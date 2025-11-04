Vuelve el Circo de Navidad a Vigo: entradas, fechas y temática

La Navidad de Vigo 2025, que apunta a ser la más grande de la historia, tendrá finalmente otra vez Circo de Nadal. Pese a que el contrato inicial quedó desierto, la organización acaba de anunciarlo, con lo que todo apunta a que finalmente esta atracción repetirá una vez más.

Según informa Culturinvest en la página web oficial del Circo de Nadal de Vigo 2025, este año se celebrará, al igual que en los anteriores, en la Avenida de Castelao. Será entre el 29 de noviembre de 2025 y el 11 de enero de 2026.

El título del Circo de Nadal de este año será «Viaxe a Polaris». «É un espectáculo de Nadal cheo de maxia e emoción, onde o circo, o teatro visual e a música únense para contar unha historia de luz e esperanza. A través de acrobacias, humor e destelos de luz, o público emprende unha viaxe cara o corazón do Nadal, onde descubrirá que, mesmo na noite máis escura, sempre hai unha estrela disposta a brillar», describen.

La empresa organizadora del Circo de Nadal de Vigo ha publicado también ya los días y las horas en las que habrá funciones en noviembre, diciembre y enero. Probablemente en las próximas fechas abrirá ya la comercialización de las entradas.

Calendario del Circo de Navidad de Vigo 2025. / Oficial

El Concello de Vigo no ha desvelado todavía cuando se encenderán las luces de Navidad 2025, aunque todo apunta al 14 o 15 de noviembre de 2025.