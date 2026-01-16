El Escorial gallego que debes visitar este invierno: ubicado en el corazón de la Ribeira Sacra y contiene obras de El Greco

Quienes alguna vez han estado Galicia no tardan en darse cuenta de una realidad de la región: cuantos más sitios conoces, más lugares te quedan por descubrir. Por eso no sorprende que, a pesar de encontrarse en una de las zonas que más visitas recibe de toda la comunidad, muchos todavía desconocen el espectacular Escorial Gallego localizado en un «enclave histórico de la Ribeira Sacra, donde murallas, monasterios y viñedos dialogan con el río Cabe»

Así define el National Geographic a un municipio gallego del en el que el patrimonio, la historia y la naturaleza dejan huella en la memoria de quien lo visita. Hablamos de Monforte de Lemos, al sur de la provincia de Lugo, una localidad de calles de granito e iconos monumentales en el que encontramos esta joya de la arquitectura renacentista.

El buque insignia del Renacimiento en Galicia

En el centro de la localidad, frente a la plaza del Campo da Compañía, encontramos la fachada del Colegio de Nuestra Señora de la Antigua, un edificio del siglo XVI que se ha popularizado como 'El Escorial gallego'.

Promovido por el cardenal Rodrigo de Castro, este edificio es el buque insignia del Renacimiento en Galicia. Su traza herreriana y el equilibrio arquitectónico del conjunto lo convierten en una parada obligatoria para cualquiera que visite la zona.

No solo su fachada es sorprendente. Dentro de este antiguo colegio jesuita encontramos una escalera de monumental de granito, un claustro dórico-romano y una impresionante iglesia inspirada en el Gesù de Roma. Además, la pinacoteca del colegio conserva dos obras de El Greco y un retablo de madera dedicado a la Virgen hecho por el escultor gallego Francisco Moure.

Lo que no te puedes perder de Monforte

Aunque el colegio sea uno de los enclaves más llamativos de la localidad, Monforte tiene mucho que ofrecer a sus visitantes. «Basta con callejear un poco para encontrarse con el pasado y la muralla original, levantada entre los siglos XII y XIII, reconstruida en el XV, que traza un perímetro de 800 metros», recomiendan desde National Geographic.

En el punto más alto del lugar, dominando la vista sobre la villa, encontramos la Torre del Homenaje, un edificio medieval con 30 metros de altura. Cerca de esta podremos descubrir el resto del Conjunto Monumental de San Vicente del Pino en el que se incluye la torre, completado por el monasterio benedictino y el antiguo pazo de los Condes de Lemos.

El conjunto Monumental de San Vicente do Pino domina la vista de la localidad desde su punto más alto. / ribeirasacra.org

Desde las alturas podremos disfrutar de la vista del río Cabe antes de bajar hasta la antigua judería. Entre sus callejuelas encontraremos los restos de una comunidad clave para el desarrollo de la artesanía local. En este camino encontraremos también casas señoriales y puertas históricas como la Porta Nova o la Puerta de la Alcazaba.

Llegando hasta la orilla del Cabe, encontramos otro lugar icónico de Monforte: el Puente Viejo, de origen romano y reconstruido en el siglo XVI. En esa zona comienza un paseo que recorre las orillas del río, «con un sendero señalizado que invita a disfrutar de naturaleza, puentes y paisajes de la Ribeira Sacra».

En tu paseo por Monforte de Lemos podrás cruzar su puente romano y perderte por su casco histórico. / monfortedelemos.es

Un campamento base para descubrir la Ribeira Sacra

Monforte es el punto de partida ideal para descubrir uno de los enclaves más bonitos de Galicia. Los cañones del Sil, las piedras seculares de los monasterios o sus espectaculares paisajes en las alturas conforman una estampa que sorprende a visitantes y a vecinos por igual.

La Ribeira Sacra ofrece planes para todo tipo de visitantes. Desde rutas exigentes o sencillas, descubrir antiguos monasterios e iglesias, navegar los ríos o degustar alguno de los vinos de la zona.