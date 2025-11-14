Guía completa de la Navidad más grande de la historia de Vigo
La maquinaria de la Navidad de Vigo 2025 está en marcha. Será la más grande de la historia. Desde el 15 de noviembre y durante dos meses en la olívica todo serán luces, atracciones, mercados, villancicos... Si no quieres perderte nada, toma nota ¿Qué ver y hacer en la Navidad de Vigo?
La Navidad de Vigo 2025, ¡la más grande de su historia!, brillará este año desde el sábado 15 de noviembre, día del encendido de las luces, hasta el 11 de enero de 2026. Dos meses de fiesta que este año tendrá multitud de novedades y llegará a nuevas zonas de la ciudad.
Abarcar la Navidad de Vigo en un solo día es casi imposible. La ciudad mantiene prácticamente todos los atractivos de ediciones anteriores (Cíes Market, la noria gigante, el árbol de Porta do Sol, la pista de hielo de Samil, los trenes de Navidad...), pero además habrá nuevos puntos neurálgicos como Vialia on Ice, el mercado navideño de Bouzas, más decorados y un largo etcétera de atractivos.
¿Qué ver y hacer en la Navidad de Vigo 2025? Te dejamos una guía completa con todo lo que podrás disfrutar en 2025 del 15 de noviembre hasta el 11 de enero de 2026.
*A través del MENÚ DESPLEGABLE puedes navegar por toda la guía e ir directamente a lo que más te interese. La guía se irá actualizando durante toda la campaña de Navidad
Horario
Las luces de la Navidad de Vigo 2025 se encenderán por primera vez el sábado 15 de noviembre. A partir de ahí, se encenderán todos los días a las 18.00 horas y se apagaráN:
- De jueves a sábado, vísperas de festivo y festivos: 04.00 horas.
- De domingo a miércoles: 01.00 horas.
- Noches del 23, 24, 25, 30 y 31 de diciembre; y 1, 5 y 6 de enero: encendidas hasta el amanecer.
Adornos gigantes
¿Qué ver en la Navidad de Vigo 2025? Sin lugar a dudas, sus 12 adornos gigantes están entre los imprescindibles. Por tamaño, pero también por su explosión de lucecitas de colores. En ellos podrás, además, conseguir algunas de las mejores fotos para presumir en tus redes sociales.
Toma nota de todos ellos. ¡Te deslumbrarán!
1. Árbol de Navidad
El árbol gigante de luces led es el icono de la Navidad de Vigo. El kilómetro cero. Donde Caballero pulsa cada año el botón que ilumina toda la ciudad durante dos meses.
¿Su altura? Casi 45 metros repletos 100.000 lucecitas led que cambian de colores y que, a mayores, bailan cada hora al ritmo de diferentes temas musicales. La gigantesca estrella que lo corona se ve desde multitud de puntos de la Ría de Vigo. La base del árbol tiene 13 metros de diámetro y todo el conjunto pesa 20 toneladas. Si quieres saber más, no te pierdas (en el vídeo bajo estas líneas) la siempre llamativa presentación que realizó este año el el acalde, Abel Caballero.
¿Quieres una foto espectacular para colgar en tus redes sociales? Esta es una de tus paradas obligatorias. Además de posar con el árbol de fondo, podrás entrar en su interior.
2. Bola de Navidad
En la Navidad en Vigo todo es grande. Gigante. Y la Bola de Navidad no podía ser menos. Más de 10 metros de altura y 7 circunferencias con un diámetros de hasta 6 metros cubierta por miles de luces led de todos los colores. ¿Dónde? En la popular Farola de Urzáiz, junto a la calle peatonal por excelencia de Vigo: Príncipe. Por supuesto, es otro de los puntos en los que podrás quemar el flash de tu cámara.
3. Caja de Regalo
La Caja de Regalo es otro de los adornos clásicos (¡y gigantes!) de las luces de Navidad en Vigo. Enclavado en pleno centro de la ciudad (en el cruce entre las calles Gran Vía y Urzáiz), presume de unas medidas colosales: 17 metros de alto, 10 de ancho y 9 de fondo. Por su puesto, todo en ella son luces led a todo color.
4. Muñeco de Nieve
El enorme Muñeco de Nieve (13 metros de altura) es otro de los iconos de la Navidad en Vigo. Durante varias campañas navideñas ocupó distintos lugares de la ciudad, y en 2024 volvió a emigrar. Este año repite ubicación sobre la terraza del Centro Comercial Vialia, justo en el cruce de las calles Vía Norte, Urzáiz y Vázquez Varela. Con su gorro de copa y su escoba, es uno de los adornos que más gusta a los pequeños de la casa.
5. Bosque de Navidad
Además del bosque de árboles de luces de Porta do Sol, en Policarpo Sanz se instala otra estructura gigante con este nombre que podrás atravesar. ¿Intuyes su tamaño? Efectivamente. Pequeño no es y se trata de otra parada obligatoria para sacarse fotos. ¿Sus dimensiones? 6x7 metros en planta y 6,5 de alto. Para perderte y deslumbrarte.
6. Palacio de Navidad
También en Policarpo Sanz se levanta un adorno gigante a modo de palacio o castillo gigante. Tiene unas medidas de 6 x 7 x 6,7 metros y es transitable.
7. Estrella
Además de la estrella gigante que corona el árbol de Porta do Sol, hay otra, la de Belén que presume de hasta 17 metro de ancho y está ya ubicada en medio de la calle García Barbón, entre República Argentina y Colón.
8. Duendes
También en la milla iluminada de García Barbón-Policarpo Sanz hay dos duendes gigantes iluminados que se instalaron por primera vez en la Navidad de 2024.
9. Carroza
Otro de los adornos gigante iluminados de la Navidad de Vigo en el que más colas se forman para tomarse una foto es la carroza que se ubica al principio de Policarpo Sanz, junto a Porta do Sol. Este año, además, tendrán una novedad al incorporar un brillante carrocero.
10. Ángeles con trompeta
En las escaleras de la iglesia Santiago de Vigo (García Barbón) el Concello de Vigo instalará los tradicionales cuatro ángeles con trompeta de unos cuatro metros de altura.
11. Lámpara
Ubicada en el Paseo de Alfonso XII, justo al lado del olivo centenario de Vigo, esta enorme lámpara de 6 metros de altura es una de las grandes protagonistas de esta zona de la ciudad.
12. Nacimiento
Junto a La Colegiata de Vigo, en pleno corazón del Casco Vello, se puede contemplar un Nacimiento iluminado. Este año, además, habrá otro en el Cíes Market con al menos 20 figuras a tamaño real.
Atracciones
Noria gigante
La Navidad de Vigo tendrá este año varias atracciones. La reina, como de costumbre, será la noria gigante de Areal, cuya tarifa ordinaria será en 2025 de 6 euros (5 euros con PassVigo y descuentos para familias numerosas o personas con movilidad reducida).
Junto a la noria habrá otras atracciones infantiles como un tren de Papá Noel, un carrusel clásico o una mini noria infantil. Su precio ordinario es de 4 euros.
Horario noria y atracciones Areal: de lunes a jueves (laborables): de 17.00 a 22.30 h. viernes, sábados y vísperas de festivo: de 11.00 a 00.30 h. Domingos y festivos: de 11.30 a 23.30 h.
Patinaje sobre hielo
Este año habrá hasta tres pistas de patinaje sobre hielo en la Navidad de Vigo. A la habitual ubicada en la playa de Samil (donde también se montará la tradicional pista de karts), en 2025 habrá otras dos que se ubicarán en la terraza de Vialia: una para adultos y otra infantil. En Vialia on Ice habrá también un tobogán de trineos neumáticos.
Carrusel veneciano
Como en ediciones pasadas, además del carrusel veneciano funcionará a los pies de la noria, en Areal, habrá otro también en el kilómetro cero de la Navidad de Vigo: Porta do Sol.
Mercados de Navidad
Por primera vez, Vigo tendrá cuatro mercados de Navidad. Al tradicional Cíes Market, en el que se ubica también la famosa Noria de la Navidad de Vigo y otras atracciones infantiles; o el del barrio de O Calvario, se sumán dos grandes novedades. Una en la terraza del Centro Comercial Vialia y también en Bouzas.
Cíes Market
En pleno corazón de la Navidad de Vigo, en la Praza de Compostela, abrirá un año más el tradicional mercado navideño Cíes Market, donde los visitantes pueden degustar diferentes productos gastronímicos, comprar regalos e incluso deleitarse con la iluminación que decorado las pérgolas de madera, o con algunos adornos que se instalan en el jardín como 1 pino gigante de 14 metros de altura. Este año, a demás, presumirá de un Belén a tamaño real.
Junto al Cíes Market se ubica también la noria gigante de la Navidad, cuyo precio será en 2025 de 6 euros. A su lado habrá otras atracciones infantiles.
Mercado de Bouzas
Por primera vez, y tras algún intento fallido, Bouzas tendrá por primera vez un Mercado de Navidad. Impulsado por la Asociación Amigos de la Historia de Bouzas, se ubicará en la alameda Suárez Llanos y presumirá de unas 20 casetas además de actividades paralelas que se irán programando a lo largo de la Navidad.
Mercado de O Calvario
El tradicional mercado de Navidad de O Calvario, que estuvo a punto de suspenderse este año, ha logrado finalmente salir adelante. Ubicado en la calle peatonal, presumirá de 18 casetas y se organizarán varias actividades a lo largo de los dos meses de Navidad de Vigo como pasacalles, villancicos, visitas de personajes navideños o cuenta uentos
Mercado Vialia on Ice
Vialia on Ice será la gran novedad de la Navidad de Vigo 2025. Un mercado de Navidad que será tan grande como el Cíes Market de Praza de Compostela, ya que presumirá también de 75 casetas, pero que además tendrá atracciones: dos pistas de patinaje sobre hielo y un tobogán de trineos neumáticos.
A mayores, toda la terraza del Centro Comercial Vialia estará decorada con diferentes elementos lumínicos, entre ellos el tradicional Muñeco de Nieve gigante.
Rutas turísticas: tren, bus y barco
La Navidad de Vigo tiene sus propios transportes turísticos. Desde trenes, pasando por un autobús y hasta varios barcos.
Trenes
Los trenes turísticos que permiten ver buena parte de las luces de la ciudad. Hay dos recorridos: uno parte de la Praza de Compostela, junto al Cíes Market; y otro, de la Praza de Independencia.
Recorrido tren Plaza de Compostela:
Praza de Compostela, Reconquista, Policarpo Sanz, Colón, Urzáiz, Praza Fernando Católico, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Policarpo Sanz, Velázquez Moreno, Praza de Compostela
Recorrido tren Praza Independencia:
Praza Independencia, Álvaro Cunqueiro, Regueiro, Gran Vía, Praza América, López Mora, Camelias, Álvaro Cunqueiro, Camelias, rotonda del «Bicentenario», Camelias, Romil, Falperra, Pi y Margall, López Mora y Pintor Lugrís.
Puedes consultar más información sobre los trenes turísticos en este enlace.
Nadal bus
Este año también funcionará el Nadal Bus de Vitrasa, que saldrá y llegará a la Farola de Urzáiz tras un recorrido de unos 40 minutos por las luces de Navidad de Vigo. La tarifa ordinaria esde 9 euros.
El recorrido seá Urzáiz – Príncipe (La Farola), Urzáiz, Gran Vía, Praza de España, Praza de América (vuelta a la Plaza), Camelias, Venezuela, Gran Vía, Urzáiz, República Argentina, García Barbón, Colón, Urzáiz – Príncipe (La Farola).
Puedes consultar toda la información del Bus de la Navidad de Vigo en este enlace.
Barcos de Navidad
Además de trenes y autobuses turísticos, en la Navidad de Vigo también hay barcos de Navidad. En este caso, decorados y con viajes organizados por las navieras que cubren el transporte de ría. Puedes consultar todos los detalles en los enlaces bajo estas líneas.
Barco de Nadal de Mar de Ons.
Barco solidario de Piratas de Nabia.
Circo de Navidad
El Circo de Nadal repetirá un año más en la Avenida de Castelao. Este año, bajo el título «Viaxe a Polaris». Las funciones comenzarán el 29 de noviembre y finalizarán el 11 de enero de 2026.
Las entradas del Circo de Navidad de Vigo pueden adquirise en tarquilla o de forma anticipada en su página web: www.evolutioncircus.com.
Bajo estas líneas puedes consultar todas las fechas y funciones programadas por el Circo de la Navidad de Vigo 2025.
Papanoelada Motera
Uno de los días grandes de la Navidad de Vigo será el de la tradicional Papanoelada Motera, que recorrerá buena parte de la ciudad, desde Navia hasta el centro, el sábado 20 de diciembre. Puedes consultar todos los detalles de este año (horas, recorrido, requisitos...) en en este enlace.
¡Papá Noel en Vigo!
El domingo 16 de noviembre es el día previsto inicialmente por el Concello de Vigo para la llegada de Papá Noel a Vigo. Como en años anteriores, se instalará en su casa de Policarpo Sanz el día después del encendido de las luces. Pegada a Porta do Sol, este año llegará con una importante novedad: un sistema de tiques para gestionar la entrada a su casa y evitar así las largas colas que se forman cada año.
A partir de ahí, los días laborables Papá Noel recibirá a las familias entre las 17.00 y las 21.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos, se habilitará también una franja matinal entre las 11.00 y las 14.00 horas.
Este año también está previsto que Papá Noel recorra la ciudad en un coche decorado con motivos navideños a partir de diciembre. Visitará zonas como Balaídos, As Travesas, O Calvario, Bouzas, Teis, Navia, Coia o Travesía de Vigo.
El 26 de diciembre llegará el Cartero Real.
Exposiciones
Este año repetirá el Belén Monumental en Casa das Artes. Además, como novedad, en la explanada frente al Real Club Náutico de Vigo (Montero Ríos) habrá una muestra interactiva de k-pop.
Belén Monumental
Como en anteriores ediciones, la Casa das Artes, en plena milla de los adornos de Navidad de Vigo (Policarpo Sanz, 15) acogerá la exposición del tradicional Belén Monumental. La entada es gratuita.
El horario del Belén Monumental será:
De lunes a jueves: de 17.00 a 21.30 horas.
Viernes: de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.30 horas.
Fines de semana y festivos: de 11.00 a 21.30 horas.
K-pop
Una de las novedades de la Navidad de Vigo 2025 llegará entre el 5 de diciembre y el 11 de enero. Se trata de un espacio K-pop con más de 100 ilusiones ópticas y figuras a tamaño real que se instalará en la explanada del Náutico.