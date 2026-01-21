Una granja de los Andes en el corazón de Galicia: la escapada para descubrir alpacas que no podrás perderte

Galicia es un territorio que nunca deja de sorprender a quien lo visita. Desde capillas dentro de árboles hasta rutas con ruinas cargadas de leyendas, pasando por encontrar una escena propia de los Andes en el corazón de Lugo.

Entre ovejas, cabras y vacas, la fauna gallega suma ahora una nueva especie propia de países como Perú, Bolivia o Chile: las alpacas. Criadas desde hace siglos, estos mamíferos producen una de las lanas más suaves y apreciadas del mundo.

Aunque originarias de Sudamérica, hoy en día podemos encontrarlas en otros lugares del globo y uno de ellos es en la parroquia de Lanzós, en Villalba (Lugo). Hablamos de la granja New Horizons, un proyecto de una pareja británica que planea descubrirle estos particulares animales a toda Galicia.

Una granja de Alpacas en el corazón de Lugo

Tras trabajar toda su vida en Londres, Lauren y Tony decidieron darle un cambio a su vida que los ha llevado al corazón de Lugo. En concreto, a una finca de 18.000 metros cuadrados en la que desarrollan un proyecto vinculado a la naturaleza y con el que buscan llevar un ritmo más tranquilo que en la capital inglesa.

Según cuentan ellos mismos en sus redes sociales, la idea nació durante un viaje en 2020, cuando conocieron a otros criadores y se terminaron enamorando de estos animales. Seis años más tarde han conseguido crear la primera explotación de alpacas de Lugo y la segunda de Galicia (existe otra en Coles, Ourense). En este espacio cuentan con varios machos y hembras de esta especie, incluyendo algunos especímenes ya nacidos en Galicia.

En los contenidos que publican describen a las alpacas como un animal tranquilo, sociable y curioso, pero sobre todo abierto al contacto humano. Esta actitud es el punto central del proyecto de Lauren y Tony, que la gente pueda visitar su granja y quedar, como ellos mismos, prendados de este divertido animal.

Aunque en este momento restan algunos trámites administrativos para que la granja se abra al público, esta está pensada para ser un espacio abierto en el que poder pasar el día en familia, dando de comer a las alpacas, acompañándolas en paseos y disfrutando de sus particularidades.

Como destaca la pareja, cada alpaca tiene su personalidad y se toman su tiempo para acercarse a alguien nuevo, pero una vez hechas las presentaciones se convierten en una compañía serena y cariñosa con la que disfrutar de una escapada distinta en Galicia.