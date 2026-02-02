La iglesia escondida única en Galicia: situada en una isla exclusiva, una fachada cubierta de conchas y aquí se casó un presidente del Gobierno

Aunque los paisajes de Galicia cautivan cada año a más personas y su gastronomía ha conseguido colarse entre las mejor valoradas, su arquitectura no se queda atrás. Más allá de la impresionante Catedral de Santiago, las localidades gallegas esconden auténticas joyas del diseño y edificios históricos que sorprenden a los visitantes.

La revista National Geographic nos recomienda un ejemplo de arquitectura único en toda la comunidad. Una iglesia con la fachada completamente cubierta de conchas y situada en una de las islas más exclusivas del país: la Illa da Toxa, en O Grove (Pontevedra).

Este edificio que simboliza la unión entre el mar y Galicia se ha ganado el nombre de «capilla de las conchas» y sorprende por su particular revestimiento: «cascarones planos y arqueados de vieiras, forman una imagen blanca y luminosa que refleja la luz del sol y el espíritu del caminante». Hablamos de la iglesia de San Caralampio, un edificio con mucha historia.

La única capilla cubierta por conchas del mundo

La capilla de San Caralampio se encuentra en medio de la Illa da Toxa y destaca principalmente por ser el único santuario del mundo cubierto totalmente por conchas de vieira, otro hecho más que refleja la gran conexión entre Galicia y el mar.

El edificio fue construido en el año 1909, aunque sin su característica fachada, la cual se inició en los años 40. Pasarían diez años desde que se tomará la decisión de cubrirla totalmente con conchas de vieira, para protegerla del desgaste que provocaban los habituales temporales, y por fin, en los años 50, el proceso se terminó. Desde entonces, miles de turistas se acercan a admirar un espectáculo visual único en el planeta: una capilla con una facha recubierta de miles de conchas blancas y rosadas.

La elección de la concha de vieira no fue una casualidad y es el molusco es uno de los principales símbolos del Camino de Santiago y de la cultura gallega, principalmente por sus propiedades curativas. A día de hoy, los devotos que se acercan a visitarla siguen añadiendo conchas a la fachada como ofrenda. Como dato curioso, en este lugar conocido como 'Capela das Cunchas' se casó el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Lujo frente al Atlántico

Este hotel, inaugurado en 1907 por el marqués de Riestra, ha sido desde su origen un lugar de descanso, distinción y salud. No es para menos, ya que fue el primer hotel del mundo en combinar un campo de golf y un balneario.

Isla de A Toxa vista desde el aire. / Turismo de Galicia

Por él han pasado todo tipo de celebridades. Desde intelectuales y literatos como Ortega y Gasset o Gabriel García Márquez, hasta artistas y empresarios como Sorolla o David Rockefeller, así como personalidades de la política y el espectáculo.

Este espacio, además de ser el único balneario cinco estrellas de Galicia, es conocido por su tranquilidad y las cualidades terapéuticas de sus aguas. Los manantiales de la zona se han utilizado durante décadas como remedio para problemas de piel y reumáticos. En este hotel también tiene origen el famoso jabón de La Toja, cuya versión original todavía puede comprarse de forma exclusiva junto a la ermita de la isla.