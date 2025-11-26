Pistas de hielo en Vigo: dónde y cuándo disfrutar de la actividad más esperada de la Navidad
Esta semana se estrena en la ciudad la pista de hielo móvil más grande de Europa
Esta semana Vigo completa su transformación en parque temático navideño. Este viernes 28 de noviembre se estrena en Samil la pista de hielo móvil más grande de Europa, una atracción que convivirá con la popular pista de karts.
Además, este año también se suma la propuesta navideña de Vialia Vigo: Vialia on Ice. El espacio contará estas navidades con dos pistas de hielo, un mercado navideño y un tobogán de trineos neumáticos de siete metros que podrán disfrutar los más pequeños.
Las pistas de hielo de la plaza de Vía Norte han tenido que retrasar su apertura, pero se espera que en los próximos haya una confirmación oficial sobre su apertura. Mientras tanto, ya conocemos los horarios que tendrá la pista de patinaje de Samil.
Horarios pista de hielo de Samil en Vigo
Las atracciones navideñas de Samil se estrenarán este viernes y permanecerán abiertas hasta el 2 de febrero. Las pistas cubiertas de karts y patinaje harán las delicias de grandes y pequeños durante las fechas más señaladas del año en Vigo.
Como el año pasado, se espera que la entrada general tenga un precio de 7 euros. Como se puede leer en la web del Concello sobre las entradas del año pasado, también se esperan descuentos para personas con discapacidad y familias numerosas. En el caso de personas con movilidad reducida y los acompañantes de menores hasta los 6 años, la entrada será gratuita.
Horario habitual
- De lunes a jueves: De 16,30 a 22,30 horas.
- Viernes: De 16:00 a 22:30 horas.
- Sábados: De 11:00 a 22:30 horas.
- Domingos: De 11,00 a 22,00 horas.
- Colegios (de lunes a viernes): De 09,00 a 14,00 horas.
Festivos y vacaciones escolares
- Lunes a domingo: De 11,00 a 22,30 horas.
- 24 de diciembre (Nochebuena): De 11,00 a 19,00 horas.
- 25 de diciembre (Navidad): De 16,30 a 22,30 horas.
- 31 de diciembre (Fin de año): De 11,00 a 19,00 horas.
- 1 de enero (Año nuevo): De 16,30 a 22,30 horas.
- 5 de enero (Víspera de Reyes): De 11,00 a 19,00 horas.
- 6 de enero (Día de Reyes): De 16,30 a 22,30 horas.
