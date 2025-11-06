La Papanoelada Motera de Vigo teñirá de rojo la Navidad: fecha, recorrido y prohibiciones

Una de las citas más multitudinarias de la Navidad de Vigo es la Papanoelada Motera. Decenas de miles de motoristas ataviados como Papá Noel tiñen de rojo las calles de la ciudad durante horas. Es una de las celebraciones más esperadas, tanto por pilotos y acompañantes, como por muchas de las familias que se congregan a lo largo del recorrido para ver un desfile que, por momentos, parece interminable.

La organización, Moto Club Galicia, ha desvelado ya los pormenores de la que será la 15ª edición de la caravana de Papás Noel sobre dos ruedas de Vigo. En la de 2024, según cálculos de la Policía Local, participaron en torno a 5.000 motos (unas 10.000 personas) que cubrieron por completo la céntrica y ancha calle Venezuela, donde se realizó una parada técnica. En 2025 la Papanoelada Motera de Vigo se celebrará el sábado 20 de diciembre.

Daniel Barboni, organizador de la Papanoelada Motera de Vigo, avanza que, salvo instrucciones por motivos de seguridad u organizativos que puedan dar todavía el departamento de Seguridad del Concello de Vigo, el recorrido será, a priori, el mismo que el año pasado Rúa das Ufas (Navia), Teixugueiras, Camiño do Caramuxo, Avenida de A Florida (hasta el cruce con Padre Seixas), Padre Seixas, Porriño, Avenida de Castelao, túnel de Plaza de América, Gran Vía, túnel de Plaza de España, Gran Vía, calle Venezuela (parada), Camelias, Plaza de América (túnel) y avenida de Castelao para terminar de nuevo en Navia.

¿A qué hora será la Papanoelada Motera de Vigo?

La concentración de motoristas en Navia comenzará a las 12.00 horas. Desde el mediodía hasta las 16.00 horas, cuando arrancará la Papanoleada Motera, los participantes podrán entregar caramelos durante esa Papanoeladaestática. El lanzamiento de estos dulces desde las motos en marcha durante el recorrido (como ocurrió por primera vez en 2024) volverá a estar prohibido por cuestiones de seguridad. En esas horas previas en Navia se entregarán también peluches a los más pequeños de la casa donados por la asociación «Cada niño un juguete».

Llamamiento a la solidaridad

Para participar en la Papanoelada Motera de Vigo solo es preciso ir ataviado como Papá Noel. Pero desde la organización vuelven a poner el acento, al igual que en años anteriores, en que además de una fiesta, el evento tiene un marcado carácter solidario en el que no todos colaboran.

La organización pide que cada participante entregue al menos 1 kilo de alimentos no perecederos que luego se donan al Banco de Alimentos de Pontevedra. «El año pasado participaron unas 5.000 motos y se reunieron menos de 1.000 kilos de alimentos», ejemplifica Daniel Barboni. «Nos gustaría que hubiera mucha más implicación en este aspecto», solicita con el objetivo de –al menos– lograr tantos kilos como participantes.