Vigo suspende el primer y alocado espectáculo de VigoCultura por el mal tiempo

El mayor programa cultural del Concello de Vigo está de vuelta, pero las intensas borrascas que están azotando Galicia afectarán a su programación. VigoCultura 2026 tenía previsto arrancar el próximo viernes 30 de enero a ritmo de Seat 600 con un alocado espectáculo de calle en Porta do Sol que prometía revolucionar la plaza con arriesgadas maniobras y muchas carcajadas. Pero según acaba de informar el Concello, este espectáculo se cancela «debido ás previsións meteorolóxicas adversas de choiva e vento».

También promete muchas risas el siguiente espectáculo de calle programado, el sábado, a cargo de Troula con su itinerante viaje al mundo del circo por la calle Príncipe. Por el momento, el Concello no lo ha cancelado. «En canto ao pasacalles de Troula, "O Mundo do Circo", previsto para o sábado 31, estase a facer seguimento das condicións climatolóxicas para tomar unha decisión definitiva que se fará pública durante o día de mañá», explican.

A partir de ahí los espectáculos de teatro, magia, música, danza... pasarán a celebrarse, como de costumbre, en el Auditorio Municipal de Praza do Rei.

A continuación puedes consultar toda la programación de VigoCultura durante el primer trimestre del año 2026. Incluye un total de 27 espectáculos, de los cuales, 2 son de calle (gratis y para todos los públicos); 16 están dirigidos a público adulto y 9, a público infantil y familiar.

Carman: 30 de enero (CANCELADO)

Sinopsis: Un showman convierte la calle en un escenario donde un Seat 600 «cobra vida». Entre humor, música y circo, el coche acaba protagonizando una rutina sorprendente, incluso «conduciendo» sin conductor.

Fecha y hora: viernes 30 de enero de 2026 a las 19:00 horas en Porta do Sol

Tipo de público: familiar

Duración: 55 minutos

O mundo do circo: 31 de enero (espectáculo de calle)

Sinopsis: Espectáculo itinerante de circo de calle de la compañía Troula con zancudos, malabares, monociclo, payasos y música en directo. Recorre zonas de la ciudad interactuando constantemente con el público, con ritmo, color y mucho humor.

Fecha y hora: sábado 31 de enero de 2026 a las 19:00 horas en la calle Príncipe

Tipo de público: todos los públicos

Duración: 60 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: No indicado

Los Yugoslavos: 1 de febrero

Sinopsis: Un camarero, tras escuchar a un cliente, le pide que hable con su esposa. Dos hombres intercambian palabras y dos mujeres intercambian mapas, mientras el título evoca un país que ya no existe y la fuerza (y el riesgo) de lo que las palabras hacen con nosotros.

Fecha y hora: domingo 1 de febrero de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto

Duración: 90 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 12 €

Brazaletes: 6 de febrero

Sinopsis: En 1975, dos futbolistas saltan al campo con brazaletes negros desafiando simbólicamente a la dictadura. La obra reconstruye los últimos fusilamientos del franquismo y reflexiona, con humor y tragedia, sobre la relación entre fútbol y política.

Fecha y hora: viernes 6 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Tipo de público: adulto (+16)

Duración: 60 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 8 €

Rosa Cedrón «30 aniversario»: 7 de febrero

Sinopsis: Concierto en formato trío que recorre las etapas de la trayectoria de Rosa Cedrón, mezclando canciones ya emblemáticas con composiciones propias más íntimas. Una propuesta cercana y emotiva que une tradición y modernidad.

Rosa Cedrón. / REDACCIÓN

Fecha y hora: sábado 7 de febrero de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: todos los públicos

Duración: 90 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

El profesor bromera: 8 de febrero

Sinopsis: En un laboratorio misterioso, un científico entrañable invita a descubrir un mundo invisible donde el agua y el jabón se transforman en asombro. Con cuento, marionetas y burbujas, el público entra en un juego colectivo lleno de sorpresa visual.

Fecha y hora: domingo 8 de febrero de 2026 a las 18:00 horas.

Tipo de público: a partir de 3 años

Duración: 55 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 5 €

Oh, mammi blue: 20 de febrero

Sinopsis: La historia arranca en las horas de un parto, con la sensación de que algo va a salir mal. Un monólogo trágico con humor que aborda pérdida, trauma, amor y supervivencia, y se atreve a poner sobre la mesa los tabúes de la maternidad.

Fecha y hora: viernes 20 de febrero de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto (+16)

Duración: 75 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 8 €

Parasimpáticas: 21 de febrero

Sinopsis: Dos neuronas convocan una «junta neuronal» para analizar el estado de la materia gris galaica y activar nuevas conexiones. Una comedia basada en humor e improvisación sobre identidad, costumbres y «ser gallego» como estado mental.

Lucía Veiga y Marita Martínez. / FDV

Fecha y hora: sábado 21 de febrero de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: todos los públicos

Duración: 70 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 8 €

tÁ: 22 de febrero

Sinopsis: Danza-teatro de realismo mágico ambientado en un bosque donde lo extraño se vuelve cotidiano. Dos personajes construyen una amistad a través del juego y el crecimiento emocional, e invitan a niñas y niños a «entrar» bailando.

Fecha y hora: domingo 22 de febrero de 2026 a las 16:30 horas.

Tipo de público: de 2 a 8 años

Duración: 35 minutos + 10 minutos de interacción con el público

Idioma: sin texto

Precio de entrada: 5 €

Memorias dun neno labrego: 27 de febrero

Sinopsis: Un niño campesino gallego en los años 40 atraviesa miseria, ilusión, injusticia y esperanza. La adaptación del libro de Xosé Neira Vilas rinde homenaje a la infancia rural y conecta aquella realidad con otras formas de exclusión que aún persisten.

Elenco de Memorias dun neno labrego dirigida y adaptada por Candido Pazó. / Oficial

Fecha y hora: viernes 27 de febrero de 2026 a las 20:00 horas.

Tipo de público: adulto (a partir de 10 años)

Duración: 100 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

Vacanal sinfónica: 28 de febrero

Sinopsis: Espectáculo del 10º aniversario de De Vacas con una revisión sinfónica de sus grandes éxitos. Una propuesta de gran formato, con orquesta y coro, que mezcla lo divertido y surrealista con una puesta en escena cuidada.

Fecha y hora: sábado 28 de febrero de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto y juvenil

Duración: 90 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 12 €

Lumiero: 1 de marzo

Sinopsis: Espectáculo visual y musical para primera infancia, donde Lumiero y su hija Lumina exploran luces y sombras que cobran vida. Objetos, instrumentos y juguetes construyen una atmósfera mágica, tranquila y llena de ternura.

Fecha y hora: domingo 1 de marzo de 2026 a las 12:30 horas

Tipo de público: primera infancia (+2 años) y familias

Duración: 40 minutos

Idioma: sin texto (gestual y musical)

Precio de entrada: 3 €

Matres: 8 de marzo

Sinopsis: Marionetas. Un niño crece en un pueblo rodeado de naturaleza y de tres mujeres de tres generaciones: madre, tía y abuela. Un relato sobre maternidad, pérdida y vida, donde el humor convive con la dificultad y la superación.

Fecha y hora: domingo 8 de marzo de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: a partir de 6 años

Duración: 65 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 5 €

Señores (unha comedia machirula de ste xeito): 13 y 14 de marzo

Sinopsis: Tres hermanas trigemelas, muy distintas, reciben la llamada de su madre para pasar la noche de San Juan en la casa familiar. Una comedia feminista sobre vínculos familiares y noches mágicas, donde mujeres «hacen de hombres» para evidenciar roles y contradicciones.

Fecha y hora: viernes 13 y sábado 14 de marzo de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto

Duración: 85 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

¡IMPOSIBLE!?: 15 de marzo

Sinopsis: Un espectáculo de magia familiar del Mago Rafa que juega con la idea de que «imposible» no siempre significa un límite. Con humor, participación y efectos visuales, invita a soñar y a descubrir que lo imposible puede volverse ilusión.

Fecha y hora: domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: familiar

Duración: 60 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 5 €

Artur Ui, o ovo da serpe: 20 de marzo

Sinopsis: Una propuesta de teatro épico que mira el presente con ironía y espíritu crítico. Indaga en los mecanismos del poder y el autoritarismo, trazando un paralelismo con el resurgir de dinámicas fascistas.

Fecha y hora: viernes 20 de marzo de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto

Duración: 90 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

Rey Lear: 21 de marzo

Sinopsis: Versión minimalista donde tres intérpretes encarnan todos los personajes, cambiando de registro sin descanso. El metateatro y la libertad escénica sostienen una reflexión sobre poder, ambición y el propio acto de contar historias.

Fecha y hora: sábado 21 de marzo de 2026 a las 20:00

Tipo de público: adulto (+13)

Duración: 80 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 10 €

Canto Conto!

Sinopsis: Dos basureros emprenden una aventura musical por el reciclaje y la sostenibilidad. Un espectáculo participativo para aprender, cantar y reír, abordando contaminación, diversidad, igualdad y trabajo en equipo a través de distintos estilos musicales.

Fecha y hora: domingo 22 de marzo de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: familiar (a partir de 5 años)

Duración: 50 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 5 €

La Desconquista: 10 de abril

Sinopsis: Tres náufragos navegan a la deriva hacia el «Nuevo Mundo»: uno busca gloria, otro oro y otro almas para la fe. Una comedia burlesca y musical, con ritmo y versos, donde nada es lo que parece y el viaje acaba siendo también interior.

Fecha y hora: viernes 10 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto (+14)

Duración: 80 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 12 €

Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?: 11 de abril

Sinopsis: Un psicoterapeuta con parálisis cerebral, una mujer con depresión y una identidad disociada que da lugar a su «otro yo» se cruzan en una trama de cuidados, dependencia y secretos. La obra entrelaza salud mental, discapacidad y vínculos, con la presencia inquietante de inteligencias artificiales.

Fecha y hora: sábado 11 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto y juvenil

Duración: 90 minutos

Idioma: castellano

Precio de entrada: 10 €

Crisálida: 12 de abril

Sinopsis: Espectáculo familiar sin texto que narra la historia mediante máscaras, música y objetos. Una comedia que reivindica el comercio tradicional y rinde homenaje a las tiendas de proximidad como espacios de convivencia.

Fecha y hora: domingo 12 de abril de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: a partir de 5 años

Duración: 50 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 5 €

Bio construcción: 17 de abril

Sinopsis: Una pareja deja el teatro para construir, con sus manos, una casa ecológica en un lugar remoto, y pasan así toda una vida. Entre surrealismo y absurdo, la obra reflexiona sobre fracaso, crisis climática, injusticia inmobiliaria y amor.

Fecha y hora: viernes 17 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto

Duración: 80 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 8 €

Bagaxe: 18 de abril

Sinopsis: Un payaso y una payasa custodian 60 maletas llenas de emociones e historias humanas. Cada maleta es una sorpresa y una nueva aventura, en un viaje donde comedia y emoción se mezclan constantemente.

Fecha y hora: sábado 18 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: todos los públicos

Duración: 60 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 8 €

Tavole: 19 de abril

Sinopsis: Dos personajes y un montón de mesas desencadenan una aventura de circo vertiginosa y disparatada. La acrobacia, el riesgo, la magia y el humor transforman lo cotidiano en surrealismo, con participación del público.

Fecha y hora: domingo 19 de abril de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: familiar

Duración: 50 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 5 €

Nove espellos: 24 de abril

Sinopsis: Viaje dancístico por un «multiverso» interior donde conviven miedos, deseos, fracasos y alegrías. Una exploración del yo no consciente como espacio de libertad absoluta, más allá de la razón.

Fecha y hora: viernes 24 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: todos los públicos

Duración: 50 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

Benquerer, Fran Sieira báilalle a Caamaño&Ameixeiras: 25 de abril

Sinopsis: Solo de danza con música en directo que cuestiona qué significa quererse bien y cuidar(se). Desde un enfoque íntimo y con perspectiva de género, la pieza invita a pensar en el autocuidado, el amor propio y el respeto a uno mismo.

Fecha y hora: sábado 25 de abril de 2026 a las 20:00 horas

Tipo de público: adulto

Duración: 40 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 10 €

Coa cabeza nas nubes: 26 de abril

Sinopsis: Dos personajes comparten espacio: uno, desbordado por el trabajo; el otro, empeñado en jugar. Entre humor y acrobacias, se enfrentan dos formas de vivir y surge la pregunta: ¿trabajamos demasiado y nos olvidamos de jugar?

Fecha y hora: domingo 26 de abril de 2026 a las 18:00 horas

Tipo de público: a partir de 4 años

Duración: 45 minutos

Idioma: gallego

Precio de entrada: 5 €