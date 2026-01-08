El paraíso oculto en el corazón de O Courel: una aldea con alojamientos exlusivos en uno de los paisajes más bonitos de Galicia

Ya sea en la costa o en la montaña, Galicia cuenta con una miríada de aldeas preciosas desde las que poder disfrutar de algunos de los mejores paisajes de toda la Península Ibérica. Esta inmensa lista de opciones hace posible además que no sea necesario acudir a los sitios más visitados.

Las rutas del Camino de Santiago, las Fragas do Eume o la Ribeira Sacra son solo algunos de los parajes más populares, pero ni mucho menos los únicos que te harán enamorarte de Galicia.

Uno de esos pequeños rincones mágicos que pasan por debajo del radar del grueso de los turistas es una pequeña aldea entre las montañas de O Courel. Se trata de la Aldea do Mazo, un antiguo pueblo de montaña abandonado que ha sido rehabilitado y ahora ofrece alojamiento y diferentes servicios para que puedas disfrutar de un lugar único.

Uno de los apartamentos rurales disponibles en la aldea. / aldeadomazo.com

Aldea do Mazo, un rincón oculto en «el último gran bosque gallego»

O Mazo es una pequeña aldea situada entre las montañas de O Courel, a una hora y cuarto del centro de Lugo, y que se encuentra en el epicentro de las montañas, con unas vistas increíbles gracias al exuberante paisaje. Debe su nombre al mazo que todavía conserva junto al río, una construcción de piedra con aspas que permiten el regado de la zona y que ejercía las funciones de una herrería.

El paisaje que rodea la aldea impresiona por su belleza. / aldeadomazo.com

Detrás de su presente, se oculta una bonita historia y es que es posible gracias al amor que un particular sintió por O Courel en los 90. Decidió rehabilitar una vieja aldea abandona y convertirla en un complejo de alojamientos que hoy en día recibe a viajeros de todo el mundo.

Ahora, la pequeña villa está totalmente mimetizada con su entorno, con jardines e interiores totalmente ambientados que los convierten en un remanso de paz.

Además, los 90 kilómetros de rutas señalizadas de A Serra do Courel son perfectos para el disfrute de los amantes del senderismo y la naturaleza. A destacar, la Devesa da Rogueira, a fervenza de Vieiros, el bosque Val das Mouras y el lago da Lucenza.