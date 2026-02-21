Esta aldea de Galicia es la escapada ideal para este invierno: uno de los pueblos más bonitos de España con un increíble puente del siglo XIII

Galicia cuenta con un sinfín de pueblos cargados de magia entre los que escoger para disfrutar de una escapada durante este invierno. Tantos, que en ocasiones lo mejor es dejarse guiar por los expertos y descubrir nuevos lugares donde perdernos y descansar.

Si además lo que buscas es una experiencia en la que disfrutar del silencio y la paz de la naturaleza mientras aprendes la historia de este territorio, las aldeas son todo un tesoro oculto esperando a que las encuentres. En este caso, te presentamos una de las aldeas más hermosas de Galicia, cargada de historia y con un espectacular puente románico del siglo XIII que sigue en uso.

Hablamos de Ponte Maceira, en el municipio coruñés de Negreira, un núcleo de 60 habitantes catalogado como uno de los Pueblos más Bonitos de España. Su particular puente, A Ponte Vella, ha servido durante siglos como conexión entre los pueblos de Ames y Negreira, cruzando el río Tambre y garantizando el paso de vecinos y peregrinos del Camino de Santiago.

Un puente cargado de historia y leyenda

Este puente de estilo románico data del siglo XIII y está formado por un tramo principal de cinco arcos de cantería y dos arcadas de aliviadero para las épocas de inundaciones. La forma de la edificación quedó determinada por la altura que necesitó alcanzar la bóveda central para salvar el espacio entre los dos pilares que se apoyan en las rocas del lecho del río. Fue el paso principal del río Tambre hasta el siglo XIX, ya que los otros dos puentes existentes en la zona estaban derribados desde antes del siglo XVII.

Su localización, a solo 20 kilómetros de la capital gallega, ha hecho que este puente sea un punto importante de la ruta jacobea. Cada día, cientos de peregrinos del Camino de Santiago cruzan sobre él, lo que también ha contribuido a construir alguna de las leyendas que lo rodean.

La más conocida de estas historias relata la huida de los discípulos del apóstol de unos perseguidores romanos. Según esta leyenda, los perseguidores cayeron al río cuando el puente romano original, sobre el que se levanta el que hoy conocemos, se derrumbó justo después de dejar cruzar a los cristianos, hecho que se relata como un milagro.

Ponte Maceira: un trayecto por carretera desde Vigo para descubrir un tesoro etnográfico

Aunque sea su atractivo principal, el puente medieval no es el único tesoro de Ponte Maceira. Esta localidad, la primera de A Coruña en entrar en el catálogo de Pueblos más Bonitos de España, forma un conjunto etnográfico de gran valor patrimonial junto a la Capilla de San Blas, su particular cruceiro de piedra y el señorial Pazo de Baladrón.

El Pazo de Balandrón, en Ponte Maceira. / Concello de Negreira.

Si tienes tiempo y buscas una escapa relajante desde Vigo, nuestra recomendación es que cojas la AP-9 hasta Pontevedra y desde allí tomes la carretera N-550 en dirección a Santiago. En este recorrido de poco menos de una hora y cuarto pasarás por localidades como Caldas de Reis, Valga, Pontecesures o Padrón; ideales para parar a tomar algo y dar un paseo mientras descubres sus edificios más reseñables. Además, durante todo el camino podrás disfrutar de la vista de pequeñas aldeas, viñedos y los pequeños montes de la región.