El pueblo de 220 habitantes en Galicia que parece Italia: paisajes de película y casas de colores sobre el mar

Galicia, además de por su gastronomía, enamora a todo aquel que la conoce también por sus paisajes. La costa gallega, con sus casi 1.500 kilómetros, cuenta con rincones que a menudo se comparan con el Caribe u otros destinos paradisiacos. Muchas veces se recomienda visitarlos en verano, pero su encanto perenne que los convierte en ideales para disfrutarlos en esta época, sin las aglomeraciones estivales.

Los pueblos gallegos encandilan quienes los visitan por la originalidad de sus casas y la amabilidad de sus habitantes. Si Combarro llama la atención por sus hórreos, hay otro rincón de Galicia más desconocido que parece Italia y hasta ha captado la atención de cineastas de la talla de Almodóvar.

Hablamos de Redes (A Coruña), una aldea de la parroquia de Camouco, perteneciente al municipio de Ares y a la comarca de Ferrol. Sus casas de colores nos recuerdan al Cinque Terre, pero esta arquitectura particular viene marcada por los emigrantes gallegos retornados de América que volvieron entre finales del siglo XIX y principios del XX.

De 'Padre Casares' a Almodóvar

Situado en la ría de Ares, Redes es un pueblo muy pequeñito pero con mucho encanto, donde pasear por sus callejuelas es un verdadero placer. El colorido de sus casas de estilo indiano no deja indiferente a quienes lo visitan.

El nombre del pueblo proviene de la antigua costumbre de poner las redes de pesca a secar en unas estructuras de madera, llamadas cabrias, que todavía se pueden observar en la playa.

Gracias a su encanto particular y el entorno que lo enmarca, Redes ha sido escenario de varias películas y series. Entre otras, se incluye la mítica serie gallega Padre Casares y las películas de Pedro Almodóvar Julieta y Silencio.

Debido a su pequeño tamaño, el acceso al pueblo se realiza de forma peatonal desde un parking habilitado junto al campo de tenis. Está bien señalizado y en poco más de cinco minutos, aproximadamente 600 metros, se llega al pueblo.

Arquitectura tradicional en un entorno privilegiado

Redes destaca por sus casas marineras, muchas de ellas con fachadas de colores y balcones de madera. Estas construcciones típicas de la arquitectura gallega crean un entorno pintoresco y acogedor. Muchas de estas viviendas fueron construidas por personas que emigraron a América (estilo indiano), especialmente a Cuba, y al regresar se inspiraron en la estética colonial que también se puede encontrar en otras zonas como Ribadeo o A Guarda.

El pueblo está rodeado de un entorno natural privilegiado. La ría de Ares y sus playas cercanas ofrecen un paisaje marino espectacular. Las aguas tranquilas de la ría son ideales para actividades acuáticas como la natación, el kayak y la vela.

Redes tiene una rica historia ligada a la pesca y al mar. A lo largo de los años, ha conservado sus tradiciones marineras, lo que se refleja en sus festividades y en el estilo de vida de sus habitantes.

Como en toda Galicia, la gastronomía en Redes es destacable. Los mariscos y pescados frescos son los protagonistas de la cocina local, que se puede disfrutar en los restaurantes y tabernas del pueblo. Además, es un lugar ideal para quienes buscan disfrutar de la tranquilidad, la belleza natural y la rica cultura marítima de Galicia. Su atmósfera acogedora y su encanto tradicional lo convierten en un destino especial dentro de la provincia de A Coruña.