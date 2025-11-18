«Vente cos Reis Magos»: Vigo busca 40 niños y niñas para acompañarlos en la Cabalgata

La Navidad de Vigo 2025 es una de las más madrugadoras y ya está en marcha desde el pasado sábado 15 de noviembre. Y probablemente por ello los Reyes Magos, a través del Concello, han puesto también en en marcha ya el proceso para buscar a 40 niños y niñas de la ciudad que quieran participar en la tradicional campaña «Vente cos Reis Magos» y acompañarlos durante la Cabalgata del 5 de enero de 2026, como acaba de anunciar el alcalde, Abel Caballero.

Los infantes afortunados podrán desfilar con los Magos de Oriente en la tarde del 5 de enero en la Cabalgata que este año estará ambientada en la magia y la fantasía.

El proceso para inscribirse en la campaña «Vente cos Reis Magos» estará abierta desde el 20 de noviembre hasta el 10 de diciembre.

¿Cuáles son los requisitos y plazos de inscripción ?

Este año podrán anotarse los niños y niñas nacidos entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2017 (ambos incluidos).

Los participantes irán en grupos de 10 en cada una de las carrozas de los Reyes Magos y en la del Cartero Real.

Los niños y niñas seleccionadas en anteriores Cabalgatas de Reyes de Vigo no podrán participar.

Las inscripciones se podrán depositar en las cajas de correo del Cartero Real que se instalarán en: lonja del Concello y en los centros Cívicos de Teis, Casco Vello, Coruxo y Saiáns.

en las cajas de correo del Cartero Real que se instalarán en: lonja del Concello y en los centros Cívicos de Teis, Casco Vello, Coruxo y Saiáns. La solicitud para participar se podrá descargar en la página web municipal: www.vigo.org

El sorteo se realizará el 16 de diciembre de 2025 a las 12.00 horas en el Auditorio Municipal del Concello (Praza do Rei). Además de los 40 participantes se seleccionarán 12 suplentes.

Según figura en las bases, todo niño que participe en la Cabalgata de Reyes de Vigo deberá ir acompañado en todo momento por un adulto responsable. A mayores, el acompañante estará obligado a participar en una charla informativa sobre seguridad.