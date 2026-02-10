Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026

Vigo conoce ya el programa completo del Entroido 2026. Una fiesta que arrancará el viernes13 de febrero con uno de los platos fuertes del Carnaval: el concierto de la Orquesta París de Noia en Porta do Sol y la tradicional Entronización do Meco.

A partir de ahí, el Concello, junto con la Federación Viguesa de Peñas Recreativas «El Olivo» y la Agrupación de Centros Deportivos y Culturais ha programado una extensa agenda de Entroido con música, talleres infantiles, charangas, concurso de disfraces y también otro concierto nocturno, el de grupo Crónicas Pop; y dos infantiles: «Uxía Lambona e a Banda Molona» y «Las Pamisuky».

A continuación puedes consultar la programación completa del Entroido en Vigo 2026

*La mayoría de actividades están programadas en Porta do Sol y se trasladarán al auditorio municipal de Praza do Rei en caso de lluvia.