Un plan termal diferente en Galicia: las desconocidas aguas curativas ubicadas en un parque natural
Esta escapada combina senderismo y termalismo en un lugar desde el que podrás disfrutar de un paisaje único
La provincia de Ourense es conocida por sus paisajes y su gastronomía, pero si algo destaca entre sus puntos de interés eso son las termas. La ciudad cuenta con una gran variedad de termas, gratuitas y de pago, en las que relajarse y desconectar disfrutando de la naturaleza y de las propiedades de sus aguas.
Las termas de Bande, de Outariz, a Chavasqueira... la oferta es enorme y cada vez son más las personas que se suman a este tipo de turismo. Pero si estás buscando unas termas que sean un poco menos conocidas en las que disfrutar sin demasiadas aglomeraciones, te traemos lo que necesitas.
Estamos hablando de las termas de Lobios o baños del río Caldo que también son gratuitas y están ubicadas en pleno Parque natural de Baixa Limia. Una experiencia única en la que disfrutarás de la paz y la desconexión de la naturaleza.
Aunque lo más especial de estas termas es que si sigues todo el paseo, llegarás a A Corga da Flecha, la cascada más alta de a Serra do Xures.
Qué hacer en Bande: la iglesia más antigua de Galicia, restos romanos y un parque natural espectacular
En esta zona podemos encontrar el campamento romano de Aquis Querquennism, uno de los yacimientos romanos más singulares de la región. Dentro del recinto, encontramos vestigios de los principales edificios en este tipo de asentamientos y el elemento que convierte a este yacimiento en un espacio único: su balneario. Cerca de la zona conocida como O Baño, los romanos construyeron un sistema para aprovechar las aguas termales de la zona y levantar un espacio para el descanso y la recuperación de sus soldados
Además de este espacio declarado Bien de Interés Cultural en 2018, la zona de Bande ofrece mucho para hacer a sus visitantes. Sin ir más lejos, en el mismo municipio, encontramos la iglesia más antigua de Galicia: la iglesia de Santa Comba de Bande. Esta iglesia visigótica del año 675 es una de las paradas obligadas en esta región de Baixa Limia.
Si decides llegar a Bande pasando por Portugal, podrás bajar hasta Ponte de Limia y cruzar el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, un parque natural transfronterizo con unas vistas espectaculares. Las carreteras que cruzan el parque te llevarán de montaña en montaña disfrutando de un paisaje que se quedará grabado en la retina.
