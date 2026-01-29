Así es el hotel gallego para desyaunar con las mejores vistas al Atlántico: pan artesanal, jamón de porco celta y solo 16 huéspedes

Aunque las borrascas no dan tregua en Galicia, eso no echa para atrás a todo el mundo a la hora de planificar sus escapadas de fin de semana. Aunque quizás el clima no sea el ideal para un paseo, nada nos impide darnos un pequeño lujo y desconectar en algún hotel o casa rural especial.

Sin duda, uno de los mayores placeres de alojarse en estos espacios es, sin duda, disfrutar de un buen desayuno. Si quieres acertar con tu elección, el Hotel Balarés, en Ponteceso, te ofrecerá una experiencia única y que acaba de ser galardonada con el 'Premio Mejor desayuno de Hotel' de Madrid Fusión, un espacio de referencia de la gastronomía y el sector hostelero en España.

Este espacio, ubicado en un precioso pueblo marinero de Costa da Morte, te permite degustar un delicioso desayuno con las mejores vistas del Atlántico. Además, la experiencia en este refugio gallego no puede ser más exclusiva, ya que el hotel solo acoge a 16 huéspedes.

Un desayuno gallego con unas vistas inigualables

Cuando hablamos de la Costa da Morte podemos pensar en el viento y la fuerza del mar, un espacio único que da forma al litoral y a la personalidad de quienes viven allí. Conscientes del poder de esta imagen, el Hotel Balarés propone un espacio íntimo y luminoso, con grandes ventanales que nos acercan al Atlántico y nos sumergen en esta panorámica desde la comodidad de la mesa.

Si el espacio es irrepetible, el desayuno también debe serlo. Por eso la cocinera del hotel, Silvia Facal, prepara cada día distintas propuestas con las que sorprender a los pocos huéspedes que pueden disfrutar cada día el hotel.

Filloas, tortilla de patatas al estilo de Betanzos, tartas de chocolate, jamón de porco celta, quesos artesanos, fruta fresca, bizcochos... preparaciones conocidas pero con un toque artesanal y un cuidado especial a la hora de escoger sus ingredientes. Lo podemos comprobar en la elección del pan artesano de la panadería Forniños, ubicada en el pueblo, y pilar central de este desayuno para que podamos acompañarlo con mantequilla o mermelada casera.

Todo esto acompañado por zumo de naranja recién exprimido y apostando de forma clara por ofrecer una experiencia sin prisas. El galardón de Madrid Fusión premia la calidad del producto, el servicio, la coherencia gastronómica y el vínculo con el entorno; elementos en los que Balarés aprueba con sobresaliente.