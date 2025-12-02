El Circo de Navidad de Vigo aplaza su estreno por el mal tiempo

La Navidad de Vigo 2025, la más grande de la historia, tendrá que esperar para ver en escena uno de sus grandes atractivos anuales: el Circo de Nadal.

El inicio del espectáculo del Circo de Navidad de Vigo se había anunciado para el pasado 28 de noviembre. Sin embargo, el mal tiempo impidió que pudiera arrancar en la fecha prevista: «Debido al temporal, nos fue realmente imposible finalizar el montaje a tiempo para pasar las inspecciones finales, por lo que nos hemos visto obligados a posponer el estreno al día 5 de diciembre. Sentimos las molestias ocasionadas y agradecemos vuestra comprensión», se han disculpado a través de las redes sociales.

Avanzan también que la devolución del dinero o cambio de fechas se realizará durante esto días a través de las direcciones de email a través de las que fueron adquiridas.

Según informa Culturinvest en la página web oficial del Circo de Nadal de Vigo 2025, este año se celebrará, al igual que en los anteriores. El título del Circo de Nadal de este año será «Viaxe a Polaris». «É un espectáculo de Nadal cheo de maxia e emoción, onde o circo, o teatro visual e a música únense para contar unha historia de luz e esperanza. A través de acrobacias, humor e destelos de luz, o público emprende unha viaxe cara o corazón do Nadal, onde descubrirá que, mesmo na noite máis escura, sempre hai unha estrela disposta a brillar», describen.

La empresa organizadora del Circo de Nadal de Vigo ha publicado también ya los días y las horas en las que habrá funciones en diciembre y enero tras verse obligada a cancelar las de noviembre del pasado fin de semana

Calendario del Circo de Navidad de Vigo 2025. / Oficial

Las entradas para el Circo de Navidad de Vigo 2025 ya están a la venta desde 8,40 euros a través de este enlace.