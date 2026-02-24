Viernes 27 de febrero

El programa de la XXX edición de la Fiesta de la Arribada de la carabela Pinta a la Real Villa de Baiona del viernes 27 de febrero arrancará a las 10.00 horas. Será a esa hora cuando los cañones de la Fortaleza anunciarán el comienzo de la celebración. En ese momento, mercaderes y artesanos llegados de todos los rincones del Reino comenzarán a vestir de época todas las calles y plazas de Baiona.

12.00 h. Iglesia Santa María de Baiona. Misa solemne cantada por la Coral Polifónica Baiona La Real y ofrenda de Coronas ante la Cruz de Evangelización de América.

13.00 h. Capitanía Marítima. Muestra «Inventio Mundi». Galicia en los viajes transoceánicos. Siglos XV-XVIII.

Juegos Infantiles

16.00 - 20.00 h. Parque de la Palma. Animación con juegos populares gallegos, parque con castillo medieval y barco pirata con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, tiro con arco o photocall; parque aventura y atracciones medievales (el sábado y domingo, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas).

Juegos Populares Gallegos: 32 juegos diferentes de entretenimiento, habilidad, estrategia y socialización (Xogade y Deporte Galego).

Ludopuzzle: Mesas de compecabezas de madera con más de 30 juegos tradicionales para trabajar el ingenio.

Castillo Medieval y Barco Pirata: parque de juegos con escalada, piscina de bolas, caza del tesoro, juegos tradicionales, tiro con arco y photocall del rey y de la reina.

Parque de Aventuras: Torre de escalada, Tren Eco Roller, Eco-Carrocel, Eco-Tronco, Eco-Rueda, Arbofun VIII+escalada, Tubbing.

Atracciones medievales: Noria ecológica, Carrusel medieval, Barca, Baqueta medieval.

17.00 h. Jardines Casa de la Navegación. Inauguración de la Placa Cristóbal García Sarmiento donada al Ayuntamiento de Baiona por parte de la Real Sociedad Palósfila Pinzoniana en el 50 Aniversario del Hermanamiento entre ambos municipios, acompañados por el grupo de música Gaeloc.

17.30 h. Jardines Casa de la Navegación. Teatro infantil «Las Astrolocas» a cargo de Sargantanas.

17.30 h. Parque de la Palma. Pasacalles de los «Gigantes Morunos» a cargo de de Saltinpunquis.

17.45 h. Parque de la Palma. Espectáculo medieval de marionetas de hilo «El Carro Errante», de Toni Dimondi.

18.00 h. Hall del Ayuntamiento. Inauguración de la exposición «La gamela del mar de Baiona». Colección Anxo Rodríguez Lemos (cronista oficial de Baiona).

19.00 h. Casa de la Navegación de Baiona. Musealización de la placa de bronce del IV aniversario del lugar de reparación de la carabela La Pinta donada por Antonio González Ramos.

19.15 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles de música medieval del grupo Gaeloc y danza medieval a cargo de Las Sargantanas.

20.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles «Gigantes Morunos», a cargo de Saltinpunqui.

20.30 - 21.00 h. Playa de A Ribeira. Espectáculo mágico de fuego y pirotecnia «Fuerza Ígnea», de Asacocirco. Malabarismo, danzas y acrobacias transportarán al público al misterioso mundo del fuego.

21.00 h. Plaza del Buen Almuerzo (Santa Liberata). Pasacalles de música medieval acargo del grupo Gaeloc.

21.45 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles «Los Monstruos» a cargo de Saltinpunqui.

22.15 - 23.00 h. Alameda Carabela Pinta. Pasacalles batucada «Lenha Verde». Recorrerán el recinto del mercado con sus timbales, dobladas, cortadores, repiques, cajas y fondos, acompañados de «Las Faunas» de Las Sargantanas.

00.00 h. Fin del Real Mercado Medieval.