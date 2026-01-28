El pueblo gallego de los cuatro alcaldes: dividido entre dos provincias, lugar de nacimiento de Feijóo y rodeado de naturaleza espectacular

Galicia no solo es tierra de buena comida y hermosos paisajes, como si hubiese algo en la tierra o el exceso de agua diluyera la normalidad, esta región también cuenta con su buena dosis de lugares curiosos. No extraña que algunos atribuyan el origen del Realismo Mágico a Cunqueiro y Galicia, de la misma forma que no nos sorprendería encontrar un lugar así en una novela de García Márquez: un pueblo con cuatro alcaldes, repartido en dos provincias, dos diócesis, tres partidos judiciales y tres comarcas.

Pero este lugar es muy real y el papeleo al que se enfrentan sus vecinos no tiene que ver con la literatura, sino con el caos burocrático. Hablamos de Os Peares, una localidad ubicada en el corazón de la Ribeira Sacra y que es, además, el lugar de nacimiento de Alberto Núñez Feijóo, expresidente de la Xunta de Galicia y actual presidente del Partido Popular.

Un enrevesado encaje administrativo en un espacio idílico

En el punto en el que el río Sil se encuentra con el Miño, nos encontramos con «el pueblo más complejo de España» en palabras de la Xunta. Os Peares se administra a través de un enrevesado entramado burocrático que no se compadece con la tranquilidad que se respira en el enclave idílico en el que se ubica.

Lo único unívoco en esta localidad es su parroquia, Nosa Señora do Pilar, a partir de ahí, empieza el reparto. El pueblo se reparte entre las provincias de Lugo y Ourense; cuatro concellos (los lucenses de Carballedo y Pantón; y los ourensanos Nogueira de Ramuín y A Peroxa), así como tres partidos judiciales, dos diócesis y tres comarcas (Terra de Lemos, Chantada y Ourense). Incluso la geografía se multiplica aquí, por el pueblo cruzan los ríos Miño, Sil y Búbal.

Durante años, los vecinos tuvieron que sufrir el guirigay administrativo que implicaba esta repartición hasta que en 1999 se creó el Consorcio Local de Os Peares, una iniciativa que aúno a todas las autoridades implicadas.

Más allá de su particular encaje a nivel legal, esta localidad tiene mucho que ofrecer a quien la visite. Como puntos de interés, destacan el puente de hierro por el que cruza el tren y el imponente embalse de Os Peares; así como la pequeña playa fluvial del río Búbal.

Además, desde esta localidad podremos disfrutar de la increíble naturaleza de la Ribeira Sacra, así como de sus rutas, antiguos monasterios, viñedos (y catas de vinos) o de navegar por alguna de las rutas fluviales que nos llevan por el Miño y el Sil.