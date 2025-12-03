La red de Pueblos más Bonitos de España suma dos localidades gallegas a un paso de Vigo

Ya sea en la costa o en el interior, recorrer Galicia te garantiza encontrar algunas de las localidades más bonitas del país. Pueblos que parecen tallados en piedra, localidades rodeadas de naturaleza o preciosas villas marineras; estos municipios propios de una postal no paran de acumular reconocimientos como destinos turísticos o de alto valor histórico.

El último de estos reconocimientos vine de la mano de la Asociación Los Pueblos más Bonitos de España. Tras su XIII Asamblea Nacional han escogido cuatro nuevos pueblos que pasarán a formar parte de su prestigiosa red a partir de 2026; y dos de ellos son gallegos.

Esta asociación recibe numerosas candidaturas cada año para valorar su incorporación a la red. Pero su labor va más allá, también visitan aquellas localidades que ya forman parte de ella para asegurarse de que siguen cumpliendo con los estándares que les merecieron dicho reconocimiento.

Cuatro nuevos pueblos, dos a un paso de Vigo

La red de Los Pueblos más Bonitos de España suma cuatro nuevas localidades. A Alpuente (Valencia) y Santa Gadea del Cid (Burgos), se le suman dos localidades ourensanas: Oseira y Vilanova dos Infantes.

Esta distinción reconoce a los pueblos que destacan por su riqueza patrimonial, su autenticidad y su compromiso con la conservación de su legado histórico.

Oseira

El núcleo de Oseira (Cea) está en el Monasterio de Santa María, uno de los grandes referentes del Císter en España. Este conjunto monumental, construido entre los siglos XII y XVI, impresiona por su sobriedad arquitectónica y su relevancia histórica. A día de hoy sigue habitado, puede visitarse e incluso hospedarse durante unos días si buscas un retiro espiritual alejado de distracciones.

Alrededor del monasterio encontramos un pequeño núcleo completando la estampa. La vista estos edificios contra el paisaje montañoso nos habla de la serenidad, la espiritualidad y la belleza que le han hecho recibir este reconocimiento. Desde la viveza de la primavera, pasando por los paisajes en ocasiones nevados del invierno y hasta los cálidos colores del otoño; este lugar es un destino obligado para conocer los encantos del interior gallego.

En los meses fríos esta localidad se transforma en una preciosa estampa invernal. / mosteirodeoseira.org

Desde Vigo, tardaremos poco más de una hora y cuarto en llegar, siguiendo el conocido como 'Eixo do Ribeiro'. Nuestro recorrido pasará directamente por Cea, donde podremos disfrutar de su popular pan.

Vilanova dos Infantes

La otra de las localidades gallegas reconocidas por la red es Vilanova dos Infantes. Este antiguo burgo medieval cercano a Celanova se distingue por su particular Torre da Homenaxe. Este edificio no solo domina el paisaje, también sirve como un museo en el que podremos aprender sobre la historia, la geografía y la economía de la comarca.

La Torre da Homenaxe domina la vista del pueblo y sirve como testigo de la historia local. / turismourense.com

La visita a Vilanova dos Infantes se completa con un paseo alrededor de su fantástico caserío, atravesando calles de piedra y descubriendo la tradición local vinculada a la Virxe do Cristal, todo un tesoro etnográfico en el corazón de Galicia.