La Navidad de Vigo con lluvia... y sin mojarse: siete planazos a cubierto para pequeños y mayores

La Navidad de Vigo 2025 se puede disfrutar también con lluvia, como ocurrirá este fin de semana, pero también como sucedió dos primeros desde que se encendieron las luces. Pasear por las calles de la ciudad y poder ver los múltiples adornos navideños es más incómodo. Sin duda, lo mejor es llevar paraguas, un buen calzado y ropa de abrigo. Pero para aquellas personas que prefieran no mojarse, también hay planazos de interior para jóvenes y adultos dentro de la programación de este año.

La Navidad de Vigo ofrece incluso la posibilidad de ver todas sus luces sin mojares a través de varias rutas guiadas a cubierto.

Algunos planes de interior para esquivar la lluvia en la Navidad en Vigo 2025 ya están abiertos. Otros comenzará el sábado 5 de diciembre. Si quieres ver todo lo que puedes hacen en la campaña olívica de Vigo los días de lluvia, toma nota:

1. Patinaje sobre hielo a cubierto

Foto de archivo de la pista de patinaje sobre hielo de Samil. / FDV

Patinar sobre hielo en una pista cubierta es uno de los planes de interior de la Navidad en Vigo. Este año, además, hay dos dos instalaciones de este tipo en la ciudad: la tradicional de Samil y otra en la terraza del Centro Comercial Vialia.

2. Circo de Nadal

Circo de Nadal de Vigo vuelve hasta el próximo 12 de enero en la carpa instalada en la Avenida de Castelao. / José Lores

El Circo de Nadal es otras de las atracciones de la Navidad de Vigo que se pueden disfrutar a cubierto. Aunque estaba previsto que sus funciones arrancaran el 28 de noviembre, finalmente lo harán en 5 de diciembre. Se sitúa en la avenida de Castelao y las entradas están ya a la venta.

Según informa Culturinvest en la página web oficial del Circo de Nadal de Vigo 2025 este año el Circo de Navidad de Vigo llevará el título «Viaxe a Polaris». «É un espectáculo de Nadal cheo de maxia e emoción, onde o circo, o teatro visual e a música únense para contar unha historia de luz e esperanza. A través de acrobacias, humor e destelos de luz, o público emprende unha viaxe cara o corazón do Nadal, onde descubrirá que, mesmo na noite máis escura, sempre hai unha estrela disposta a brillar», describen.

3. Explora Dinosaurs

Una año más, dentro de la programación oficial de la Navidad de Vigo 2025 hay una enorme exposición jurárisca. Se trata de «Explora Dinosaurs», una muestra que promete dinosaurios animatrónicos a escala real. La exposición de dinosaurios de la Navidad de Vigo 2025 estará en la avenida de Castelao, junto al tradicional Circo de Nadal.

«¡Únete a nosotros en un fascinante viaje a la era de los dinosaurios! Explora el mundo de estas increíbles criaturas prehistóricas mientras descubres secretos asombrosos en una exposición repleta de fósiles y réplicas a tamaño real», promocionan.

La exposición de dinosaurios animatrónicos de la Navidad de Vigo estará abierta hasta el11 de enero. Las entradas, que ya están a la venta, tienen un precio de 8 euros para niños y de 10 euros para adultos.

4. Trenes turísticos de Navidad

Uno de los trenes turísticos de la Navidad de Vigo 2021 saliendo de Plaza de Independencia. / Alberto Blanco

Este año hay en la Navidad de Vigo hay también dos trenes turísticos de Navidad en Vigo que recorren las principales calles y adornos del alumbrado navideño y que permiten ver todo a cubierto sin preocuparse por la lluvia. Uno de ellos recorre la zona centro (5 euros) y otro pasa por la zona de As Travesas y llega hasta el Concello.

Recorrido tren Plaza de Compostela:

Praza de Compostela, Reconquista, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Praza Fernando Católico, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Policarpo Sanz, Velázquez Moreno, Praza de Compostela (información de precios y horario en este enlace).

Recorrido tren Praza Independencia:

Praza Independencia, Álvaro Cunqueiro, Regueiro, Gran Vía, Praza América, López Mora, Camelias, Álvaro Cunqueiro, Camelias, rotonda del «Bicentenario», Camelias, Romil, Falperra, Pi y Margall, López Mora y Pintor Lugrís (información de precios y horario en este enlace).

5. Nadal Bus

Foto de archivo del Nadal Bus en Porta do Sol. / Oficial

Este año también funcionará el Nadal Bus de Vitrasa, que saldrá y llegará a la Farola de Urzáiz tras un recorrido de unos 40 minutos por las luces de Navidad de Vigo. La tarifa ordinaria esde 9 euros.

El recorrido seá Urzáiz – Príncipe (La Farola), Urzáiz, Gran Vía, Praza de España, Praza de América (vuelta a la Plaza), Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Colón, Urzáiz – Príncipe (La Farola).

Puedes consultar toda la información del Bus de la Navidad de Vigo en este enlace.

6. Belén Monumental

Viaje por el Belén Monumental «Camiño a Belén» de la Navidad de Vigo / Concello de Vigo

Otro de los atractivos de interior que se puede disfrutar en la Navidad de Vigo un día de lluvia es el Belén Monumental de Casa das Artes.

Casa das Artes acoge un año más esta muestra elaborada por la Agrupación Belenista «La Morana» (Zamora) y modelada por el escultor José Luis Mayo Lebrija, uno de los belenistas más prestigiosos de España.

Este año el Belén Monumental de la Navidad de Vigo lleva el título «Camiño a Belén». Presume de casi 200 figuras y ocupa un espacio de más de 200 metros cuadrados. «Es una producción artística que ensalza la importancia de este tipo de manifestaciones plásticas que, de forma espectacular, son un medio difusor de nuestros valores etnográficos, celebrando además el octavo centenario del primer Belén realizado por San Francisco de Asís en 1223 en Greccio», destacan.

7. Guerreras K-Pop

Una de las novedades de la Navidad de Vigo 2025 llegará entre el 5 de diciembre y el 11 de enero. Se trata de un espacio K-pop con más de 100 ilusiones ópticas y figuras a tamaño real que se instalará en la explanada del Náutico y que permitirá también disfrutar de un plan de ocio a cubierto dentro de la Navidad olívica.