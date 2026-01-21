El alojamiento ideal para una escapada en la nieve en Galicia: un pazo del siglo XVI en un pueblo de solo 28 habitantes

Galicia cuenta con un sinfín de pueblos cargados de magia entre los que escoger para disfrutar de una escapada durante este invierno. El clima de estas semanas hace que muchos gallegos quieran aprovechar sus días libres para planear una escapada en la nieve.

Si además lo que buscas es una experiencia en la que disfrutar del silencio y la paz de la naturaleza mientras aprendes la historia de este territorio, las aldeas son todo un tesoro oculto esperando a que las encuentres.

El lugar por excelencia en Galicia para disfrutar de la nieve es Manzaneda (Ourense), pero lo que no todo el mundo sabe es que puedes organizar una escapada por la zona alojándote en un exclusivo pazo del siglo XVI equipado con todo lo necesario para sentirte como un rey.

Un alojamiento señorial en una aldea de 28 habitantes

Hablamos del Pazo da Pena, en Rozavales, una antigua casa señorial reconvertida en alojamiento y que se ha convertido en uno de los secretos mejor guardados de quienes acuden cada año a esquiar a este rincón de Galicia. Esta aldea de solo 28 habitantes sirve como campamento base ideal para disfrutar de esta zona durante los meses de frío.

Aunque los orígenes de este lugar se remonta al siglo XVI, el edificio estuvo abandonado durante décadas hasta su reconversión en establecimiento turístico en 2015. En su web podemos ver que el Pazo da Pena dispone de 15 habitaciones exclusivas, cada una distinta a la anterior y adaptada a las necesidades de cada visitante.

Si te hospedas aquí también podrás disfrutar de un desayuno campestre, preparado con productos caseros y preparaciones tradicionales como la bica de castañas. Además, podrás darte un chapuzón incluso en los días fríos gracias a su piscina climatizada cubierta.

En la planta baja del edificio encontraremos estancias únicas como la lareira (siempre encendida durante el invierno) y zonas comunes que reconvierten las antiguas cuadras y habitaciones de servicio en espacios diseñados para el descanso. Algunas habitaciones se reparten entre la planta principal y la segunda, en esta última encontramos la habitación de la torre o A Trasfega, la más lujosa del lugar.