El balneario gallego ideal para disfrutar de este San Valentín: pasiones reales y literarias en el mejor spa de España

Hay lugares que, ya sea por su función o su legado, parecen propicios a ser el escenario de historias de reencuentros, amores y pasiones que trascienden el tiempo. Galicia cuenta con varios lugares que se podrían ajustar a esa descripción, pero solo uno te una experiencia única en el balneario ideal para disfrutar de este San Valentín.

Se acerca el día de los enamorados y muchos gallegos optan por el turismo termal para pasar un fin de semana romántico. El potencial termal de la comunidad y el uso terapéutico del agua en todas sus formas hace que sean muchas y de mucha calidad las opciones para este fin de semana.

Sin embargo, pocos lugares tienen un aire más romántico que el Balneario de Mondariz, uno de los complejos termales más antiguos de Europa, considerado mejor spa de España en 2023 por la web de viajes Aladinia y, lo mejor de todo, a menos de una hora de Vigo.

Historias de amor dentro y fuera de la literatura

La casa de baño de Mondariz fue construida en 1880 y, dos décadas después, se erigió el Gran Hotel en el 1900, creando un complejo rivalizó con los grandes balnearios de Baden-Baden en Alemania, y Bath en Londres. Desde su nacimiento, el lugar ha estado considerado como un lugar perfecto para el encuentro y la intimidad, en especial durante los tiempos de la Belle Époque.

La historia del balneario se entrecruza con la de las figuras conocidas que pasaron por ahí y hasta se enamoraron en este espacio. Entre los visitantes más conocidos encontramos a los escritores Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós, a los que podemos imaginar disfrutando de los paseos y las aguas y creando recuerdos que evocar en alguna de las cartas en las que dejaron reflejadas su apasionado romance.

También eran frecuentes las reuniones políticas entre las que destaca la celebrada, en agosto de 1929, por el jefe del Gobierno español, Miguel Primo de Rivera, y el primer ministro de Portugal, Arthur Ivens Feraz a los que se unió posteriormente el jovencísimo John Rockefeller III. Según la historia popular, el heredero de la mayor fortuna de los Estados Unidos tuvo un breve e intenso romance con Carmen Primo de Rivera, aunque este no prosperó.

La belleza de su entorno y el aspecto señorial del Gran Hotel también ha inspirado romances literarios. Libros como El Palacio del Agua', de Laura Portas, o 'Lo que escondían sus ojos', de Nieves Herrero, nos sorprenden con amores prohibidos y tramas que te atrapan con el Balneario de Mondariz como escenario principal.

Además de estas historias, el lugar destaca por las propiedades mineromedicinales con las que cuentan las aguas del balneario —declaradas de utilidad pública por el Gobierno de España en 1873— y los más de 3.000 metros cuadrados del Palacio del Agua, dedicados al relax y al ocio en un circuito de dos horas de duración.