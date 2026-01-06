La capilla más pequeña de Galicia: un altar dentro de un castaño de 500 años en el corazón de Galicia
Este curioso santuario está a menos de dos horas de Vigo y nació como iniciativa para salvar el patrimonio natural
La arquitectura en Galicia se ha convertido en uno de los muchos atractivos que ofrece la región. Si además nos centramos en sus catedrales, iglesias y capillas, nos encontramos con un patrimonio rico en historia y estilos.
Desde imponentes catedrales y pazos señoriales hasta cruceiros de piedra en lugares casi olvidados, la región tiene mucho que ofrecer en este aspecto.. Uno de los hallazgos más sorprendentes para los visitantes se encuentra a menos de dos horas de Vigo, en pleno corazón de Galicia.
Para el visitante poco atento puede parecer un árbol más a los pies de una iglesia, pero quien se acerque hasta él descubrirá un santuario tallado en el interior de un tronco de 500 años. Hablamos de la Capela do Castiñeiro, en Begonte (Lugo), una capilla que aúna devoción, arte y respeto por la naturaleza.
Una historia de resistencia y protección de la naturaleza
Trece metros de alto y 6,6 de perímetro, estas son las dimensiones de este edifico improvisado. Sin embargo, esta capilla no es un edificio, es un castaño de unos 500 años en cuyo interior se ha esculpido un altar dedicado al apóstol Santiago.
La historia detrás del altar nos lleva a su autor, Víctor Corral, un artista lucense con una obra que gira en torno a la naturaleza y el arte popular de Galicia. En 1971, Corral decidió crear este santuario cuando las obras de ampliación de la carretera Nacional VI amenazaba con pasar por encima del árbol centenario.
El objetivo del artista era despertar la conciencia de sus vecinos y proteger al árbol de la tala. Corral no solo consiguió el indulto para el castaño, sino que convirtió la Capela do Castiñeiro en un atractivo para la localidad de Begonte.
A los pies de la iglesia románica de Santiago de Baamonde, el castaño ahuecado acoge un altar pensado para el recogimiento y muestra la huella del artista a través de las figuras talladas en distintos puntos de su corteza. Una sorpresa pequeña, pero emocionante en la que vale la pena detenerse un momento y conectar con la naturaleza.
