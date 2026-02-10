Programa del Carnaval de Vigo: París de Noia, gran desfile y conciertos infantiles para celebrar el Entroido 2026
Vigo iniciará el viernes 13 de febrero el Entroido 2026. Lo hará, como de costumbre, con la entronización del Meco y un gran concierto en Porta do Sol. A partir de ahí, se ha programado una extensa agenda de conciertos, concursos, talleres, el tradicional gran desfile e incluso una chocolatada. Todo ello... si el tiempo lo permite
Vigo conoce ya el programa completo del Entroido 2026. Una fiesta que arrancará el viernes13 de febrero con uno de los platos fuertes del Carnaval: el concierto de la Orquesta París de Noia en Porta do Sol y la tradicional Entronización do Meco.
A partir de ahí, el Concello, junto con la Federación Viguesa de Peñas Recreativas «El Olivo» y la Agrupación de Centros Deportivos y Culturais ha programado una extensa agenda de Entroido con música, talleres infantiles, charangas, concurso de disfraces y también otro concierto nocturno, el de grupo Crónicas Pop; y dos infantiles: «Uxía Lambona e a Banda Molona» y «Las Pamisuky».
A continuación puedes consultar la programación completa del Entroido en Vigo 2026
*La mayoría de actividades están programadas en Porta do Sol y se trasladarán al auditorio municipal de Praza do Rei en caso de lluvia.
Viernes, 13 de febrero
La agenda oficial del Entroido 2026 en Vigo arrancará el viernes 13 de febrero a partir de las 18.30 horas con animación en el centro de la ciudad. Será la jornada en la que se desvelará el tradicional «Meco» que acabará ardiendo el Martes de Carnaval.
Por la noche, la música correrá a cargo de la orquesta París de Noia.
18.30 a 20.30 horas: Animación de calles por Príncipe, Porta do Sol y Policarpo Sanz con la charanga Imperiales y desfile de cabezudos y batucadas.
20.30 horas: Entronización del Meco en Porta do Sol.
21.15-21.30 horas: Actuación de la orquesta París de Noia (tras la entronización del Meco).
Sábado, 14 de febrero
El sábado 14 de febrero será uno de los días grandes del Carnaval 2026 en Vigo. Si el tiempo lo permite, se celebrará por la tarde el tradicional desfile de comparsas de Carnaval.
El definle de Entroido de Vigo empezará a las seis de la tarde y arrancará desde la rotonda de Isaac Peral. El recorrido continuará por García Barbón y Policarpo Sanz hasta Porta do Sol.
Antes del inicio del desfile, entre las 17.00 y las 18.00 horas, el Concello de Vigo ha organizado también animación de calle en Príncipe.
Domingo, 15 de febrero
La jornada del domingo habrá actividades para todos los públicos dentro de la agenda del Carnaval de Vigo 2026: concierto para los más pequeños de la casa, actuación nocturna, animación de calle y una chocolatada.
Todas las actividades están previstas en Porta do Sol. Los conciertos, en caso de lluvia, se trasladarán al auditorio municipal de Praza do Rei.
12.00 a 14.00 horas: Animación de calle en Príncipe y Porta do Sol con la batucada Leña Verde, la charanga Imperiales y Bate no Cobre.
17.00 a 19.00 horas: Animación de calle en Príncipe y Porta do Sol.
17.30 horas: Concierto de «Uxía Lambona e a banda molona» (en caso de lluvia, en el auditorio municipal).
19.00 horas: Chocolatada en Porta do Sol.
20.00 horas: Concierto de «Crónicas pop» en Porta do Sol (en caso de lluvia, en el auditorio municipal).
Lunes, 16 de febrero
El lunes 16 de febrero la agenda de Carnaval de Vigo continuará en Porta do Sol y Príncipe con las siguientes actividades:
17.00 a 20.00 horas: Talles de máscasras (en caso de lluvia se celebrarán en el auditorio municipal).
17.00 a 19.00 horas: Animación de calle en Príncipe.
18.00 a 19.30 horas: Concierto infantil de «Las Pamisuky» en Porta do Sol (en caso de lluvia se celebrará en el auditorio municipal).
Martes, 17 de febrero
El Concello de Vigo ha organizado una amplía agenda para el Martes de Carnaval. Si la lluvia no lo impide, Porta do Sol se llenará de activiades durante la tarde.
17.00 a 19.00 horas: Animación de calle en Príncipe charangas, batucadas y cabezudos, incluyendo la salida de «Os Merdeiros».
17.30 horas: Concurso de disfraces. Las inscripciones se realizarán el propio día desde las 16.30 horas. Habrá dos categorías: infantil e infantil por grupos (hasta 13 años) e individual general y grupos (a partir de 14 años). El jurado hará públicos los premios al final del concurso en Porta do Sol (en caso de lluvia se celebrará en el auditorio municipal de Praza do Rei).
20.00 horas: Animación de calle (charanga en Porta do Sol)
20.45 horas: Quema del Meco en Porta do Sol con la actuación de la Banda de Cornetas del CSCR de Beade y el grupo de acompañamiento de la peña Xuntanza.
Miércoles, 18 de febrero
Vigo pondrá fin al Carnaval 2026 el miércoles 18 de febrero con las tradicionales exeguias funerarias y el tradicional desfile.
18.00 horas: Exquias funerarias y posterior desfile de las comparas de la comitiva fúnebre con la comparsas y actuación de la banda de gaitas de la ETRAD, Leña Verde y Percusión de Matamá.
Recorrido: Policarpo Sanz, Travesía de Príncipe, Príncipe, Urzáiz y final en Policarpo Sanz. Lectura del acta del jurado de los concursos.