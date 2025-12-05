La Aldea de la Navidad de Galicia: un pueblo a poco más de una hora de Vigo que se transforma por completo durante las fiestas
Las luces de esta localidad son una iniciativa vecinal nacida en la pandemia del covid que se ha convertido en la seña de identidad del pueblo
Desde hace unos años, al llegar estas fechas se multiplican los titulares sobre municipios que buscan rivalizar con Vigo y sus populares luces de Navidad. Aunque muchas de estas localidades no le hacen competencia a 'las mejores navidades del mundo', que diría el alcalde Caballero, en Ourense existe un pueblo que iguala la voluntad viguesa de transformar cada una de sus calles hasta convertirse en una auténtica Aldea de Navidad.
Hablamos de A Mioteira, que tuvo su particular encendido el pasado sábado y que desde hace unos años ha conseguido convertirse en una visita obligada para los gallegos con más espíritu navideño.
Una iniciativa vecinal que transforma A Mioteira
El pueblo más navideño de Ourense cuenta con apenas cinco calles, pero todas se iluminan de arriba abajo, suenan villancicos y llenan cada jardín con decoraciones de tantos estilos como podamos imaginar.
Esta escena, con cada casa decorada con su propio estilo, es una prueba clara del origen de esta tradición: una iniciativa vecinal nacida en la pandemia de forma accidental.
Árboles, puertas, e incluso el bar y la churrería locales aceptan la filosofía de esta Navidad tan especial: libertad absoluta para decorar y la intención de superarse cada año.
Cómo llegar desde Vigo al pueblo de A Mioteira
Saliendo desde Vigo, la ruta hasta A Mioteira no tiene pérdida. Cogiendo la A-52 en dirección Ourense tardaremos poco más de una hora en llegar hasta la ciudad.
Una vez en la ciudad, tomaremos la N-525 hasta A Mioteira. La decoración de sus casas será indicativo más que suficiente para saber que hemos llegado a nuestro destino.
