Ni Combarro ni Cambados: el pueblo más mágico de Galicia está a solo 40 minutos de Vigo

Galicia cuenta con muchos pueblos mágicos entre los que escoger para disfrutar de una escapada durante este invierno. Tantos, que en ocasiones lo mejor es dejarse guiar por los expertos y descubrir nuevos lugares donde perdernos y descansar.

La asociación Pueblos Mágicos de España anunció el pasado noviembre a los ganadores de sus premios regionales Pueblos Mágicos de España 2026, un concurso que destaca el pueblo con más magia de cada comunidad autónoma.

Esta iniciativa busca potenciar el desarrollo turístico y territorial de aquellas localidades que destacan por su singularidad, su entorno natural o su patrimonio cultural y etnológico. En Galicia, el elegido este año ha sido Padrón (A Coruña), una localidad a 40 minutos de Vigo que la revista Viajar destaca como «un destino cargado de historia y leyenda».

La localidad más mágica de Galicia en este 2026

Padrón se corona como la localidad más mágica de Galicia en 2026 imponiéndose a Cambados, A Pobra de Trives, Combarro, Larouco, O Vicedo, Portomarín y Ribadavia en la votación organizada por la asociación. Como recoge Viajar, se registraron más de 145.000 votos en el conjunto del Estado, unos 13.000 votos solo en Galicia, de los que la localidad padronesa obtuvo unos 6.300, el 49,2% de los votos totales.

Según la tradición, el cuerpo del Apóstol Santiago desembarcó en este lugar, dando paso al nacimiento de la ruta jacobea tan imbricada en la historia de toda la región. «Pasear por el Espolón, visitar la Casa Museo de Rosalía de Castro o la Fundación Camilo José Cela, admirar la belleza del Jardín Botánico o disfrutar del sabor de los auténticos pimientos de Herbón son solo algunos de los atractivos que hacen de Padrón un lugar especial y lleno de magia», recomiendan desde la revista.

Convento del Carmen en Padrón, A Coruña, Galicia. / alexat25 - Viajar

Tras la distinción como Pueblo Mágico de Galicia 2026, Padrón buscará lograr un nuevo éxito en la próxima edición con el Premio Pueblo Mágico del año, una distinción que este año recayó en Brihueca (Guadalajara).