El rincón mágico de Galicia que no puedes perderte estas navidades: regresan las Aldeas de Nadal

A dos días del encendido de luces en Vigo, muchas localidades gallegas engalanan sus calles y ultiman los detalles de sus decoraciones de Navidad. Uno de los rincones de Galicia más mágicos durante esta época del año ya tiene fecha de vuelta: las Aldeas de Nadal de Lalín.

Las casetas que salpican el centro de la localidad regresarán cargadas de novedades. Cada una de las escenas que se componen en las casetas cuentan su propia historia y crean el ambiente navideño ideal para disfrutar en familia.

Fecha para disfrutar las Aldeas de Nadal y novedades

El regreso de aldeas como la de Papá Noel, los Reyes Magos, el Apalpador, la Aldea da Música, la Aldea dos Trasnos o la Aldea das Estrelas ya tiene fecha: podrán disfrutarse desde el 5 de diciembre hasta el 6 de enero.

Además, esta iniciativa suma una propuesta comercial con dos puntos clave: la Aldea Gastro y el Mercado de Nadal. Este año ambas propuestas compartirán espacio en el kilómetro 0 de la villa.

La Aldea Gastro contará con seis casetas y una churrería en la que los visitantes y vecinos podrán disfrutar de chocolates con churros, pizzas, crepes, galletas, cerveza artesanal y muchas otras propuestas.

Por su parte, el Mercado de Nadal estará formado por 17 puestos de 22 artesanos gallegos que venderán productos hechos a mano con materias primas como cuero, madera o productos bien entre otros. El mercado permanecerá abierto de jueves a domingo, incluyendo festivos, mientras duren las Aldeas de Nadal.