayuntamiento: Recepción de autoridades e invitados. Salida en comitiva acompañados de la Banda de Música de Baiona hasta el paseo Pinzón.
12.10 h. Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco.
12.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El retrato de la Reina Isabel» de la compañía Saltinpunqui.
12.20 h. Paseo Pinzón: Acto conmemorativo del 533 Aniversario de la Arribada. Intervención de autoridades. Ofrenda de coronas. Interpretación de Himnos.
12.25 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.
Espectáculo del Gran Elefante
13.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante y los seres fantásticos» (ogros y demonios) a cargo de la compañía El Niño Lápiz.
13.10 h. Jardines Casa da Navegación: Espectáculo medieval de aéreos «Memoria de las Anjanas» a cargo de Las Sargantanas.
13.15 h. Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua.
13.20 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.
13.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El retrato de la Reina Isabel» de la Compañía Saltinpunqui.
16.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Reyes Católicos Gigantes» de la Compañía Saltinpunqui.
16.45 h. Parque de la Palma: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Galeoc.
16.50 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Tropas de Asedio con su catapulta» a cargo de la compañía El Niño Lápiz.
Gran Torneo Medieval
17.00 h. Playa de A Ribeira: Gran Torneo Medieval: Justa, Tiro de venablos y Derribo de estafermo a cargo de Hípica Celta.
17.15 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Teatro infantil «El diente sucio del trasgo» a cargo de Las Sargantanas.
17.30 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.
18.15 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Reyes Católicos Gigantes» de la Compañía Saltinpunqui.
18.30 h. Plaza del Ayuntamiento: Exhibición de esgrima antigua y artes marciales históricas europeas. Explicación de armamento y clases.
18.45 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Gigantes y la Bola» de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval del grupo Gaeloc.
19.00 h. Capilla de la Misericordia: Concierto «Lulavai». Voces y arpas celtas con música tradicional de autor y de otras partes del mundo.
19.30 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego «Tierra de Fires» a cargo de Las Sargantanas.
Arribada del descubrimiento
20.00 h. Playa de A Ribeira: Representación teatral «Arribada del Descubrimiento». Dramaturgia: Avelino Sierra, Dirección: Mónica Sueiro. Espectáculo pirotécnico.
20.40 h. Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.
21.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante» y sus seres fantásticos (ogros y demonios) recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz.
22.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Cencerrada Decrépita» a cargo de Saltinpunqui.
22.30 - 23-30 h. Alameda Carabela Pinta: La batucada «Lenha Verde» recorrerá el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañada de las Faunas de Las Sarantanas.
00.00 h. Final del Real Mercado Medieval.
Domingo 1 de marzo
10.00 h. Los cañones de la Fortaleza anuncian el comienzo del Real Mercado: Asentamiento de mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones do Reino.
11.20 h. Parque de la Palma: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.
12.00 h. Entrada a la Fortaleza de Monterreal: Gran Desfile Medieval con la participación de todos los grupos musicales que actuarán en el Real mercado medieval de la Arribada 2026.
12.20 h. Playa de A Ribeira: Combate de Esgrima Medieval: Representación teatral de duelos con espadas a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antiga.
13.10 h. Convento de las madres Dominicas: Concierto de música antigua a cargo del trío «Cuerdas Atlánticas».
13.15 h. Playa de A Ribeira: Demostración de Tiro con Arco a cargo del Club Meigarco.
15.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Gigantes Rojos» a cargo de Saltinpunqui.
16.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Tropas de Asedio con su catapulta» a cargo de la compañía El Niño Lápiz.
16.15 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles músicas medievales a cargo del grupo Gaeloc.
Gran Torneo Medieval
16.30 h. Playa de A Ribeira: Gran Torneo Medieval: Justa, Tiro de venablos y Derribo de estafermo a cargo de Hípica Celta.
16.45 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo medieval de aéreos «Memoria de las Anjanas» a cargo de Las Sargantanas.
17.00 h. Plaza de Santa Liberata: Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante» de Toni Dimondi.
17.30 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles de «Gigantes Rojos» a cargo de Saltinpunqui.
18.00 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «El Gran Elefante» con sus seres fantásticos (ogros y demonios), recorrerán el mercado a cargo de la compañía El Niño Lápiz.
18.10 h. Zona Ribeira-Gastro: Pasacalles de música medieval a cargo del grupo Gaeloc.
Arribada del descubrimiento
18.30 h. Playa de A Ribeira: Representación teatral «Arribada del Descubrimento». Dramaturgia: Avelino Sierra, Dirección: Mónica Sueiro.
19.00 h. Jardines de la Casa de la Navegación (entrada por la calle Conde): Espectáculo aéreo y de fuego «Tierra de Fires» a cargo de Las Sargantanas.
19.45 h. Alameda Carabela Pinta: Pasacalles «Los Mounstros» a cargo de Saltinpunqui.
20.30 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata): Pasacalles «Los Gigantes y la Bola» de la compañía El Niño Lápiz, asombrarán a los viandantes con sus zancos y bufones, acompañados de la música medieval do grupo Gaeloc.
21.15 h. Alameda Carabela Pinta: Batucada «Lenha Verde» y «Los Faunos» de Las Sargantanas, recorrerán el recinto de la fiesta como clausura a la Fiesta de la Arribada.
22.00 h. Fin del Real Mercado y de la Fiesta de la Arribada.
Todo el fin de semna
Talleres de artesanos y canteros
Sábado y domingo de 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 20.00 h.
En la Plaza del Regimiento (Plaza del Ayuntamiento): «Talleres de artesanos» herreros, cesteros, oleros, elaboración de zuecos, carpinteros, hilanderas, elaboración de instrumentos musicales, etc.
En la Alameda Carabela Pinta: «Los Gremios de canteros» trabajando la pieda y mostrando sus oficios.
Juegos infantiles en el parque de la Palma
Viernes, de 16.00 h. a 20.00 h. y sábado y domingo de 11.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 20.00 h.
«Juegos Populares Gallegos»: 32 juegos diferentes de entretenimiento, habilidad, estrategia y socialización. Actividad subvencionada por Xogade y Deporte Galego.
«Desafío Arribada Tiro Á Chave». Club de Tiro Á Chave do Morrazo. Competición domingo por la mañana.
«Ludopuzzle»: mesas de rompecabezas de madera. Más de 30 juegos tradicionales de madera para trabajar el ingenio.
Castillo Medieval y Barco pirata; parque de juegos con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, juegos tradicionales, tiro con arco y photocall del rey y de la reina.
Parque de Aventuras: Torre de escalada, Tren Eco Roller, Eco-Carrocel, Eco-Tronco, Eco-Rueda, Arbofun VIII + escalada, Tubbing.
Atracciones medievales: Noria ecológica, Carrusel medieval, Barca, Baqueta medieval.
Exhibiciones en la Palma
Sábado y Domingo de 11.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 20.00 h.
Contienda de Esgrima Histórica y muestra de Armas y Armaduras durante todo el día a cargo de la Sala Viguesa de Esgrima Antigua.
*Ver horarios en su parada para recibir un taller con espadas medievales y renacentistas (personas adultas, niños y niñas).
Demostración de puntería Club Meigarco: Tiro con Arco.
*Ver horarios en su parada para los disparos.
Exposiciones, muestras y paradas
Viernes de 16.00 h. a 20.00 h.; sábado y domingo de 11.00 h. a 14.00 h. y de 16.00 h. a 20.00 h.
Capitanía Marítima (Elduayen, 20) muestra: «Inventio Mundi». Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV–XVII. Consello da Cultura Galega.
Casa del Ayuntamiento muestra etnográfica: «La gamela del mar de Baiona». Colección: Anxo Rodríguez Lemos, Cronista Oficial de Baiona.
Jardines del Hospital Sancti Spiritus (Biblioteca) «El Jardín de las Redes». Espacio Interactivo Medieval: mercadillo social, juegos con talleres y actividades participativas y museo vivo. Expresiones y leyendas de la vida marinera baionesa en 1493.
Hospital Sancti Spiritus (Biblioteca) muestra etnográfica: «La historia y el habla del gremio de los cesteros». Enrique Táboas, con cestería de raíces mondarizanas; Jesús Crespo «Suso» con cestería de la zona de Tui–Baixo Miño; Antonio Luis Álvarez, cestero de Rexosende; y Álvaro Pin, cestero de Castroverde.
Casa de la Navegación (Ventura Misa, 17): «Casa de la Navegación de Baiona». Colección visitable. Demostración práctica: «El arte de navegar con las estrellas en las Naos y las Carabelas». Taller divulgativo de cómo, a través del cielo nocturno, los marinos lograban orientarse en el vasto océano. Juan José Rodríguez Terrón. El sábado y el domingo a las 13.00 h. y a las 18.00 h.
*Entrada gratuita para todas las personas que acudan ataviadas de época. Visitas de Realidad Virtual (con coste).
Paseo Alfonso IX (Pantalán García Sarmiento): Museo Réplica Carabela «A Pinta». Viernes y Sábado 10.00 h. a 19.00 h.; Domingo 10.00 h. a 17.00 h. (entrada gratuita para todas las personas que acudan ataviadas de época).
Zona Ribeira: Paradas de los Pueblos Hermanos con los productos típicos. Fresones de Palos de la Frontera; información turística de Pornic (Francia); sal y artesanía de Vila do Bispo (Portugal); y café y azúcar de caña de Rafael Freire-Holguín (Cuba).
Oficina de Turismo: «Punto Lila». Sábado de 17.00 h. a 22.00 h.; Domingo de 15.00 h. a 20.00 h.
Zona Ribeira-Gastro (Paseo Ribeira): (Viernes de 16.00 h. a 00.00 h.; Sábado de 10.00 h. a 00.00 h.; y Domingo de 10.00 h. a 22.00 h.) «Las Tabernas de Pinzón y Colón» con las viandas gourmet de la Arribada.
Zona del Buen Almuerzo (Plaza de Santa Liberata): Viernes y Sábado de 10.00 h. a 00.00 h. y Domingo de 10.00 h. a 22.00 h.