La ciudad de Galicia que National Geographic recomienda a partir de los 50 años

Galicia se ha convertido en toda una referencia para los amantes de la buena comida, la naturaleza y el patrimonio histórico. El auge turístico de la comunidad ha generado una tendencia de planes cada vez más específicos para distintos tipos de viajeros desde los que buscan una exigente ruta de senderismo hasta los que quieren disfrutar de la mejor cocina.

Nuestra comunidad autónoma se ha convertido en un lugar de ensueño para muchos. Gastronomía, clima, planes diferentes, playa, montaña... puedes encontrarlo todo, incluso el mejor plan para celebrar tus 50 años.

Ourense: el destino ideal para entrar en la cincuentena

'National Geographic' ha elaborado una lista con nueve destinos ideales para entrar por todo lo alto en esta nueva década y uno de ellos está en Galicia. La publicación ha señalado que nuestra comunidad «es una de las primeras regiones de España en las que se piensa cuando se quiere desconectar», lo que la convierte en un «un cóctel perfecto para aquellas personas que necesitan paz e introspección a solas» y en ella hay un lugar «que lo tiene todo».

Ourense ha sido el destino seleccionado por National Geographic como uno de los mejores lugares de España para celebrar los 50 años. «Conocida como la ciudad de las aguas termales, la localidad gallega no solo dispone de ellas en el centro de la ciudad - con lugares como las Burgas de Ourense -, sino que también a lo largo del Miño, con termas como las de Outariz y A Chavasqueira, al aire libre. Para llegar a ellas, se puede aprovechar para dar un paseo por la orilla del río o acercarse en el Tren de las Termas, que atraviesa el puente romano», aseguran.

Si tu idea es viajar solo, National Geographic señala que «el Casco Antiguo, con la catedral y el Pórtico del Paraíso, además de museos tan interesantes como el Museo Catedralicio de Ourense o el Centro Cultural Marcos Valcárcel, con exposiciones temporales de diversas categorías artísticas, te ofrecerán una visión de la cultura local e internacional que más te interese. Y para brindar por ti, no olvides alzar una copa con un excelente vino de la Ribeira Sacra».