El plan más relajante de estas navidades: el balneario más grande de Galicia a solo 45 minutos de Vigo

Con la llegada del invierno y la bajada de temperaturas, cada vez más personas optan por escapadas dentro de Galicia aprovechando los días libres por las fiestas. Las termas y los balnearios son una opción ideal para un plan relajante durante las vacaciones y si son medicinales, la cosa mejora.

Son muchos los que apuestan estos días por alguna de las muchas termas que hay en Ourense, pero también se puede vivir una cálida experiencia sin salir de la provincia de Pontevedra. A solo 45 minutos de Vigo encontramos el balneario más grande de Galicia. Un complejo formado por dos hoteles y unas instalaciones capaces de proporcionarnos todo lo que podemos buscar en un complejo termal.

El balneario más grande

A finales del siglo XVII ya se hablaba de las 'Caldas de Cuntis', describiendo tres fuentes. Más adelante, en el siglo XIX, se encontró un pozo muy antiguo, que demostraba que las aguas se llevaban utilizando muchos años ya. Los Baños del Castro y de la Virgen fueron fusionados en 1886, y en el año 1998 se construyó el edificio actual, dedicado a la balneoterapia.

Las aguas termales de las que goza el balneario Termas de Cuntis son de varios tipos: sulfuradas, sódicas, fluoradas, silicatadas y litínicas. Estas emanan de la tierra a una temperatura entre 17 a 64 °C, y son indicadas para afecciones reumatológicas y del aparato respiratorio, tiene propiedades dermatológicas positivas y mejora la circulación sanguínea. Y, por supuesto, ayuda a relajarse.

En cuanto a los servicios que ofrece el balneario, hay baños con hidromasaje, duchas circulares, piscina termal, chorros, jacuzzi, cabina de aromas, lodos, saunas y muchas otras técnicas termales. Cuentan también con más de 40 cabinas individuales de tratamiento, además del espacio Acquaform, un espacio lúdico-termal con dos piscinas y servicios de masajes.

Dos hoteles con encanto

Además, en pleno centro histórico de Cuntis, el balneario cuenta con dos hoteles de cuatro estrellas rodeados de 50.000 metros cuadrados de parques privados. El más espectacular es el Hotel La Virgen, situado justo al otro lado de la calle del complejo termal. Un diseño original de Antonio Palacios, este hotel de planta cuadrada tiene un aspecto inspirado en los pazos gallegos.

En una localidad en la que los edificios no pasan de dos pisos, los seis del Hotel La Virgen, así como su inmensidad, destacan como el edificio más impactante de Cuntis. Además de las acomodaciones propias de un hotel, cuenta con un restaurante –que mencionaremos más adelante– en el que se pueden degustar variados platos, además de la cocina tradicional gallega.

El segundo hotel es el Castro do Balneario, situado justo a la derecha del Hotel La Virgen. Es una casona antigua tradicional gallega que ha sido rehabilitada conservando los elementos singulares que la definen. Cuenta con 18 habitaciones, piscina y un amplio jardín trasero.

El primero, rodeado de amplios jardines y con un perfil que recuerda a los pazos gallegos, fue diseñado por Antonio Palacios y posteriormente renovado con conexión directa al balneario.

Por su parte, el hotel Castro do Balneario que, consta de 18 habitaciones con carácter propio, ocupa una casona tradicional gallega que también fue rehabilitada.

Cómo llegar a las Termas de Cuntis

Para llegar desde Vigo, lo ideal es coger la AP-9 dirección A Coruña hasta la salida saída 104 de E-1/AP-9. Una vez allí, cogeremos la N-550 y la N-640 para llegar hasta el establecimiento.

Te llevará poco más de 45 minutos llegar hasta las instalaciones del reconocido balneario.