La Papanoelada Motera de la Navidad de Vigo cambia de fecha por la lluvia

Una de las citas más multitudinarias de la Navidad de Vigo, la Papanoelada Motera, no podrá celebrarse este próximo sábado 20 de diciembre, como estaba previsto, debido a la mala previsión meteorológica. Pero se trata de un cambio, no de una cancelación. El regidor olívico, Abel Caballero, y el organizador de la marcha motorizada, Daniel Barboni, han avanzado que se celebrará el sábado 27 de diciembre. «Es cierto que son siempre antes del 25, porque Papá Noel viene el 25. Pero como vive en Vigo, me da igual, porque va a estar. Y entonces el día 27 hacemos la Papánoelada. No vamos a dejar que la lluvia del día 20 de diciembre nos la chafe», ha explicado Caballero.

De esta forma, y si el tiempo lo permite, decenas de miles de motoristas «ataviados como Papá Noel» teñirán de rojo las calles de la ciudad durante horas el 27 de diciembre. Es una de las celebraciones más esperadas, tanto por pilotos y acompañantes, como por muchas de las familias que se congregan a lo largo del recorrido para ver un desfile que, por momentos, parece interminable.

Daniel Barboni, organizador de la Papanoelada Motera de Vigo, avanzó hace varias semanas que, salvo instrucciones por motivos de seguridad u organizativos que puedan dar todavía el departamento de Seguridad del Concello de Vigo, el recorrido será, a priori, el mismo que el año pasado Rúa das Ufas (Navia), Teixugueiras, Camiño do Caramuxo, Avenida de A Florida (hasta el cruce con Padre Seixas), Padre Seixas, Porriño, Avenida de Castelao, túnel de Plaza de América, Gran Vía, túnel de Plaza de España, Gran Vía, calle Venezuela (parada), Camelias, Plaza de América (túnel) y avenida de Castelao para terminar de nuevo en Navia.

¿A qué hora será la Papanoelada Motera de Vigo?

La concentración de motoristas en Navia comenzará a las 12.00 horas. Desde el mediodía hasta las 16.00 horas, cuando arrancará la Papanoleada Motera, los participantes podrán entregar caramelos durante esa Papanoelada estática. El lanzamiento de estos dulces desde las motos en marcha durante el recorrido (como ocurrió por primera vez en 2024) volverá a estar prohibido por cuestiones de seguridad. En esas horas previas en Navia se entregarán también peluches a los más pequeños de la casa donados por la asociación «Cada niño un juguete».

Llamamiento a la solidaridad

Para participar en la Papanoelada Motera de Vigo solo es preciso ir ataviado como Papá Noel. Pero desde la organización vuelven a poner el acento, al igual que en años anteriores, en que además de una fiesta, el evento tiene un marcado carácter solidario en el que no todos colaboran.

La organización pide que cada participante entregue al menos 1 kilo de alimentos no perecederos que luego se donan al Banco de Alimentos de Pontevedra. «El año pasado participaron unas 5.000 motos y se reunieron menos de 1.000 kilos de alimentos», ejemplifica Daniel Barboni. «Nos gustaría que hubiera mucha más implicación en este aspecto», solicita con el objetivo de –al menos– lograr tantos kilos como participantes.