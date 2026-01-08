El paraíso oculto en el corazón de O Courel: una aldea con alojamientos exlusivos en uno de los paisajes más bonitos de Galicia
Ubicada entre montañas y frondosos bosques, este lugar es el destino ideal para disfrutar de la nieve en Galicia
Ya sea en la costa o en la montaña, Galicia cuenta con una miríada de aldeas preciosas desde las que poder disfrutar de algunos de los mejores paisajes de toda la Península Ibérica. Esta inmensa lista de opciones hace posible además que no sea necesario acudir a los sitios más visitados.
Las rutas del Camino de Santiago, las Fragas do Eume o la Ribeira Sacra son solo algunos de los parajes más populares, pero ni mucho menos los únicos que te harán enamorarte de Galicia.
Uno de esos pequeños rincones mágicos que pasan por debajo del radar del grueso de los turistas es una pequeña aldea entre las montañas de O Courel. Se trata de la Aldea do Mazo, un antiguo pueblo de montaña abandonado que ha sido rehabilitado y ahora ofrece alojamiento y diferentes servicios para que puedas disfrutar de un lugar único.
Aldea do Mazo, un rincón oculto en «el último gran bosque gallego»
O Mazo es una pequeña aldea situada entre las montañas de O Courel, a una hora y cuarto del centro de Lugo, y que se encuentra en el epicentro de las montañas, con unas vistas increíbles gracias al exuberante paisaje. Debe su nombre al mazo que todavía conserva junto al río, una construcción de piedra con aspas que permiten el regado de la zona y que ejercía las funciones de una herrería.
Detrás de su presente, se oculta una bonita historia y es que es posible gracias al amor que un particular sintió por O Courel en los 90. Decidió rehabilitar una vieja aldea abandona y convertirla en un complejo de alojamientos que hoy en día recibe a viajeros de todo el mundo.
Ahora, la pequeña villa está totalmente mimetizada con su entorno, con jardines e interiores totalmente ambientados que los convierten en un remanso de paz.
Además, los 90 kilómetros de rutas señalizadas de A Serra do Courel son perfectos para el disfrute de los amantes del senderismo y la naturaleza. A destacar, la Devesa da Rogueira, a fervenza de Vieiros, el bosque Val das Mouras y el lago da Lucenza.
- Una familia lituana-holandesa compra una casa en Santa María de Oia que convertirá en alojamiento para turistas y peregrinos
- Un hostelero gallego relanza la histórica marca de agua con gas que se sirvió en el «Titanic»
- Marcos, el niño de 6 años que acertó a última hora con el primer premio del sorteo del Niño
- ¿La melatonina es perjudicial?
- Lluvia de millones en Galicia con un repartido primer premio y un segundo casi íntegro en O Porriño
- Personal de Urgencias del hospital Álvaro Cunqueiro hará un paro diario en protesta por el «colapso del servicio»
- La pequeña aldea a un paso de Galicia que parece sacada de un cuento: casas de piedra, balcones de madera y un entorno natural único
- Dos barcos españoles con antecedentes de sobrepesca de caballa se marchan a Marruecos tras hundirse la cuota