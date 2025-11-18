La Navidad de Vigo, en butaca: agenda infantil

La Navidad de va mucho más allá de las actividades organizadas por el Concello. Durante los últimos años se han multiplicado en Vigo los espectáculos infantiles durante la época de Navidad. La agenda de 2025, una vez más, se ha cargado de musicales, espectáculos de magia, teatro, circo.... y un largo etcétera de representaciones para disfrute de toda la familia.

A la Navidad de Vigo 2025 vendrán viejos conocidos, como Zenón, Olaf o el Mago Invisible. Pero también Tarzán, Luli Pampín y hasta los Looney Toons. Son solo algunos de los invitados que deleitarán al público infantil este año y que se podrán disfrutar en butaca.

Estos son 10 de los espectáculos infantiles que se han programado en Vigo durante la Navidad 2025.

Olaf, Cuentos Musicales

«Olaf presenta... cuentos infantiles» es una nueva propuesta de la agenda infantil de la Navidad de Vigo 2025 se desarrollará en el Centro Comercial A Laxe (primera planta, local 18) entre el 21 de noviembre y 11 de enero, convirtiéndose en una de las grandes novedades de estas fiestas.

Cada jornada, Olaf, el entrañable personaje de Frozen, será el maestro de ceremonias que introducirá a los pequeños espectadores en un cuento distinto. Las funciones, de 30 minutos de duración, combinan teatro, música en directo y participación del público, creando una experiencia única y cercana.

Cuándo: del 21 de noviembre al 11 de enero

del 21 de noviembre al 11 de enero Dónde: Centro Comercial A Laxe

Centro Comercial A Laxe Entradas: www.vigoplan.com

Luli Pampín, El Libro Musical

«El Libro Musical», de Luli Pampín, es un show para toda la familia en el que la artista, siempre acompañada por su amiga fiel La Radio Mágica, se adentra en el mundo de una biblioteca. Allí descubrirá que los libros llevan tiempo cerrados y los visita un misterioso personaje llamado Polvoso, que hace que las páginas olvidadas queden poco a poco vacías y sin nada que contar. Es entonces cuando Luli se propone la aventura de crear un libro musical que siempre esté abierto, lleno de alegría y luz.

«El Libro Musical» está lleno de canciones y de los personajes más entrañables que las habitan, y nos deja una directa invitación a volver a los caminos de la lectura.

Cuándo: 6 de diciembre de 2025 (12.30 y 17.00 horas).

6 de diciembre de 2025 (12.30 y 17.00 horas). Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

Tarzán, el musical

Durante la Navidad de Vigo 2025 las familias tendrán la oportunidad también de asistir a un musical de Tarzán: «El conde de Greystoke (John Clayton III), es el único hijo de una pareja de aristócratas británicos asesinados a finales del siglo XIX tras el motín del barco en el que viajaban. John es adoptado por una manada de gorilas, pero entra en conflicto porque el jefe de la manada no está del todo de acuerdo con la decisión de protección que despierta en la mamá gorila. A pesar de esta oposición, logra quedarse y crecer con la que ahora será su nueva familia: la manada de gorilas».

El musical tiene una duración de 120 minutos y está destinado a todos los públicos.

Cuándo: 13 de diciembre (17.00 y 20.30 horas) y 14 de diciembre (17.00 horas).

13 de diciembre (17.00 y 20.30 horas) y 14 de diciembre (17.00 horas). Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

Mago Invisible, «Nada es lo que parece»

El Mago Invisible regresa a Vigo por Navidad tras su éxito del año pasado. Teletransportaciones, desapariciones, mentalismo, ilusiones con objetos del público; son algunas cosas que podrás ver en el espectáculo de magia donde se borrará la fina línea que separa la realidad de la imaginación y que te hará replantear la idea de que todo es posible. En «Nada es lo que Parece» también podrás ver magia interactiva creada para que cualquier espectador asistente participe en el espectáculo ya sea a distancia, desde sus asientos o en primera persona.

Cuándo: 20 de diciembre (18.30 horas) y 21 de diciembre (12.30 horas).

20 de diciembre (18.30 horas) y 21 de diciembre (12.30 horas). Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

La Granja de Zenón: «En Busca del Arcoríris»

La Granja de Zenón presentará también en Vigo durante la Navidad su nuevo espectáculo: «En busca del arcoíris».

Este fenómeno infantil, con 65 millones de suscriptores en YouTube y miles de millones de visualizaciones, regresa a España con nuevas aventuras en un espectacular show audiovisual que disfruta toda la familia.Todos los amigos de La Granja llegan otra vez al teatro para contarnos una historia increíble: Tito y Bartolito sueñan llegar al arcoíris pero ambos se ven decepcionados cuando Zenón y Pinto les dicen que eso es imposible. Nada detendrá al travieso gallito Bartolito y al curioso Tito, que no descansará hasta lograrlo. Porque ellos saben que nunca hay que dejar de creer, nunca hay que dejar de soñar, siempre hay que imaginar y confiar en lo que nos dice el corazón.

Cuándo: 26 de diciembre (17.00 horas)

26 de diciembre (17.00 horas) Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

Musical de los Reyes Magos: «Naviland»

Naviland es un lugar misterioso, nadie sabe dónde está exactamente, lo que sí se sabe es que allí se ubica la oficina postal de sus Majestades los Reyes Magos y su fábrica de juguetes. Mony, la protagonista, pasa mucho tiempo sola y usa su gran imaginación como única compañera de juegos. Una noche, mientras duerme, en sus sueños viaja hasta el Sueño-Puerto Internacional de Naviland, que está situado justo al lado de la oficina postal de sus Majestades Los Reyes Magos, lugar en el que se reciben todas las cartas de los niños y las niñas, y se preparan los regalos para ser entregados puntualmente la noche del 5 de enero.

Cuándo: 28 de diciembre (17.00 horas)

28 de diciembre (17.00 horas) Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

Gran Circo Acrobático de China

El famoso y prestigioso Gran Circo Acrobático de China, todo un deleite para los cinco sentidos, repetirá también en la Navidad de Vigo 2025.

Calificado como único en el mundo y con más de 30 artistas en escena, habiendo trabajado algunos de ellos en el mundialmente conocido Cirque du Soleil, llega a España la gira de este impactante espectáculo. El show invita al público a viajar junto al protagonista, a un nuevo mundo de fantasía.

Cuándo: 2 de enero de 2026 (20.30 horas) y 3 de enero (18.00 y 20.30 h.)

2 de enero de 2026 (20.30 horas) y 3 de enero (18.00 y 20.30 h.) Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

«Toon Story»

La famosa Film Symphony Orchestra traerá a Vigo por Navidad su último espectáculo musical: «Toon Story; la gran aventura musical del cine de animación

«Prepárate para un viaje inolvidable al corazón del cine de animación con TOON STORY, el nuevo espectáculo de la Film Symphony Orchestra, la orquesta más peliculera de nuestro país. Un homenaje vibrante a las bandas sonoras que marcaron generaciones. Desde la magia de Aladdín, Pocahontas o La Bella y la Bestia, pasando por la emoción de El Rey León, Toy Story, Shrek y Monstruos S.A., hasta la épica de Cómo entrenar a tu dragón, Kung Fu Panda o La princesa Mononoke. Un total de 70 artistas sobre el escenario, entre músicos, cantantes y una puesta en escena espectacular, darán vida a este recorrido único por el cine animado, bajo la batuta del carismático director y divulgador musical Constantino Martínez-Orts», destacan.

Cuándo: 9 de enero de 2026 (20.00 horas)

9 de enero de 2026 (20.00 horas) Dónde: Auditorio Mar de Vigo

Auditorio Mar de Vigo Entradas: www.teuticket.com

«La Reina del Hielo», el Musical

«La Reina del Hielo», el musical, se presenta como un espectáculoparticipativo y divertido que hará las delicias de grandes y pequeños.

Con los personajes de Hans Christian Andersen, un guion original y las mejores canciones de las películas FROZEN 1 y 2, y otras canciones muy conocidas. «Una aventura divertida, alocada y llena de mensajes didácticos que nos recordarán la importancia del respecto por el medio ambiente, del trabajo en equipo y el valor de trata bien a los que nos rodean», destacan.