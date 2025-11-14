Adornos gigantes

¿Qué ver en la Navidad de Vigo 2025? Sin lugar a dudas, sus 12 adornos gigantes están entre los imprescindibles. Por tamaño, pero también por su explosión de lucecitas de colores. En ellos podrás, además, conseguir algunas de las mejores fotos para presumir en tus redes sociales.

Toma nota de todos ellos. ¡Te deslumbrarán!

1. Árbol de Navidad

El árbol gigante de luces led es el icono de la Navidad de Vigo. El kilómetro cero. Donde Caballero pulsa cada año el botón que ilumina toda la ciudad durante dos meses.

¿Su altura? Casi 45 metros repletos 100.000 lucecitas led que cambian de colores y que, a mayores, bailan cada hora al ritmo de diferentes temas musicales. La gigantesca estrella que lo corona se ve desde multitud de puntos de la Ría de Vigo. La base del árbol tiene 13 metros de diámetro y todo el conjunto pesa 20 toneladas. Si quieres saber más, no te pierdas (en el vídeo bajo estas líneas) la siempre llamativa presentación que realizó este año el el acalde, Abel Caballero.

¿Quieres una foto espectacular para colgar en tus redes sociales? Esta es una de tus paradas obligatorias. Además de posar con el árbol de fondo, podrás entrar en su interior.

2. Bola de Navidad

En la Navidad en Vigo todo es grande. Gigante. Y la Bola de Navidad no podía ser menos. Más de 10 metros de altura y 7 circunferencias con un diámetros de hasta 6 metros cubierta por miles de luces led de todos los colores. ¿Dónde? En la popular Farola de Urzáiz, junto a la calle peatonal por excelencia de Vigo: Príncipe. Por supuesto, es otro de los puntos en los que podrás quemar el flash de tu cámara.

3. Caja de Regalo

La Caja de Regalo es otro de los adornos clásicos (¡y gigantes!) de las luces de Navidad en Vigo. Enclavado en pleno centro de la ciudad (en el cruce entre las calles Gran Vía y Urzáiz), presume de unas medidas colosales: 17 metros de alto, 10 de ancho y 9 de fondo. Por su puesto, todo en ella son luces led a todo color.

4. Muñeco de Nieve

El enorme Muñeco de Nieve (13 metros de altura) es otro de los iconos de la Navidad en Vigo. Durante varias campañas navideñas ocupó distintos lugares de la ciudad, y en 2024 volvió a emigrar. Este año repite ubicación sobre la terraza del Centro Comercial Vialia, justo en el cruce de las calles Vía Norte, Urzáiz y Vázquez Varela. Con su gorro de copa y su escoba, es uno de los adornos que más gusta a los pequeños de la casa.

5. Bosque de Navidad

Además del bosque de árboles de luces de Porta do Sol, en Policarpo Sanz se instala otra estructura gigante con este nombre que podrás atravesar. ¿Intuyes su tamaño? Efectivamente. Pequeño no es y se trata de otra parada obligatoria para sacarse fotos. ¿Sus dimensiones? 6x7 metros en planta y 6,5 de alto. Para perderte y deslumbrarte.

6. Palacio de Navidad

También en Policarpo Sanz se levanta un adorno gigante a modo de palacio o castillo gigante. Tiene unas medidas de 6 x 7 x 6,7 metros y es transitable.

7. Estrella

Además de la estrella gigante que corona el árbol de Porta do Sol, hay otra, la de Belén que presume de hasta 17 metro de ancho y está ya ubicada en medio de la calle García Barbón, entre República Argentina y Colón.

8. Duendes

También en la milla iluminada de García Barbón-Policarpo Sanz hay dos duendes gigantes iluminados que se instalaron por primera vez en la Navidad de 2024.

9. Carroza

Otro de los adornos gigante iluminados de la Navidad de Vigo en el que más colas se forman para tomarse una foto es la carroza que se ubica al principio de Policarpo Sanz, junto a Porta do Sol. Este año, además, tendrán una novedad al incorporar un brillante carrocero.

10. Ángeles con trompeta

En las escaleras de la iglesia Santiago de Vigo (García Barbón) el Concello de Vigo instalará los tradicionales cuatro ángeles con trompeta de unos cuatro metros de altura.

11. Lámpara

Ubicada en el Paseo de Alfonso XII, justo al lado del olivo centenario de Vigo, esta enorme lámpara de 6 metros de altura es una de las grandes protagonistas de esta zona de la ciudad.

12. Nacimiento

Junto a La Colegiata de Vigo, en pleno corazón del Casco Vello, se puede contemplar un Nacimiento iluminado. Este año, además, habrá otro en el Cíes Market con al menos 20 figuras a tamaño real.