La Navidad de Vigo echa a rodar: abre la noria gigante

La Navidad de Vigo se pone rodar. Aunque las luces se encendieron el pasado sábado 15 de noviembre, una de las atracciones estrella y símbolo de la campaña navideña olívica (la más grande de la historia) no se puso en marcha ese fin de semana. Lo hará hoy mismo por la tarde: la noria gigante de Areal dará hoy sus primeras vueltas.

De hecho, el alcalde, Abel Caballero, participará en la inauguración de este año de la noria a las 19.00 horas.

La noria de la Navidad de Vigo presume de una altura de 54 metros, pesa más de 100 toneladas, tiene 48 cestas y una capacidad de casi 200 personas. Cada año se convierte en uno de los mejores miradores para deleitarse con las luces de la Navidad de Vigo. Se sitúa en el mismo sitio de siempre, en la calle Areal, junto al Cíes Market.

Precios de la noria de la Navidad de Vigo

Este año subirse a la noria de la Navidad de Vigo será más caro que el anterior. La tarifa ordinaria se ha fijado en 6 euros (1 euro de descuento con Pass Vigo). Habrá también precios especiales para mayores de 65 años, familias numerosas y personas con 33% o más de discapacidad.

El horario de apertura de la noria y del resto de atracciones infantiles que habrá junto a ella en Areal esta Navidad será:

Laborables: de 17:00 a 22:30 horas (hasta las 23.00 desde el 21 de diciembre)

Viernes, sábados y vísperas de festivos: de 11:00 a 00:30 horas

Domingos y festivos: de 11:00 a 23:30 horas

24 y 31 de diciembre: de 11:00 a 20:00 horas

5 de enero: de 11:00 a 22:00 horas

Junto a la noria habrá otras atracciones infantiles como un tren de Papá Noel, un carrusel clásico o una mini noria infantil. Su precio ordinario es de 4 euros.