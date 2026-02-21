El pazo con el jardín más bonito de Galicia: una de las colecciones de camelias más grandes de Europa en el corazón del Salnés

Los pazos gallegos han sido testigos de la historia de la comunidad desde que empezaron a construirse en el siglo XVII. Estas casas señoriales han trascendido su función original y han acabado por convertirse en todo un símbolo de la identidad del territorio.

Estos edificios, centros de poder locales en origen, han acogido en su historia a familias nobles, figuras relevantes de las artes e incluso reyes. Hoy en día, muchos se han convertido en museos, hoteles e incluso lugares especializados en acoger bodas. Sin embargo, este edificio en particular es el único Señorío de Galicia que mantiene su título y funciones históricas.

Ubicado en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), en el corazón de la comarca del Salnés, encontramos una de las colecciones de camelias más grandes de Europa. Hablamos, como no puede ser de otra forma, del Pazo de Rubiáns, un edificio señorial coronado por una «joya natural salpicada con miles de camelias», como destaca National Geographic.

El último Señorío de Galicia

El Pazo de Rubiáns, con sus 80 hectáreas de superficie, es el último Señorío de Galicia que mantiene su título y funciones históricas. «Hoy día este es, además, una bodega de albariño de referencia y cuenta con uno de los jardines más bonitos y famosos de toda la ría», destaca la revista.

El origen de esta casa señorial se remonta hasta una torre fortaleza del siglo XII que perteneció a la familia Caamaño, fundadores de Vilagarcía. Sin embargo, no fue hasta el siglo XV que se empezó la construcción de este conjunto en la finca actual y no sería hasta el XVI cuando se levantó la capilla dedicada a San José en la que podremos encontrar retablos pertenecientes a esta época.

En el siglo XVII, Clara de Oca y Mendoza Caamaño muere sin dejar descendencia y se desencadena un pleito entre casas nobles que se saldó con el señorío recayendo en Juan Gayoso de Mendoza y la propiedad en ruinas. El hijo de este, Miguel Gayoso de Mendoza y Caamaño, empezó la restauración de la propiedad desde el exilio en Francia durante la invasión napoleónica.

Como relata National Geographic: «Estas reformas llevaron a la demolición de la antigua torre para transformarla en un edificio, aunque se trató de mantener algunos elementos originales como testigos históricos, como se puede ver en las gárgolas, escudos y algunas molduras. Este pazo pasó entonces a tener el aspecto de un château francés, imagen que ha llegado hasta nuestros días».

Camelias y excelencia botánica

Aunque el edificio ya merece una visita de por sí, la finca que lo rodea cautiva a todo aquel que la visita. Reconocido como «Jardín de Excelencia Internacional de la Camelia», es todo un ejemplo de excelencia botánica desarrollado de forma ininterrumpida desde el siglo XVII, ampliándose durante los siglos XVIII y XIX y llenando este espacio con fresnos, magnolios, eucaliptos, robles, alcornoques y camelias que hoy en día se consideran «auténticos monumentos vegetales»

Aunque aquí encontramos «algunos de los eucaliptos más longevos de Galicia» que impresionan por su envergadura, la joya de la corona está en otro lado: una colección de más de 9.000 ejemplares de camelias de 800 variedades distintas, una de las más extensas de Europa.

Como señala la publicación, la conservación de este paraíso floral responde al trabajo de dos mujeres clave en la historia del pazo: «Dolores Urcola Zuloaga ‘La Marquesa’, quien conservó este jardín durante buena parte del siglo XX, y Paloma Rey Fernández-Latorre, que se encargó de recuperarlo tras los incendios de 2006».

Si el aspecto floral fuese poco, la finca cuenta con 25 hectáreas de viñedos que nutren la producción de un albariño «de gran carácter, complejidad y frescura».

Una parada obligada en uno de los rincones más hermosos de Galicia

El Pazo de Rubiáns es una parada obligada para quien visite uno de los rincones más hermosos de Galicia. La propia Vilagarcía nos ofrece la oportunidad de disfrutar de su microclima mientras paseamos por sus calles y degustamos sus vinos y gastronomía en el corazón de la ría más extensa de la comunidad.

Además, como recuerda National Geographic, esta localidad sirve como parada para dos rutas muy populares: la del Padre Sarmiento, que sigue «los pasos del fraile en su peregrinación a Santiago de Compostela», y la Ruta Traslatio, que sigue la vía marítima que según la tradición siguieron los restos del apóstol.