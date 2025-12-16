Un lujoso 'glamping' en Galicia para visitar todo el año: camas frente al mar y una apuesta sostenible

Si hablamos del litoral gallego, pocas zonas son tan espectaculares como Costa da Morte. Sus kilómetros de playas y acantilados nos dejan algunas de las imágenes más impresionantes de la península, con el Atlántico batiendo contra las rocas y una naturaleza que parece desbordarse por momentos. Para quienes quieran disfrutarlo al máximo, existe un lujoso 'glamping' en Galicia que te ofrece descanso y desconexión en la naturaleza durante todo el año.

Los hoteles y los pisos turísticos siguen siendo las opciones más buscadas, pero cada vez son más las opciones para hacer un turismo distinto en Galicia.

Entre tantas opciones, los campings se han convertido en una opción que gana cada vez más adeptos, eso sí, unos campings modernizados y con todas las prestaciones de los mejores hoteles.

Una cama frente al mar y un proyecto sostenible

Fundado sobre el concepto de turismo sostenible, el Espazo Nature ofrece un alojamiento único cerca de la playa de Razo (Carballo) y de la laguna de Baldaio, dos de los lugares más populares de Costa da Morte.

Este complejo cuenta con lujosas villas, cabañas, espacios para autocaravanas y un particular glamping que se ha popularizado. Todas estas opciones ofrecen terraza, mobiliario y elementos tan atractivos como piscinas privadas o bañeras panorámicas que te harán disfrutar de la inmersión en la naturaleza.

Interior de la tienda de campaña del Glamping Nature. / espazonature.com

Entre las opciones de alojamiento disponible, el Glamping Nature ofrece la experiencia más aventurera. Este espacio de 35 m² cuenta con todo lo necesario para sumergirte en la naturaleza sin renunciar a la comodidad, incluyendo un baño privado y cocina. Pero si por algo destaca esta opción es por su terraza exterior, un rincón acogedor desde el que disfrutar las impresionantes vistas de la playa de Razo.

Esta ubicación es sin duda el mayor atractivo de esta propuesta. La playa de Razo se ha convertido en todo un referente del surf y los deportes acuáticos y, para una experiencia más tranquila, las dunas de Baldaio son la opción ideal para un paseo por la naturaleza en el que no consultar el reloj.

Los alrededores de la zona cuentan con todo tipo de actividades para aprovechar al máximo de nuestra escapada: rutas a caballo, sendas ciclistas e incluso escapadas urbanas en A Coruña; a solo 35 minutos del lugar. A todo esto debemos sumarles un restaurante en el propio complejo, servicios de masaje y sesiones de yoga vinyasa.