El pueblo de Galicia con «el hórreo más largo del mundo»: arquitectura histórica, rutas sobre mar y hogar de escritores

La Ría de Arousa, la más extensa de Galicia, tienen tanta costa como lugares interesantes por descubrir. Desde la historia vikinga de Catoira hasta los vinos y pazos de Vilagarcía de Arousa, esta zona cuenta con algunos de los pueblos costeros más bonitos de Galicia.

La revista National Geographic rescata uno de los pueblos de esta ría al que destaca como «cuna de grandes figuras literarias» y un lugar ideal para disfrutar de la naturaleza y la cultura. Esta localidad, además de formar parte del Camino de Santiago 'A Orixe' — el recorrido que sigue la tradición de la llegada del sepulcro del apóstol a Galicia—, cuenta con «el hórreo más largo del mundo».

Hablamos de Rianxo (A Coruña), una localidad con mucho que ofrecer a los visitantes y que, como destaca la revista, su «entorno y configuración ofrecen un escenario perfecto para desconectar del mundo y descansar»

Literatura, leyendas y rutas sobre la ría

Pasear por Rianxo nos hace entender que esta localidad haya sido la cuna de grandes figuras literarias como Rafael Dieste, Manuel Antonio o Castelao. Sus calles respiran historia y recorridos como su paseo marítimo, con los barcos de colores salpicando la costa o el Museo do Mar en la Casa do Coxo; nos hace imaginarnos a estas plumas ilustres inspirándose para sus obras.

Pero no solo su casco histórico, con la impresionante capilla en estilo gótico marinero de la Virgen de Guadalupe como pieza central de la plaza Castelao, nos traslada al pasado y nos hace entender mejor la historia de esta localidad. Pasear por Rianxo también es descubrir sus leyendas.

Desde el pueblo podremos seguir una ruta sobre la ría de Arousa que nos llevará hasta la pequeña península en la que descubriremos las ruinas del antiguo Castelo da Lúa. Esta fortaleza medieval, en activo desde el siglo XIII hasta el siglo XVI, fue propiedad de la Orden del Temple y de la archidiócesis compostelana y dio lugar a una de las leyendas más populares de la zona.

Según la tradición, durante una de las muchas batallas que soportó la fortaleza, la hija de un señor feudal derrotado acabó cautiva entre sus muros. Al mismo tiempo, también caía preso un caballero que había luchado en el bando de este noble y que estaba enamorado de la muchacha.

«Su amor conmovió a uno de los guerreros templarios del castillo, que decidió ayudarles a escapar en un bote, pero fueron descubiertos en su huida. El caballero recibió tres flechas mientras trataba de proteger a la dama antes de que volcara la embarcación. Al día siguiente las olas trajeron hasta la orilla los cuerpos de los enamorados abrazados», relata la revista. Según esta misma leyenda, la pareja fue sepultada en el castillo y la luz de la luna marca cada noche el lugar donde descansan sus cuerpos.

El hórreo más largo del mundo

El hórreo do araño es el más largo de Galicia. / omarfeitotradicion.gal

A pocos kilómetros del centro de Rianxo, encontramos el hórreo de Araño, una construcción de 37,05 metros de longitud que lo convierten en «el más largo de Galicia (y ya puestos, del mundo)», y el de mayor capacidad, con unos 170 m3. A diferencia de los hórreos tradicionales que se elevan sobre pilares, este lo hace sobre una sólida base de piedra.

Aunque sin duda se trata de un punto de interés a visitar, esta construcción no es lo único interesante en los alrededores de Rianxo. National Geographic también nos recomienda visitar la Ruta Arqueológica de Rianxo para conocer los petroglifos y mámoas de la zona; así como el mirador Pico Muralla, una plataforma de madera a 678 metros sobre el río Té que nos permite ver «oda la ría de Arousa, las de Muros y Noia, Santiago de Compostela y si se tiene suerte en un día soleado se alcanza a ver hasta las Islas Cíes».