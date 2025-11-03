Magosto 2025 en Galicia: las fiestas de la castaña más populares ya tienen fecha

Mientras los gallegos vuelven a guardar los disfraces y las decoraciones del Samaín, muchas localidades se preparan para celebrar la otra gran fiesta del otoño: el Magosto.

Se trata de una de las tradiciones más antiguas de Galicia. Los vecinos de distintas localidades disfrutan de una jornada cargada de música y celebraciones, pero con los productos de temporada como protagonistas.

Entre finales de octubre y la fiesta de San Martiño, el 11 de noviembre, la mayoría de comarcas y municipios gallegos hacen honor al dicho «Polo San Martiño, castañas e viño». Y es que el final de octubre es época de comer castañas asadas y beber vino nuevo, o lo que es lo mismo, es el momento de celebrar el Magosto y las fiestas de la castaña.

Los Magostos más populares en 2025

Como es habitual, Ourense es la región en la que más pasión despierta este evento. La capital de la provincia celebrar su Magosto de San Martiño el 11 de noviembre, llenando la ciudad y los montes de hogueras, música y castañas gratis en una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico de Galicia.

Para quienes quieran celebrar un poco antes, el 2 de noviembre tendrá lugar el Magosto de Esgos, uno de los más populares de la provincia. Por su parte, las asociaciones de vecinos de localidades como Xinzo de Limia, Nogueira de Ramuín, Ribadavia o Montederramo organizan sus magostos entre el 10 y el 11 del mismo mes.

En la provincia de Pontevedra, la comarca de Vigo y sus alrededores también concentra muchas asociaciones vecinales que programan esta celebración desde el último fin de semana de octubre en adelante. Uno de los más concurridos es el de la fiesta de San Martiño en Vilaboa, el 11 de noviembre.

En la propia ciudad olívica, la Comisión de Fiestas de San Sebastián, en Fragoselo (barrio de Coruxo) organiza su magosto para el 15 de noviembre, uno de los más tardíos. Esta cita arranca a las 19.00 horas y contará con castañas gratis para todos los asistentes, así como con puestos donde comprar choripanes y vino. La fecha de esta fiesta puede jugar en su contra, ya que podría coincidir con el mediático encendido de las luces de navidad en la ciudad.

Otras fiestas de la castaña

Los magostos no son las únicas festividades en las que la castaña es la protagonista. Este manjar de los bosques gallegos es el protagonista de las fiestas gastronómicas otoñales en distintos puntos de la comunidad.

La Festa da Castaña e do Cogomelo de Riós, en Ourense, que se celebró el pasado domingo día 2 de noviembre y transforman el pueblo en un mercado cargad de puestos, degustaciones de preparaciones hechas a base de castaña, concursos y muestras artesanales.

Otra de las más conocidas y antiguas es la Festa da Castaña do Courel, celebrada en la localidad lucense de Folgoso do Courel. Este año se celebrará el 7 y 8 de noviembre y quienes la visiten podrán disfrutar de dos jornadas llenas de música, productos del bosque y homenajes a los vecinos mayores.

Qué se celebra en el Magosto

El origen de esta celebración se remonta al tiempo de los celtas y sus raíces están en los cultos a las cosechas y el final del ciclo agrícola. El Magosto podría ser una celebración que conmemora la recolección de frutos como la castaña y el principio de los meses más oscuros del año.

La etimología del término apunta al latín, en concreto, al concepto 'magnus ustus', que significa 'gran fuego'. Este término haría referencia a un ritual en el que una gran hoguera fuese el elemento central.

Su cercanía al Samhain celta (Samaín hoy en día), relaciona esta festividad con el culto a los difuntos y el sentido cíclico de la vida. Esta celebración de la cosecha estaría uniendo, por un lado, el festejo y la vida con el recuerdo y la cercanía a los muertos.