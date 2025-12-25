Un plan termal diferente en Galicia: las desconocidas aguas curativas ubicadas en un parque natural

La provincia de Ourense es conocida por sus paisajes y su gastronomía, pero si algo destaca entre sus puntos de interés eso son las termas. La ciudad cuenta con una gran variedad de termas, gratuitas y de pago, en las que relajarse y desconectar disfrutando de la naturaleza y de las propiedades de sus aguas.

Las termas de Bande, de Outariz, a Chavasqueira... la oferta es enorme y cada vez son más las personas que se suman a este tipo de turismo. Pero si estás buscando unas termas que sean un poco menos conocidas en las que disfrutar sin demasiadas aglomeraciones, te traemos lo que necesitas.

Estamos hablando de las termas de Lobios o baños del río Caldo que también son gratuitas y están ubicadas en pleno Parque natural de Baixa Limia. Una experiencia única en la que disfrutarás de la paz y la desconexión de la naturaleza.

#parati #galicia #galiciacalidade #ourense #termas ♬ sonido original - Aroa Lago @unafotoenmimaleta ‼️Te propongo un fin de semana perfecto para invierno. Ourense es conocida (entre otras muchas cosas) por ser capital termal de Galicia. Hay termas de pago, pero también gratuitas, seguro que os suenan las termas romanas de Bande que se hicieron aún mas populares por salir en la serie de Netflix “El desorden que dejas”. Se inundan muy a menudo, así que fuimos a otras, también gratuitas, muy cerca, as 📍Termas de Lobios o baños del Río Caldo. Al lado del Río con el mismo nombre, un poco más abajo existe un naciente de agua termal. En este lugar se ha habilitado una pequeña piscina para poder disfrutar de las propiedades del agua caliente y de su unión con las aguas del río. Junto a ella existe un gran área recreativa y una playa fluvial. ℹ️ Las propiedades terapéuticas de las aguas que brotan desde hace más de 2000 años. Los romanos, conocedores de estas virtudes, trazaron la vía romana XVIII, una ruta vital entre Bracara y Asturica. 🅿️ Tenéis parking Justo enfrente de la piscina. 🏨Hay un hotel y cafetería también justo enfrente. Después de relajaros , os recomiendo seguir todo el paseo del Río hasta el final con una última subida para llegar a Fervenza da Corga da Fecha , espectacular , y la más alta da Serra do Xurés. ¿Qué os parece el plan? #fyp

Aunque lo más especial de estas termas es que si sigues todo el paseo, llegarás a A Corga da Flecha, la cascada más alta de a Serra do Xures.

Qué hacer en Bande: la iglesia más antigua de Galicia, restos romanos y un parque natural espectacular

En esta zona podemos encontrar el campamento romano de Aquis Querquennism, uno de los yacimientos romanos más singulares de la región. Dentro del recinto, encontramos vestigios de los principales edificios en este tipo de asentamientos y el elemento que convierte a este yacimiento en un espacio único: su balneario. Cerca de la zona conocida como O Baño, los romanos construyeron un sistema para aprovechar las aguas termales de la zona y levantar un espacio para el descanso y la recuperación de sus soldados

Este enclave cuenta con un balneario y una mansión. / Turismo de Galicia

Además de este espacio declarado Bien de Interés Cultural en 2018, la zona de Bande ofrece mucho para hacer a sus visitantes. Sin ir más lejos, en el mismo municipio, encontramos la iglesia más antigua de Galicia: la iglesia de Santa Comba de Bande. Esta iglesia visigótica del año 675 es una de las paradas obligadas en esta región de Baixa Limia.

Si decides llegar a Bande pasando por Portugal, podrás bajar hasta Ponte de Limia y cruzar el Parque Natural Baixa Limia – Serra do Xurés, un parque natural transfronterizo con unas vistas espectaculares. Las carreteras que cruzan el parque te llevarán de montaña en montaña disfrutando de un paisaje que se quedará grabado en la retina.