Caballero desvela su plan contra la lluvia para el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo

Se chove, que chova. Esta popular expresión gallega podría aplicarse al plan del alcalde, Abel Caballero, de cara al día del encendido de las luces de Navidad de Vigo, el próximo sábado 15 de noviembre.

La previsión meteorológica no es, por el momento, nada halagüeña y apunta a lluvia durante la mayor parte del sábado. Caballero acostumbra a firmar un «decreto» para lograr que no llueva, pero esta vez parece que será más complicado que funcione. O al menos eso se deduce del plan que hoy mismo ha avanzado.

¿Qué hará el Concello de Vigo si llueve el día del encendido de las luces de Navidad de Vigo? «Hay una cierta advertencia de que puede haber lluvia. La advertencia ayer era de más lluvia. Hoy es de menos. Estamos haciendo seguimiento. Si llueve, llevaremos paraguas de colores para hacer juego con las luces de colores de la Navidad de Vigo», avanzó Caballero dando por hecho que la lluvia no frenará «el encendido de las luces de Navidad en todo el planeta».

Caballero apuntó también la hora prevista a la que se encenderán las luces de Navidad de Vigo en Porta do Sol el próximo sábado. A priori, la idea es que el acto sea a las 20.00 horas. Si bien es cierto, matizó que podría cambiar por la previsión meteorológica y que la hora definitiva la dará a conocer este viernes. «Vamos a hacer un encendido magnífico y espléndido. Será en torno a las ocho de la tarde», aseguró