¿Cuál es el mejor día para ver las luces de Navidad de Vigo? Estos son los de mayor y menor afluencia

La Navidad de Vigo 2025 está en marcha. Vigueses y turistas tienen por delante dos meses para disfrutar de sus 12 millones de luces led, sus atracciones, sus novedades, sus espectáculos infantiles, sus cuatro mercado navideños. Pero, ¿cuáles son los mejores (y peores) días para disfrutar de las luces de Navidad de Vigo?

Escoger el mejor día puede ser clave para disfrutar al 100% de la Navidad de Vigo en 2025. O más bien los días, porque en una jornada difícilmente se podrá ver y disfrutar de todo lo que ofrece la campaña navideña olívica.

¿Te gustan las aglomeraciones o prefieres tranquilidad? ¿Viajas con niños o sin ellos? ¿Quieres solo ver luces o montarte en las atracciones? ¿Tienes prisa por ver la Navidad de Vigo o puedes esperar unos días a que esté todo en marcha? En base a estos y otros condicionantes que te explicamos a continuación podrás elegir tu mejor día para visitar la Navidad de Vigo en 2025.

Días de «Muy Alta Afluencia»

Si lo que quieres es disfrutar de la Navidad de Vigo con las calles repletas de gente, el propio Concello de Vigo ha lanzado un documento con los días de mayor afluencia. De hecho, por primera vez, ha elaborado un plan dinámico de restricciones de tráfico que variará en función de la cantidad de gente que esté en la zona centro de la Navidad. Si lo tuyo es pasear sin tener que andar a codazos, mejor evita las siguientes jornadas, ya que son las que se han calificado de Muy Alta Afluencia.

Las calles del centro de Vigo repletas de visitantes para disfrutar de las luces / Marta G. Brea

Noviembre

Días 28, 29 y 30 (viernes, sábado y domingo)

Diciembre

Días 1, 5, 6, 7 y 8 de diciembre (lunes, viernes, sábado, domingo y lunes)

Días de «Alta Afluencia»

En un nivel intermedio estarán los días de «Alta Afluencia». Aunque el Concello de Vigo prevé menos visitantes que en los anteriores, las calles principales de Vigo también estarán probablemente abarrotadas, aunque menos.

Noviembre

Días 16, 21 y 22 (domingo, viernes y sábado)

Diciembre

Días 12, 13, 19, 20, 26 y 27 (todos viernes y sábados)

Enero

Días 2, 3 y 4 (viernes, sábado y domingo)

Calendario de los días en los que se prevé la mayor afluencia de visitantes a la Navidad de Vigo. / Oficial

Días de «Afluencia Moderada»

Por el contrario, si lo que quieres es poder disfrutar de la Navidad de Vigo con mayor tranquilidad y evitar las grandes aglomeraciones (habrá gente en la calle, pero no tanta como en los anteriores) deberás planificar tu visita los lunes, martes, miércoles y jueves. Pero no todos. El 1 y 8 de diciembre (festivos en Portugal, ambos; y en España, el 8); o a partir de las vacaciones escolares y el 5 y 6 de enero de 2026, la demanda será también bastante alta.

Vista de los adornos de Navidad de Vigo encendidos en Policarpo Sanz sin nadie en la calle. / José Lores

¿Cuáles son las mejores horas?

Sin perder de vista los dos condicionantes anteriores, hay que tener en cuenta que las luces de Navidad de Vigo se encienden a partir de las 18.00 horas. Por lo tanto, si se quiere disfrutar de la iluminación de la Navidad de Vigo hay que esperar al menos hasta que el reloj marque las seis de la tarde. El horario de apagado variará según los días:

De domingo a miércoles : a las 01.00 horas.

: a las 01.00 horas. De jueves a sábados, festivos y vísperas de festivos: a las 04.00 horas.

Noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre de 2025 y del 1, 5 y 6 de enero de 2026: encendidas hasta el amanecer.

A mayores, tendrás que tener en cuenta que algunas atracciones y espectáculos de Navidad, como el Circo de Nadal, por ejemplo, no abrirán el primer fin de semana del encendido.